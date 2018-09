Sunview Town cung cấp tiện ích phục vụ 6.000 cư dân

Tập đoàn Đất Xanh đã ký kết các hợp đồng với đơn vị thầu, cung cấp dịch vụ tiện ích trong nội khu dự án Sunview Town (đường Gò Dưa, quận Thủ Đức).

Chương trình sẽ mở rộng cho nhiều đối tác thương mại có nhu cầu hợp tác và thiết lập địa điểm kinh doanh tại tầng trệt và tầng lửng của 4 block nhà trong dự án Sunview Town, phục vụ cho các cư dân sinh sống tại đây và khu vực xung quanh.

Chủ đầu tư Đất Xanh cho biết, cứ mỗi hộ gia đình từ 2 đến 4 người, tổng số cư dân sinh sống tại Sunview Town là hơn 6.000 người. Với mật độ dân cư như vậy, các dịch vụ tiện ích sẵn có trong nội khu dự án sẽ thuận lợi cho nhu cầu sinh hoạt, giải trí của cư dân Sunview Town. Mặt khác, lượng khách hàng thường xuyên mua sắm, sử dụng dịch vụ tiện ích mỗi ngày sẽ giúp nhà đầu tư thương mại tạo ra những nguồn thu ổn định và giảm chi phí phát triển điểm bán nhỏ lẻ ở nhiều nơi. Khách hàng cũng sẽ giảm được chi phí và thời gian đi lại.

Sunview Town có lợi thế giao thông kết nối với đường vành đai Bình Lợi - Tân Sơn Nhất, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13, đường sắt và các công trình hạ tầng kỹ thuật thuận lợi cho việc bố trí dân cư mới và phát triển kinh tế xã hội tại khu vực. Trên trục đường chính Tô Ngọc Vân – Võ Văn Ngân qua khu trung tâm của quận Thủ Đức, nhiều dịch vụ tiện ích như nhà hàng, đồ ăn nhanh, siêu thị mini, shop thời trang, mỹ phẩm, ngân hàng đang phát triển mạnh. Trong thời gian tới, khi các dự án ở gần kề tuyến Metro 3b hoàn thiện, cư dân sẽ tập trung nhiều xung quanh bán kính 10km cận đường Gò Dưa, họ cần nhiều nguồn cung dịch vụ hơn nữa. Những nhà đầu tư thương mại đang hướng đến các tiện ích trong nội khu dự án căn hộ chung cư sẽ sớm tìm kiếm được những ngách thị trường đáp ứng đủ 2 tiêu chí: mật độ dân đông và nhu cầu sinh hoạt cao.

Hiện tại, hơn 50 đối tác đã đăng ký gói thầu hợp tác kinh doanh thương mại với Đất Xanh ở nhiều dự án: Vietcombank; phòng tập gym Getfit; khu ẩm thực FlyFood; Global Kids, Spa Phi Thanh Vân, Shop thời trang Hải Yên Idol; trung tâm giáo dục TGM; nhà sách - siêu thị Văn Lang; chuỗi cửa hàng vàng Cửu Long; phòng khám đa khoa Đại Phước, nhà cung cấp nội thất Trung Kiên, Home’Furni, nhà cung cấp đồ gia dụng Katrin BJ…

Đất Xanh tiếp tục giới thiệu chương trình chăm sóc khách hàng mua căn hộ Block Pearl của Sunview Town bằng hoạt động khuyến mại “Mua nhà Sing, du thuyền Sing”. Theo đó, mỗi căn hộ phong cách Singapore ở Block Pearl được giao dịch thành công, khách hàng sẽ có cơ hội tận hưởng chuyến du thuyền 5 sao đi Singapore dành cho 2 người vào dịp cuối năm cùng nhiều quà tặng gia dụng giá trị như iPhone 6, máy lạnh, tivi, lò vi sóng, máy xay sinh tố…. Bên cạnh đó, khách hàng cũng nhận được các phiếu quà tặng may mắn từ các nhà đầu tư thương mại đang giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại Sunview Town.

Vừa qua, Sunview Town mở bán đợt một các căn hộ Block Pearl có diện tích đa dạng từ 41.50 m2 đến 93.35 m2, giá bán từ 570 đến 970 triệu đồng một căn gồm một đến 3 phòng ngủ. Khi chiếc cầu Sunview Town nối từ hoa viên của dự án dẫn ra đường 12 của phường Tam Bình, quận Thủ Đức hoàn thành, khách hàng có thể thuận tiện di chuyển ra Quốc lộ 13, hoặc đi vào trong nội thành. Công ty đã nhận được sự thăm hỏi của nhiều khách hàng để tham quan nhà mẫu và chọn mua căn hộ Sunview Town, Block Pearl. Trong số hơn 250 khách hàng đặt chỗ thành công, 90% đã tìm được căn hộ ưng ý. Toàn bộ số căn hộ tung ra đợt một đã tiêu thụ hết. Các khách hàng còn lại đề nghị công ty sớm mở thêm một số tầng để đáp ứng nhu cầu mua nhà.

Tại buổi lễ mở bán, Đất Xanh cũng công bố khách hàng may mắn nhận giải thưởng là một chiếc xe SH và một chiếc iPhone 6 Plus. Đây là khách hàng đã giao dịch thành công căn hộ Block Pearl của Sunview Town trong đợt bán hàng ưu đãi đầu tiên. Ngoài ra, nhiều khách hàng giao dịch khác cũng được tặng máy lạnh, tivi, lò vi sóng, nồi cơm điện, các voucher nội thất giảm giá đến 20%. Khách hàng tham quan được đón tiếp tư vấn và nhận nhiều quà tặng may mắn.

Bên cạnh pháp lý dự án đầy đủ, chủ đầu tư Đất Xanh đang tăng tốc thi công 3 block nhà cùng lúc để đảm bảo giao nhà đúng tiến độ cam kết. Công ty cũng chủ động liên kết với Vietinbank, Vietcombank để hỗ trợ cho khách hàng vay mua nhà theo gói 30.000 tỷ đồng. Điều này mang lại sự tin tưởng và an tâm cho các khách hàng khi quyết định lựa chọn SunView Town, dù là chọn mua để ở hay mua đầu tư.

Sunview Town cung cấp dịch vụ tiện ích phục vụ cư dân

Sunview Town là dự án được bình chọn trong Top 3 khu căn hộ tốt nhất Việt Nam (South East Asia Property Awards). Đây là dự án chất lượng cao được hội đồng thẩm định chuyên môn quốc tế nhìn nhận trên các yếu tố: xây dựng, thiết kế, vị trí, tiện ích, giá bán và sản lượng tiêu thụ tốt trong thời gian qua. Sunview Town sẽ tổ chức mở bán block Pearl đợt kế tiếp vào trung tuần tháng 12.

(Nguồn: Đất Xanh)