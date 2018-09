Sống tiện nghi và phong cách tại Vista Verde

Dự án nhà ở cao cấp Vista Verde được phát triển bởi Tập đoàn CapitaLand (Singapore) và Công ty TNHH Thiên Đức.

Vista Verde đã nhận được giải thưởng "Khu căn hộ tốt nhất Việt Nam" do Asia Pacific Property Award trao tặng. Chương trình Vista Verde Premium Night – Toast To The Top do Công ty TNHH CapitaLand Thiên Đức phối hợp tổ chức cùng tạp chí Phong cách Doanh nhân và được thực hiện bởi Nam Hương Media & Event. Sự kiện đã giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của Tòa Lotus, một trong 2 tòa nhà hạng sang của dự án được mở bán vào ngày 30/5. Ông Chen Lian Pang – CEO của CapitaLand Vietnam cho biết: “Giải thưởng này là kết quả quá trình nỗ lực của nhân viên, chủ đầu tư cùng các đối tác trong việc xây dựng những dự án nhà ở chất lượng tốt, cung cấp những dự án bất động sản và dịch vụ tiên tiến vào thị trường Việt Nam".

Ông Chen Lian Pang, CEO của CapitaLand Vietnam, ông Lim Hua Tiong, Giám đốc điều hành khu vực miền Nam CapitaLand Vietnam, bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng giám đốc công ty TNHH Thiên Đức, Á hậu Quý bà thế giới Nguyễn Thu Hương nâng ly chúc mừng thành công của dự án Vista Verde.

Buổi tiệc quy tụ hơn 300 khách mời gồm doanh nhân và người nổi tiếng tham dự.

Khách mời của Vista Verde Premium Night – Toast To The Top là doanh nhân thành đạt ở nhiều lĩnh vực và các nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng.

Ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam trình diễn như Hồng Nhung, Tùng Dương, Linh Nga, khách mời còn được trải nghiệm phong cách sống hiện đại tại khu nhà mẫu thuộc căn hộ Lotus.

Nghệ sĩ múa Linh Nga biểu diễn tại sự kiện.

Ca sĩ Tùng Dương cũng tham gia biểu diễn tại sự kiện.

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ và người mẫu tham dự Vista Verde Premium Night – Toast To The Top.

Các dự án của CapitaLand và Thiên Đức tại Việt Nam như The Vista & Vista Verde là nơi đã và đang được nhiều cư dân lựa chọn.

Hình ảnh của dự án Vista Verde – Lotus Tower.

(Nguồn: Vista Verde)