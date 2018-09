Sống vui khỏe mỗi ngày

"Chạy bộ vì sức khỏe” nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời thương hiệu Nutrilite cũng là hoạt động nằm trong chiến dịch Vì trẻ em Amway One by One do Tập đoàn Amway phát động nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, đến nay, Amway Việt Nam đã đóng góp 18,4 tỷ đồng giúp đỡ 5.500 trẻ kém may mắn trên cả nước. Thông tin chi tiết, truy cập https://www.facebook.com/OfficialAmwayVietnam.