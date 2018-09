Hồ Vĩnh Khoa, hot girl Kelly và Việt My đã góp mặt tại buổi họp báo công bố sự kiện vào ngày 20/11 vừa qua.

Các ngôi sao dù trong bất kỳ lĩnh vực nào vẫn luôn bị “gắn mác” là khó gần, “sang chảnh”, kiêu kỳ. Vì vậy, song song với “fan” hâm mộ, vẫn luôn có cả hội “anti fan” đi kèm. Qua những lời tâm sự của Hồ Vĩnh Khoa, Kelly, và Việt My, các bạn có thể hiểu thêm phần nào về những suy nghĩ thực sự của các ngôi sao đối với người hâm mộ. Chương trình "Đêm hẹn hò siêu tốc cùng Paktor" sẽ giúp các fan có thể gặp gỡ, giao lưu và hẹn hò thoải mái cùng Hồ Vĩnh Khoa, Kelly, Việt My và các nghệ sĩ khác.

Hồ Vĩnh Khoa tham gia sự kiện "Đêm hẹn hò siêu tốc cùng Paktor".

Hồ Vĩnh Khoa chia sẻ rằng fan quan trọng đối với anh. Họ đều là những người bạn tốt, giúp anh có thêm nghị lực để cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp và cuộc sống. Hàng ngày khi đọc những lời nhắn gửi, lời chúc và động viên của các fan gửi trên fanpage, email…, Hồ Vĩnh Khoa đều rất vui và cảm thấy luôn sẵn sàng cho những khó khăn và thử thách tiếp theo trong cuộc sống. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng bản thân mình còn nhiều thiếu sót, nên việc có những lời chê là không thể tránh khỏi. Nếu còn người nào chưa đồng tình với mình đó sẽ là động lực để rút kinh nghiệm và cố gắng tiến bộ hơn. Vậy nên việc được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người sẽ rất hữu ích với Hồ Vĩnh Khoa trong việc giúp mọi người hiểu rõ về anh. “Khoa thấy sự kiện 'Đêm hẹn hò siêu tốc cùng Paktor' là một sân chơi lý thú dành cho các bạn trẻ độc thân. Bản thân Khoa cũng là người độc thân và hy vọng sự kiện là nơi Khoa có nhiều cơ hội kết bạn, giao lưu cùng nhiều bạn trẻ khác", anh chia sẻ.

Kelly tạo dáng bên bàn mô phỏng hẹn hò siêu tốc.

Với hot girl Kelly, thời gian dành cho fan chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của cô. Được gặp gỡ, giao lưu với các fan là niềm vui to lớn của Kelly. Các bạn ấy đều dễ thương và ủng hộ cho cô rất nhiều. Để có được tình cảm yêu mến của khán giả, Kelly luôn giữ bản thân nói không với scandal và những thị phi khác. Cô muốn mọi người biết đến mình bằng chính những năng lực thực sự và lòng nhiệt huyết với nghề. Ngoài ra, việc được gặp gỡ và kết bạn cũng giúp Kelly có thể tiến gần đến với mọi người, có thể thấu hiểu nhiều hơn về mong muốn của khán giả. Cô chia sẻ: "Kelly rất hào hứng được tham gia sự kiện và biết đâu lại tìm được một nửa của mình. Kelly hy vọng các fan độc thân sẽ đăng ký tham gia, để vừa có cơ hội giao lưu hẹn hò, tiệc tùng và hơn nữa, cùng lập Kỷ lục Guinness thế giới mới cùng Paktor".

Kelly và Bùi Bích Phương bên bàn mô phỏng một buổi hẹn hò siêu tốc.

Hot girl Việt My chia sẻ muốn xóa đi những cái “mác” kiêu kỳ và khó gần với mọi người. Theo quan điểm của Việt My, một nghệ sĩ cần phải có những ấn tượng tốt đối với các “fan” của mình. Nếu có “Anti fan” sẽ là những động lực thúc đẩy giúp cho cô trưởng thành và phát triển tốt hơn thôi. Cô mong sẽ có thêm thật nhiều cơ hội để gặp gỡ và giao lưu cùng những người hâm mộ. “Việt My đã tải ứng dụng Paktor về máy điện thoại và sẽ sử dụng thường xuyên, trước mắt là kết nối thêm bạn bè và biết đâu lại tìm được bạn tâm giao”, Việt My chia sẻ.

"Đêm hẹn hò siêu tốc cùng Paktor - thiết lập kỷ lục Guinness World Records" được tổ chức vào lúc 16h30 ngày 30/11, số 7 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP HCM. Chương trình này có sự góp mặt của Thái Trinh, Bảo Anh, Dustin, Sỹ Thanh, Maya, Hồ Vĩnh Khoa, V.Music, Thanh Thức, Hari Won - Đinh Tiến Đạt. Đây là chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ chính Sagiko mang đến cơ hội cho các bạn trẻ giao lưu, kết bạn và thưởng thức các tiết mục âm nhạc đặc sắc và các phần quà đặc biệt.

Đăng ký theo link sau để nhận vé vào cửa miễn phí: www.gopaktor.com/speed_date.

Theo dõi thông tin chương trình tại: https://www.facebook.com/events/390694791064512.

