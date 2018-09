SmilesCard - mua sắm, giải trí tiết kiệm dịp cuối năm

Dịp cuối năm SmilesCard đã đẩy mạnh các chương trình ưu đãi với mức tích lũy gấp hai, ba lần so với thông thường.

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, đa số các doanh nghiệp đều phải đẩy mạnh khuyến mại để kích cầu tiêu dùng. Riêng với SmilesCard, thành viên gần như được nhận ưu đãi quanh năm và vào dịp cuối năm ưu đãi lại càng nhiều hơn.

Cuối năm là dịp để mua sắm, giải trí và tranh thủ thời gian để chăm sóc bản thân, hiểu điều này, SmilesCard đã đẩy mạnh các chương trình ưu đãi với mức tích lũy gấp hai, ba lần so với thông thường. Chỉ tính riêng trong tháng 12, chương trình chào đón thành viên lần đầu sử dụng dịch vụ của SmilesCard có đến 8 thương hiệu tham gia. Những thương hiệu ưu tiên dành cho khách hàng mức ưu đãi đặc biệt 10-80% có Nhà hàng We, N2 Heaven Ice Cream, Cơm Gà Hồng Xương, Muối Ớt Xanh, Le Grand Spa, Hoàng Lan Spa, I Can Read, Superbrain.

SmilesCard ưu đãi đến 80% cho thành viên dịp cuối năm.

"Thị trường cuối năm đang rất nhộn nhịp bởi người tiêu dùng tranh thủ tận dụng các cơ hội khuyến mại từ doanh nghiệp để mua sắm cho tiết kiệm, riêng chủ thẻ SmilesCard gần như được ưu đãi quanh năm nên không cần phải 'săn' giảm giá, nhất là trong việc mua sắm", một khách hàng thân thiết của SmilesCard chia sẻ.

SmilesCard là thẻ tiêu dùng thông minh có mạng lưới thương hiệu rộng khắp và uy tín, được người dùng yêu thích. Với 15 thương hiệu mua sắm cao cấp trên tổng số hơn 60 thương hiệu trong hệ thống có mức tích lũy 5-20% cho phép thành viên lựa chọn, sắm sửa theo đúng sở thích và nhu cầu, đồng thời tiết kiệm hàng triệu đồng cho một lần mua sắm.

Thành viên được mua sắm với mức tích lũy hấp dẫn tại các thương hiệu uy tín.

Trong tháng 12, chỉ cần khách hàng là chủ thẻ của một thương hiệu liên kết với SmilesCard, khi thực hiện giao dịch lần đầu tại các thương hiệu khác trong hệ thống đều được nhận thêm 100% điểm tích lũy. Chương trình cũng đồng thời áp dụng cho chủ thẻ thực hiện giao dịch thứ 2 và 3 trong tháng. Đây cũng là dịp để thành viên tích lũy gấp đôi khi mua sắm, giải trí và tiết kiệm.

Chủ thẻ nhận thêm 100% điểm tích lũy cho giao dịch thứ 1 trong tháng 12.

Với những ưu đãi hấp dẫn, thiết thực, SmilesCard giúp người tiêu dùng được sử dụng dịch vụ cao cấp và tiết kiệm quanh năm, cũng như việc mua sắm cuối năm không phải lo ngại về việc giá cả quá đắt đỏ.

Chỉ cần một thẻ thành viên SmilesCard, người dùng có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí thông qua việc tích điểm và dùng điểm thanh toán tại hơn 250 điểm chấp nhận thẻ. Một điểm tích lũy = một đồng khi thanh toán hóa đơn.

Cách đăng ký thẻ:

- Gọi đến hotline: 1900 56 56 57 cung cấp thông tin.

- Liên hệ với nhân viên/thu ngân của các thương hiệu trong hệ thống SmilesCard.

- Điền thông tin tại: http://smilescard.vn/Chu-the/Tro-thanh-chu-the.aspx

Tham khảo thêm các ưu đãi khác tại http://smilescard.vn hoặc SmilesCard Apps Android, IOS, Samsung.

(Nguồn: Công ty cổ phần Nụ Cười Khách Hàng)