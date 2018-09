Sun Group hợp tác với Tập đoàn AccorHotels

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Sun Group và Tập đoàn quản lý khách sạn AccorHotels đã diễn ra vào ngày 26/10.

Theo đó, tập đoàn AccorHotels với kinh nghiệm và tiêu chuẩn quản lý chuyên nghiệp quốc tế sẽ tham gia quản lý hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Sun Group với nhiều thương hiệu cao cấp như The Sebel, Premier Village Phú Quốc Resort tại đảo ngọc Phú Quốc…

Lễ ký kết giữa AccorHotels và Tập đoàn Sun Group.

Thỏa thuận này mở ra một thời kỳ hợp tác mới chặt chẽ hơn giữa Tập đoàn Sun Group với thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng thế giới - AccorHotels. Ngay sau lễ ký kết, Tập đoàn AccorHotels sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn ban đầu và quản lý vận hành cho hai dự án Premier Village Phu Quoc Resort và The Sebel Phu Quoc tại Emerald Bay do Sun Group làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án Premier Village Phu Quoc Resort có hơn 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng sát biển còn The Sebel Phu Quoc có 500 căn hộ, khách sạn được xây dựng trên đảo ngọc Phú Quốc. Tiếp đó, AccorHotels sẽ tiếp tục hợp tác với Sun Group ở một số dự án sắp đi vào hoạt động như tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế MGallery tại Sapa…

Premier Phú Quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Minh Trường, Phó chủ tịch - Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group khẳng định sẽ luôn nỗ lực để khách hàng không chỉ được thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên, cơ sở vật chất hiện đại mà còn trải nghiệm dịch vụ tiện ích. Sun Group hợp tác cùng AccorHotels nhằm thiết lập và nâng tầm các dịch vụ tại hệ thống khu nghỉ dưỡng, khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế và duy trì, giữ vững các tiêu chuẩn này. Cùng với mạng lưới khách hàng trải rộng trên toàn cầu, AccorHotels sẽ cùng với Sun Group duy trì nguồn khách thường xuyên và tăng trưởng để đảm bảo sự phát triển bền vững cho các khu nghỉ dưỡng và khách sạn.

Ông Patrick Basset, Giám đốc điều hành AccorHotels khu vực Đông Nam và Đông Bắc Á cho biết: "Việc hợp tác chiến lược cùng Sun Group thể hiện sự gắn bó lâu dài của AccorHotels tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam. Với kinh nghiệm tại thị trường quốc tế, tập đoàn luôn nỗ lực phát triển các tiêu chuẩn dịch vụ tốt và thực hiện các giải pháp tiếp thị chuyên nghiệp, khác biệt để mang lại những trải nghiệm lý thú cho khách hàng tại các khu nghỉ dưỡng và khách sạn do AccorHotels quản lý nói chung và các tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng của Sun Group nói riêng".

AccorHotels là tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng thế giới với mạng lưới 3.700 khách sạn gồm hơn 480.000 phòng tại 92 quốc gia và hơn 180.000 nhân viên. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, AccorHotels đang quản lý gần 700 khách sạn tại 20 quốc gia. Riêng với Việt Nam, tập đoàn đã trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp của hơn 20 khách sạn. Tập đoàn cũng sở hữu nhiều thương hiệu với những tiêu chuẩn quốc tế cao cấp kết hợp với văn hóa địa phương như Sofitel Legend, MGallery, Pullman, Grand Mercure, The Sebel, Novotel…

Trước đó, AccorHotels đã tham gia quản lý một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư như Premier Village Danang Resort, Novotel Danang Premier Han River, Mercure Danang French Village, Bana Hills; Pullman Danang Beach Resort… Hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế ở những khách sạn, khu nghỉ dưỡng do AccorHotels quản lý được duy trì, phát triển tốt. Công tác tiếp thị chuyên nghiệp tại đây cũng được chú trọng để mang lại nguồn khách thường xuyên và đảm bảo doanh thu tốt.

Premier Village Phú Quốc Resort đang được quản lý bởi AccorHotels.

Tập đoàn Sun Group là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực du lịch giải trí và nghỉ dưỡng với các dự án để lại dấu ấn và giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Chẳng hạn, dự án InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được World Travel Awards vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới" năm 2014 hay Harnn Heritage Spa cũng được World Spa Awards vinh danh là "Spa mới tốt nhất thế giới" trong năm nay. Bên cạnh đó, Bà Nà Hills Mountain Resort cũng được vinh danh là điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2014… cùng nhiều dự án cao cấp khác như Premier Village Danang Resort, Novotel Danang Premier Han River, Asia Park - Công viên châu Á…

Thu Ngân