Siêu thị Co.opmart tặng hộp đựng đa năng Rakuchin Pack cho khách hàng

Hộp Rakuchin Pack 9 món xuất xứ từ Nhật Bản, chịu nhiệt tốt, từ -20 độ C đến 140 độ C, dễ lau chùi và an toàn khi sử dụng.