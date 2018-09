Sở hữu căn hộ tại quận 2 TP HCM với giá từ 1,36 tỷ đồng

Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 25%, tương đương khoảng 340 triệu đồng, là có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ của dự án Saigon Gateway.

Với vị trí nằm cạnh khu đô thị An Phú, An Khánh (quận 2), trên mặt tiền đường song hành - xa lộ Hà Nội, cách trạm metro số 11 tuyến Bến Thành - Suối Tiên khoảng 200 mét, dự án Saigon Gateway thu hút sự chút ý của khách hàng và nhà đầu tư với mức giá công bố từ 1,36 tỷ đồng mỗi căn hộ.

Saigon Gateway hội tụ nhiều tiện ích như hồ bơi, trung tâm thương mại, shophouse, công viên nội khu... Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn căn hộ thông minh với hệ thống an ninh ba lớp, thẻ từ thang máy và hệ thống khóa từ cho từng căn hộ. Hiện, Saigon Gateway công bố gói sản phẩm mới đẹp nhất dự án với mỗi căn hộ đều được thiết kế từ hai phòng ngủ, nội thất hoàn chỉnh và có hướng nhìn đẹp về tuyến Metro, hồ bơi, công viên trung tâm quận 9 và trung tâm TP HCM.

Khu Đông TP HCM thu hút nhiều nhà đầu tư.

Với mức giá chỉ từ 1,36 tỷ đồng mỗi căn hộ hai phòng ngủ, khách hàng thanh toán trước 25% (tương đương khoảng 340 triệu đồng) là có thể sở hữu căn hộ. Ngoài ra, người mua còn được ngân hàng Vietinbank hỗ trợ cho vay đến 70% trong thời hạn từ 10 đến 15 năm, trả góp từ 9 triệu đồng mỗi tháng.

Dự án Saigon Gateway trên mặt tiền đường song hành - xa lộ Hà Nội.

Khu Đông, đặc biệt quận 2 và quận 9 là những khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh. Các công trình tại đây gồm đại lộ Mai Chí Thọ, hầm Thủ Thiêm, cầu vượt Cát Lái, cao tốc TP HCM - Long Thành, đường song hành Xa lộ Hà Nội... và một số dự án đang triển khai như đường song hành cao tốc TP HCM-Long Thành Dầu Giây, tuyến Metro số 1, hầm chui song hành xa lộ Hà Nội, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc... Trong đó, khu vực An Phú - An Khánh thuộc quận 2 có vị trí nằm giữa các khu đô thị mới với hạ tầng giao thông, tiện ích dân cư cao cấp phát triển ổn định. Yếu tố này thu hút nhiều người dân đến mua nhà an cư do lợi thế về quy hoạch, môi trường và kết nối giao thông thuận tiện.

Theo kết quả báo cáo thị trường bất động sản quý II/2017 do Jones Lang LaSalle công bố, trong quý II/2017 nguồn cung thị trường biệt thự, nhà phố TP HCM tăng nhẹ ở mức 3%, chủ yếu từ quận 2, quận 9 và Nhà Bè. Nhiều dự án bất động sản tại các tuyến đường như xa lộ Hà Nội, đường song hành thuộc khu vực quận 2, quận 9 có lượng giao dịch sôi nổi.

