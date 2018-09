Sao bật mí về nụ hôn đầu

Những cảm xúc đầu tiên thật dễ thương mà mỗi khi nhắc lại, không ít bạn gái đỏ mặt vì ngại ngùng, nhưng lòng lại tràn trề 'sóng ngầm' hạnh phúc.

Mỗi bạn gái khi bước vào tuổi chớm yêu đều lưu luyến nụ hôn đầu… Hãy cùng lắng nghe các sao bật mí những kỷ niệm về nụ hôn đầu ngọt ngào khó quên.

Helly Tong: Nụ hôn bất ngờ

Người mẫu ảnh Helly Tong.

"Giáng sinh năm ấy, cả nhóm mình cùng đi chơi, kết hợp mừng sinh nhật một thành viên của nhóm. Ca khúc “Happy birthday”… vang lên cũng là lúc đèn tắt phụt. Chưa kịp định thần, mình cảm giác một hơi thở gần kề, một đôi môi phớt nhẹ trên môi mình. Bất ngờ, hoang mang lúc đầu nhưng ngay sau đó, thật hạnh phúc khi mình phát hiện ra, người 'tỏ tình' chính là anh bạn mình đã để ý suốt bao lâu nay. Nụ hôn phớt ấy đã chính thức gắn kết hai tụi mình thành một đôi. Sau này, mỗi khi nhớ lại nụ hôn bất ngờ, mình vẫn cứ lâng lâng mãi…", Helly Tong chia sẻ.

Vân Trang: Hôn trong nước mắt

Diễn viên điện ảnh Vân Trang.

"Trang có một anh bạn thân rất phong độ, lại ga-lăng nên được nhiều cô gái dành tình cảm. Biết vậy nên cô hay bày trò ghép đôi anh với những cô gái khác. Anh thường tỏ vẻ khó chịu và nhắc nhở Trang đừng nên làm những trò vô bổ đó nữa. Trang thấy anh bực thì lại vui vui (vì Trang cũng có tình cảm với anh ấy mà không dám nói).

Một lần, anh tỏ ra “có ý” với một cô bạn mà Trang ghép đôi. Bỗng dưng lúc đó Trang sợ lắm, cảm giác như mình đang đánh mất đi một điều gì đó. Trang tìm cách gây gổ, giận dỗi anh. Không nói không rằng, anh kéo tay Trang thật mạnh, rồi ghì chặt và áp môi vào môi Trang. Trong nụ hôn vội vã ấy, anh thủ thỉ: 'Không được đẩy anh đi xa nữa đó! Anh chỉ biết mỗi em thôi'. Nước mắt đang ngắn dài mà Trang lại phì cười, vì vừa hạnh phúc, vừa… thấy ghét cái người giả đò rất khéo kia".

Vân Phụng: Nụ hôn đầu cho mối tình cuối

Vân Phụng là Hoa khôi Thân Thiện trong cuộc thi Hoa khôi Thể Thao 2012.

"Tôi và anh ở 2 đầu đất nước, yêu anh, xa nhau và hai đứa luôn tự nhủ “Khoảng cách càng xa thì tình yêu của chúng tôi càng lớn”. Giữa mùa đông giá buốt Hà Nội, nhớ lại một năm trước, nụ hôn ấm giữa Sài Gòn se se.

Đêm giao thừa năm nay, anh vào Sài Gòn cùng tôi đón khoảng khắc giao niên, thời khắc của năm cũ và mới, tôi và anh đứng giữa thành phố đêm ngược từng giây. Khi thời khắc giao thừa vừa điểm, anh quay sang và nói 'Anh yêu em', rồi thủ thỉ 'Tết này anh đón giao thừa ở Nam, Tết sau em ra Hà Nội với anh đấy nhé'. Anh hôn tôi ngay khi dứt lời, tôi nhớ mãi cảm giác lúc ấy, như cả thế giới chỉ có anh và tôi. Nụ hôn nhẹ, ấm và hạnh phúc ấy, kết nối tôi và anh đến ngày hôm nay - nụ hôn đầu cho mối tình cuối".

(Nguồn: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam)