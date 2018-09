'Sống xanh' giữa lòng thành phố tại Opal Garden

Nhà mẫu Opal Garden không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về kiến trúc, thiết kế hiện đại mà còn đảm bảo môi trường sống xanh, giúp con người hòa mình vào thiên nhiên.

Theo đó, cư dân được hòa mình vào bầu không khí trong lành với những hàng cây, thảm cỏ xanh mướt của dự án. Đây cũng chính là thông điệp sống xanh, sống hiện đại của chủ đầu tư - Tập đoàn Đất Xanh gửi đến các cư dân Opal Garden tương lai.

Ngày 7/8, nhà mẫu khu căn hộ cao cấp Opal Garden ra mắt, thu hút hơn 500 khách hàng đến thăm quan và chọn lựa. Căn hộ mẫu được tái hiện chân thực và sinh động, giúp khách hàng có cái nhìn thực tế, từ đó đưa ra quyết định chính xác. Với thiết kế đảm bảo môi trường sống xanh, hiện đại cùng trang thiết bị sang trọng, căn hộ mẫu Opal Garden làm hài lòng nhiều khách hàng tại lễ khai trương. Chị Thu Hương sống tại quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, cuộc sống ngày càng phát triển, con người càng có xu hướng tìm về thiên nhiên và Opal Garden đã chạm đến nhu cầu đó của khách hàng.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Đất Xanh thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà mẫu Opal Garden.

Không gian xanh, thiết kế cao cấp của "vườn ngọc bên phố"

Nhà mẫu nằm trong quần thể cảnh quan hồ nước, công viên cây xanh rộng gần một hecta. Ngay từ lối vào, các kiến trúc sư đã bố trí không gian phủ toàn màu xanh với hàng cây, thảm cỏ và nhiều loài hoa khoe sắc mang phong cách công viên nhiệt đới. Các căn hộ quyến rũ với ban công xinh xắn, tô điểm cảnh quan, tạo bóng mát, cung cấp oxy và mang đến môi trường sống hòa quyện với thiên nhiên.

Không gian sống bên trong mỗi căn hộ đảm bảo sự tiện nghi, hiện đại, đón không khí và nguồn sáng tự nhiên vào phòng thông qua hệ thống cửa kính lớn. Thiết kế cho phép căn hộ lấy tối đa ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn ra ngoài, mang lại sự thông thoáng mát mẻ và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, nội thất của căn hộ được chọn lựa từ các thương hiệu nổi tiếng như thiết bị vệ sinh Toto, American Standard, Johnson Suisse... Phòng ngủ lát gỗ, phòng tắm lát gạch Granite chống thấm, chống trượt, buồng tắm đứng kính. Cửa chính sử dụng gỗ chống cháy, chống ồn, trang bị hệ thống khóa từ thông minh, hệ thống liên lạc nội bộ - intercom…

MC Phan Anh trong dịp tham quan căn hộ mẫu Opal Garden.

Loạt tiện ích đẳng cấp

Opal Garden cho phép cư dân trải nghiệm sự đa dạng của môi trường sống giữa thành phố phồn hoa. Với hàng loạt những tiện ích nội khu như khu mua sắm, shophouse; khu giải trí, cà phê, spa; khu chăm sóc sức khỏe, phòng tập gym, hồ bơi tiêu chuẩn rộng 500 m2,… cư dân được hòa mình vào các hoạt động đô thị sôi động và tận hưởng những giây phút giải trí.

Ngoài ra, những tiện ích của hệ thống dự án Opal như bến du thuyền, công viên bờ sông rộng một hecta với thác nước, vườn hoa sẽ mang đến cho cư dân giây phút lãng mạn, thư giãn với các hoạt động du ngoạn trên sông Sài Gòn bằng ca nô. Cư dân cũng được dạo qua những hàng cây, thảm cỏ xanh hay ngồi trên ghế thư giãn đặt sát bờ sông thưởng thức tách cà phê và ngắm hoàng hôn trên sông.

Khách hàng xếp theo lượt vào tham quan căn hộ mẫu.

Vị trí đắc địa

Nằm trên đại lộ Phạm Văn Đồng cùng hàng loạt tiện ích ngoại khu như Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Luật TP HCM, trường quốc tế British International School, CoopMart Bình Triệu, Metro An Phú, Big C An Phú, Lotte Cinema, CGV Cinema, bến xe Miền Đông, bệnh viện Hạnh Phúc, khu du lịch Bình Quới, khu du lịch Văn Thánh…, cư dân dễ dàng sử dụng các dịch vụ mà chỉ mất 10-15 phút chạy xe. Với 10 phút dọc theo đại lộ Phạm Văn Đồng, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hoặc vào trung tâm quận 1.

Đa dạng các loại hình căn hộ

Opal Garden có gần 400 căn hộ với 4 tòa tháp cao 16 tầng trên tổng diện tích hơn 8.200 m2. Các loại hình căn hộ 2 đến 3 phòng ngủ có diện tích 58,81-96,22 m2 phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của phần đông khách hàng. Căn hộ Duplex có diện tích 59,33-129,52 m2, mang vẻ sang trọng, đẳng cấp và tối ưu diện tích sử dụng với 2 tầng thông nhau, có thể phân chia không gian sinh riêng. Căn hộ Penthouse nằm tại tầng 15-16 có diện tích 196,04-218,03 m2 với những thiết kế khu sân vườn rộng. Ngoài ra, các căn shophouse cũng được khách hàng ưa chuộng vì vừa dùng để ở vừa đầu để tư kinh doanh. Các căn hộ đều có không gian xanh mát với các vườn treo tại ban công, không khí trong lành cùng tầm nhìn ra sông Sài Gòn và toàn cảnh thành phố.

Chỉ từ 1,4 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, khách hàng có thể trải nghiệm những tiện ích đẳng cấp của Opal Garden. Ngoài ra, người mua cũng có cơ hội nhận ưu đãi đặc biệt trong ngày khai trương căn hộ mẫu như chương trình “Tậu nhà sang - Trúng xe xịn” với cơ hội trúng ôtô Toyota Camry đời mới sang trọng và xe Honda SH. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng dành tặng khách hàng may mắn hệ thống intercom, thẻ từ an ninh căn hộ, buồng tắm đứng kính, sàn gỗ phòng ngủ, kệ bếp trên dưới cao cấp và nhận ưu đãi về vốn từ Ngân hàng Vietinbank với lãi suất ưu đãi 7,7%.

Opal Garden được phát triển bởi chủ đầu tư Tập đoàn Đất Xanh, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý I năm 2018. Chi tiết liên hệ 0964 355 355 hoặc truy cập website www.opalgarden.com.vn.

(Nguồn: Tập đoàn Đất Xanh)