Ảnh: Fenty Beauty.

Tháng 9 năm ngoái, Rihanna ra mắt dòng mỹ phẩm mang tên Fenty Beauty. Các sản phẩm mà nổi bật là kem nền với 40 tông màu nhanh chóng gây sốt.



Các tín đồ làm đẹp khắp nơi trên thế giới bắt đầu săn lùng, mua sản phẩm, giới thiệu và thể hiện sự phấn khích trên mạng xã hội.

Nhưng đây không phải lần “lấn sân” đầu tiên của nữ ca sĩ đến từ Barbados.

Buổi thử giọng định mệnh

Đó là một ngày của năm 2003, Rihanna cùng hai cô bạn tình cờ có buổi thử giọng với nhà sản xuất âm nhạc Evan Rogers khi ông ghé thăm hòn đảo của họ.



Giây phút Rihanna bước vào phòng, hai cô gái còn lại dường như không tồn tại nữa. Evan Rogers

Sau khi nghe Rihanna hát bản Emotion của Destiny's Child và Hero của Mariah Carey, ông sắp xếp để cô gái 15 tuổi thu một bản thử giọng. Bản thu sau đó đã đến tay Jay Z, người vừa được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Def Jam Records. Rihanna sau đó đã ký hợp đồng thực hiện sáu album cùng công ty này.

Năm 2007, lần đầu Britney Spears và sau đó Mary J Blige bị hạ gục bởi bài hát có tên Umbrella của Rihanna được thực hiện bởi nhà sản xuất Jay Z. Và từ đó, thế giới của nữ ca sĩ đã thay đổi.

Cô gái có tên thật là Robyn Rihanna Fenty, sinh ngày 20/2/1988, với tuổi thơ không êm đềm trong gia đình có bố nghiện rượu và thuốc phiện, sau đó bố mẹ ly dị năm cô mới hơn 10 tuổi. Nhưng Rihanna đã sớm có sở thích ca hát. Niềm đam mê này đã đưa cô trở thành một ngôi sao thực sự sau thành công vang dội của đĩa đơn Umbrella.

4 album phòng thu tiếp theo của cô cũng đều gây được tiếng vang. Các ca khúc Disturbia, Take a Bow, Only Girl (In the World), S&M, Diamonds, We Found Love và Stay cùng Umbrella gia nhập nhóm những đĩa đơn bán chạy nhất thế giới.



Rihanna là nghệ sĩ solo trẻ nhất 14 lần có bài hát đứng số một thế giới và thực hiện điều đó nhanh hơn bất cứ ai. Cô đã giành 8 giải Grammy và có tài sản ước đoán 230 triệu USD. Nhưng niềm đam mê của nữ ca sĩ da màu không dừng lại ở đó.