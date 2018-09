Sunhouse ưu đãi và tặng quà cho khách hàng

Chương trình khuyến mãi 'mua 1 tặng 3' cùng nhiều quà tặng và cơ hội trúng vàng Tài - Lộc của Sunhouse thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Cuối năm là thời điểm mà người dân thường sắm sửa để đón Tết. Nắm bắt được tâm lý này, các doanh nghiệp thường tung ra những chương trình khuyến mại lớn nhằm kích cầu và tăng sức mua sắm của khách hàng. Hòa cùng xu thế đó, Sunhouse tổ chức chương trình khuyến mãi "mua 1 tặng 3" với nhiều phần quà hấp dẫn.

Các điểm bán của Sunhouse trên toàn quốc luôn tấp nập người mua. Xem chi tiết tại đây.

Chương trình "Hạnh phúc sum vầy - Đong đầy tài lộc" áp dụng cơ chế khuyến mãi "mua 1 tặng 3" cùng quà tặng bất ngờ dành cho 100% khách hàng của Sunhouse được triển khai từ ngày 9/12/2015. Sự kiện giúp người mua được thoải mái lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu. Tại các siêu thị điện máy như HC, Trần Anh, Media Mart, Pico… hay các điểm bán hàng tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Tuyên Quang luôn có khách xếp hàng chờ mua sản phẩm.

Khách hàng nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình "mua 1 tặng 3". Xem chi tiết tại đây.

Những mặt hàng được người tiêu dùng chú ý lần này gồm nồi cơm điện Mama SHD8661, bếp đôi điện từ hồng ngoại Sunhouse SHB9106 - ES, máy lọc nước RO 9 lõi Sunhouse SHR8669B... Hiện tại, nhiều sản phẩm chủ lực trong mùa lạnh đã hết hàng. Chị Mai Thị Hoa (Hà Nam) chia sẻ: "Kinh tế khó khăn nên việc mua đồ dùng cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Để đón năm mới, tôi quyết định thay nồi cơm điện cho gia đình. Sau khi tham khảo, thấy nồi cơm điện Sunhouse Mama đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn nên tôi đã lựa chọn một chiếc".

Các khách hàng trúng thưởng.

Ngày 30/12/2015, công ty tổ chức quay số để tìm ra 200 khách hàng may mắn trúng vàng Tài - Lộc Sunhouse 9999. Anh Hoàng Khắc Hiển (Bắc Giang) là người may mắn trúng vàng đợt một của Sunhouse. Anh chia sẻ: "Tôi mua chiếc nồi cơm điện Sunhouse Mama với giá ưu đãi lại được tặng kèm bộ nồi đẹp, vừa có nồi cơm mới cho gia đình đón Tết lại có quà tặng vợ. Biết là ngoài bộ nồi, người mua còn có cơ hội trúng vàng, nhưng tôi chưa từng trúng cái gì bao giờ. Không ngờ, ngày 31/12, tôi nhận được thông báo trúng một chỉ vàng 9999 từ Sunhouse. Đây quả là điều may mắn với gia đình tôi trong năm mới".

Chương trình "Mua 1 tặng 3" của Sunhouse cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Thương hiệu mang tới cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị và cơ hội nhận nhiều phần quà bất ngờ.

(Nguồn: Sunhouse)