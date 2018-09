Sau trầm cảm, phù thủy trang điểm Michelle Phan tái khởi nghiệp thành công

Michelle Phan khởi nghiệp thành công và sớm sở hữu đế chế mỹ trị giá 500 triệu USD, nhưng cũng nhanh chóng thất bại và rơi vào trầm cảm.

Michelle Phan là người Mỹ gốc Việt nổi tiếng trên Youtube với các video hướng dẫn làm đẹp. Theo thống kê, kênh của cô hiện có gần 9 triệu lượt người đăng ký và hơn 1,1 tỷ lượt xem. Không chỉ dừng lại ở vị trí ngôi sao Youtube, cô còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp thành công với công ty chuyên về làm đẹp mang tên Ipsy năm 2012.

Ipsy là công ty chuyên bán gói dịch mỹ phẩm dùng thử cho khách hàng dưới hình thức thuê bao theo tháng và được định giá hơn 500 triệu USD. Ngoài ra, Michelle Phan còn sở hữu dòng mỹ phẩm mang tên Em Cosmetics sau khi cô mua lại nó từ L'Oréal vào năm 2016.

Hiện nay Ispy có hơn 200 nhân viên và hợp tác với hơn 700.000 nghìn sản phẩm đến từ các thương hiệu mỹ phẫm trên toàn thế giới. Tuy nhiên, năm 2015 Michelle Phan thất bại với thương hiệu mỹ phẩm Em Cosmetics và bắt đầu tái khởi nghiệp vào giữa năm 2016.

Phù thủy trang điểm gốc Việt xây dựng đế chế mỹ phẩm 500 triệu USD khi mới 26 tuổi - Ảnh: Success

Tuổi thơ vất vả không dập tắt được ước mơ của cô phủ thủy nhỏ

Michelle Phan sinh ra ở Boston trong gia đình nghèo, bố mẹ cô làm đủ nghề để kiếm sống. Tuổi thơ của Phan không được mấy ngày yên ấm khi phải di chuyển kiếm sống nhiều nơi từ Boston, San Francisco, khắp vùng Vịnh và cuối cùng đến Tampa, Florida. Đến năm cô 6 tuổi, cha cô cũng bỏ nhà ra đi.

Tại Tampa không có nhiều người Mỹ gốc châu Á, vì vậy cô luôn bị những học sinh khác bắt nạt tại trường và chịu đựng những lời chế nhạo kỳ thị chủng tộc. Mặc dù vậy ngay từ khi còn nhỏ Phan luôn nỗ lực để đạt được những điều mình muốn. Cô nói "Tôi không sống với ý tưởng rằng mọi thứ đều hiếm có. Thành công không phải là hiếm. Mọi người đều có thể tìm thấy phiên bản thành công của họ, nhưng mỗi người lại có những cách riêng".

Đam mê làm đẹp từ nhỏ nhưng Michelle Phan được mẹ định hướng theo học ngành y. Sau cùng Phan vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê làm đẹp và bắt đầu quay video hướng dẫn làm đẹp đầu tiên vào năm 2007. Cô chia sẻ bí quyết kẻ mắt và trang điểm với thời lượng chỉ 7 phút. Trong vòng một tuần, video đã có hơn 40.000 lượt xem trên YouTube.

Thành công của video đầu tiên là động lực để Michelle Phan làm thêm nhiều video khác và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của Youtube với hàng triệu lượt theo dõi. Năm 2010, cô được thương hiệu mỹ phẩm Lancôme mời hợp tác và trở thành nghệ sĩ trang điểm trực tuyến đầu tiên của hãng.

Khởi nghiệp thành công với công ty trị giá 500 triệu USD

Năm 2012, nhờ ảnh hưởng trên mạng xã hội, Michelle Phan xây dựng công ty Ispy chuyên về làm đẹp. Ispy cung cấp dịch vụ làm đẹp định kỳ với tên gọi Ipsy Glam Bag, giá dịch vụ chỉ 10 USD - 12 USD/ tháng. Người dùng có thể đăng ký dịch vụ này theo sở thích cá nhân và mỗi tháng sẽ được nhận từ 5 đến 7 sản phẩm làm đẹp phù hợp nhất.

Năm 2013 cô hợp tác với hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới L’Oreal và cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Em Cosmestics. Thương hiệu này cho ra đời hơn 200 sản phẩm làm đẹp đa dạng từ son môi, kem che khuyết điểm, phấn mắt, dụng cụ trang điểm… Tuy nhiên sản phẩm có giá khá cao so với phân khúc khách hàng tầm trung và cũng là người hâm mộ của Michelle Phan.

Năm 2014, Michelle Phan ra mắt cuốn sách gối đầu giường dành cho những bạn trẻ đam mê làm đẹp “Michelle Phan Make Up: Your Life Guide to Beauty Style and Success - Online and Off”. Đây được xem là thời kỳ thành công rực rỡ nhất của Michelle Phan khi hình ảnh cô phủ sóng khắp các diễn đàn làm đẹp và phương tiện truyền thông.

Năm 2015, công ty Ispy kêu gọi thành công vốn đầu tư 100 triệu USD và được định giá trên 500 triệu USD. Doanh thu hằng năm của công ty đạt 120 triệu USD và có khoảng 100.000 người đăng ký sử dụng gói dịch vụ Ipsy Glam Bag mỗi tháng.

Người tiêu dùng chỉ cần bỏ ra 10 USD/tháng là có thể sử dụng ngay dịch vụ Ipsy Glam Bag - Ảnh: Success

Thất bại và trầm cảm

Thương hiệu mỹ phẩm Em Cosmestics hợp tác cùng L’Oreal không thành công như mong đợi. Em Cosmestics bị người tiêu dùng quay lưng bởi giá bán cao và chất lượng chỉ ở mức trung bình. Doanh thu của Em Cosmestics lao dốc và hãng quyết định bán tháo toàn bộ sản phẩm vào cuối năm 2015 với mức giá giảm từ 50% - 70%.

Cũng trong khoảng thời gian này Em Cosmestics và Michelle Phan nhận nhiều chỉ trích từ các diễn đàn trên mạng và người hâm mộ bởi giá cao và chất lượng sản phẩm chỉ hạng xoàng. Áp lực từ công việc và cộng đồng khiến Phan rơi vào trầm cảm. Cô tâm sự "Tôi luôn cảm thấy buốn, muốn khóc và không biết tại sao lại như vậy". "Tôi đã làm một bài kiểm tra trực tuyến và kết quả nói rằng tôi đang trầm cảm nặng”.

Tái khởi nghiệp và mở ra kỷ nguyên mới cho Em Cosmestics

Dòng son mới của thương hiệu Em Cosmestics Infinite Lip Cloud cháy hàng ngay trong thời gian mở bán thử - Ảnh: Success

Khoảng giữa năm 2015, Michelle Phan vắng bóng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Cô dành thời gian đi du lịch để khôi phục và cân bằng lại tâm trí. Sau gần một năm mất tích Michelle Phan tái xuất với hình ảnh trưởng thành hơn. Đầu tiên, cô quyết định mua lại thương hiệu mỹ phẩm Em Cosmestics vào giữa năm 2016.

Michelle bắt tay vào xây dựng một diện mạo mới cho đứa con tinh thần Em Cosmestics. Cô thay đổi logo thương hiệu, ra mắt sản phẩm mới với giá thành hợp túi tiền người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên.

Hai sản phẩm mới của Em Cosmetics là son môi và eyeliner nhận được nhiều phản hồi tích của người tiêu dùng và cháy hàng ngay trong thời gian bán thử. Sắp tới Em Cosmetics tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm làm đẹp mới. Ngành công nghiệp mỹ phẩm đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu Em Cosmetics.

Michelle Phan cho rằng quan trọng nhất trong kinh doanh chính là lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng. Nhờ vậy cô đã vực dậy thương hiệu mỹ phẩm tưởng chừng như đã chết yểu từ lâu.

Thảo Nguyên (Theo Success)