Steve Harvey xây dựng 'đế chế một người' từ những năm tháng vô gia cư

Harvey nói rằng: "Ai cũng có thời điểm trong đời mà nhìn lại phải thở dài: 'Thực sự đã quá sức chịu đựng'. Tôi đã vài lần như vậy". MC 61 tuổi ám chỉ thời điểm sống vô gia cư, phải tắm chui trong nhà vệ sinh khách sạn sau khi mất vài tiếng trốn trong đó.

Nhưng chính quãng thời gian đó mài giũa Steve Harvey, trở thành cái tên sau này phủ sóng phát thanh, truyền hình, rạp phim đến sách. Gần nhất, đế chế truyền thông gần như "một người" Steve Harvey ước tính trị giá hơn 100 triệu USD.

Steve Harvey diễn hài độc thoại trước khi trở thành MC nổi tiếng. Ảnh: Us Weekly.

'Cười' trong những tháng ngày đau đớn

Tốt nghiệp đại học, Steve Harvey những năm 20 tuổi trôi nổi qua nhiều công việc khác nhau như bán bảo hiểm, bưu tá, thậm chí định trở thành võ sĩ quyền anh… nhưng rốt cuộc không phát hiện đam mê nào. Chỉ sau lần đầu diễn hài độc thoại năm 1985, chàng trai mới tìm ra định mệnh trên sân khấu.

Thế nhưng bỏ việc theo đam mê cũng đánh dấu giai đoạn Harvey gọi là "đau đớn". Lúc đó, hôn nhân với người vợ đầu đổ vỡ và chàng diễn viên nghiệp dư kiếm sống 50 USD mỗi tuần, từ việc mang đến tiếng cười cho khán giả.

Phần lớn tiền kiếm được Harvey vẫn dành gửi về nuôi con. Điều này dẫn đến tình cảnh ông sống lay lắt trên chiếc ôtô cà tàng suốt 3 năm, phải vệ sinh thân thể ở trạm xăng hay phòng tắm tráng bể bơi, thậm chí mất nhiều giờ trốn để "nhờ" nhà tắm khách sạn.

Mặc dù vậy, chàng thanh niên chống chọi và không ngừng trau dồi tại các sân khấu nhỏ. Năm 1989, cuối cùng Harvey đến gần với vinh quang hơn bao giờ hết khi vào chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng hài kịch toàn quốc. Sự nghiệp của Harvey "cất cánh" từ đây.

Ngôi sao hài kịch

Năm 1993, ông nhận dẫn Showtime at the Apollo, show truyền hình âm nhạc hỗn hợp tại nhà hát Apollo trứ danh. Nam MC cầm trịch trong vòng 7 năm trước khi rời đi. Ông vừa trở lại với series này trong năm nay.

Năm 1996, tài năng hài cho ra đời phim sitcom riêng có tên gọi The Steve Harvey Show. Trong 7 năm phát sóng, chương trình thu hút một lượng đông đảo khán giả trung thành tại Mỹ. Phim cũng đánh dấu sự ăn ý giữa Harvey và diễn viên Cedric the Entertainer, người sau này cùng tham gia tour hài độc thoại toàn quốc với Harvey.

Mặc dù mắc lỗi đọc nhầm tên người đoạt vương miện Miss Universe 2015, Steve Harvey tiếp tục được mời dẫn đêm chung kết Miss Universe hai năm sau đó.

Tour có tên The Kings of Comedy (Những ông vua hài) còn có sự góp mặt của Bernie Mac và D.L. Hughley. 4 người tạo nên một hiện tượng lan rộng cả nước. Năm 1999, The Kings of Comedy là tour hài có doanh thu cao nhất từng thấy tại Mỹ, với 19 triệu USD thu về. Harvey và nhóm bạn vươn lên hàng sao. Tên tuổi họ càng được biết đến sau The Original Kings of Comedy, phim tài liệu do Spike Lee đạo diễn, ghi hình hai đêm trong tour. Bộ phim với chi phí 3 triệu USD kiếm 38 triệu USD từ phòng vé.

Dù vai trò cầm trịch The Kings of Comedy đã trở thành biểu tượng sự nghiệp của Harvey, diễn viên hài dùng danh tiếng đó chỉ như nền tảng gây dựng đế chế truyền thông độc lập về sau.

Đế chế truyền thông 'một người'

Năm 2000, Harvey ra mắt chương trình thường nhật The Steve Harvey Morning Show trên sóng radio. Khởi đầu chỉ phát sóng ở Los Angeles và Dallas, show này nhanh chóng bán được bản quyền trên cả nước và hiện xuất hiện trên hàng chục kênh phát thanh Mỹ. Cha đẻ của nó nhận giải Nhân vật/Show của năm 2007 từ tạp chí Radio & Records.

Trở thành tên tuổi phát thanh đại chúng, Harvey không lơ là nghiệp độc thoại và diễn xuất đã đưa mình đến công chúng từ ngày đầu. Sitcom The Steve Harvey Show ngừng sản xuất năm 2002 nhưng ông tiến hành những dự án mới. Harvey "chủ xị" chương trình thử thách tạp kỹ Steve Harvey's Big Time từ năm 2003 đến 2005. Cũng trong giai đoạn này, diễn viên tiến đến màn ảnh lớn khi lần lượt có vai trong các phim chiếu rạp The Fighting Temptations (2003), You Got Served (2004) và Johnson Family Vacation (2004).

Harvey bén duyên với cả lĩnh vực xuất bản, khi ra sách tư vấn tình yêu năm 2009. Vốn được biết đến trên radio bằng loạt lời khuyên bộc trực mà hài hước dành cho phụ nữ trong quan hệ với đàn ông, Harvey đều lọt danh sách tác giả bán chạy nhất sau hai cuốn đầu tay Act Like a Lady, Think Like a Man (2009) và Straight Talk, No Chaser (2010).

Năm 2010, tên tuổi Steve Harvey gắn thêm với một chương trình khác. Ông tiếp nhận vai MC game show lâu đời về gia đình Family Feud và biến sự khôn khéo của mình thành gia vị mới cho khán giả cả nước.

Steve Harvey kết thúc sự nghiệp hài độc thoại 27 năm vào tháng 8/2012, trong show cuối cùng tại Las Vegas dài 2 tiếng. Không muốn chỉ được nhớ đến với tư cách "vua hài", ông hiện tập trung sản xuất và dẫn chương trình truyền hình.

Harvey chính là nhân vật Hollywood duy nhất đã dẫn dắt trên sóng 3 kênh (NBC, ABC, Fox) trong bộ 4 gã khổng lồ truyền hình Mỹ, chỉ thiếu CBS.

Gần nhất, ông cùng MC nổi tiếng Ellen DeGeneres sáng tạo nên show Little Big Shots, trong đó khách mời là trẻ con sẽ bộc lộ tài năng và trò chuyện với Harvey. Phát sóng mùa thứ ba năm 2018, show này đang nằm trong số chương trình hút khán giả nhất của kênh NBC.

