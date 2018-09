Sáng tạo độc đáo trong Vertu Constellation

'Không biên giới' chính là tiêu chí sáng tạo trong thiết kế của nhãn hiệu điện thoại Vertu.

Nhân dịp ra mắt siêu phẩm The New Vertu Constellation dành cho các doanh nhân trẻ thành đạt, ông Hutch Hutchison - Giám đốc sáng tạo Vertu đã chia sẻ về dòng sản phẩm này từ những chi tiết rất nhỏ.

Chi tiết thiết kế cầu kỳ và tinh xảo

Ngày 14/11, tại cửa hàng Vertu khách sạn Rex Arcade TP HCM, Vertu Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm điện thoại cao cấp Vertu Constellation mới ra thị trường với giá bán từ 150 triệu đồng. Sản phẩm được đánh giá là mẫu điện thoại thông minh mà hãng Vertu từng thiết kế. Sản phẩm có hệ điều hành Android Jelly Bean, được chế tác thủ công tại Anh, kết hợp các nguyên vật liệu cao cấp và phong cách hiện đại cùng dịch vụ tốt... chính là những đặc điểm độc đáo của thương hiệu. Cùng với việc cho ra đời sản phẩm, thương hiệu cũng trình làng chiến dịch quảng cáo mới lạ, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng Kristian Schuller.

Chiếc máy được làm từ những vật liệu cao cấp gồm 100 ca-rat sapphire phủ toàn bộ mặt trước. Khung máy được làm bằng ti-tan cấp độ 5, bền - loại vật liệu có độ bền cao hơn 2,5 lần so với thép không gỉ, trong khi trọng lượng nhẹ hơn 0,5 lần. Phần lưng máy được ốp da thật hoàn toàn, tạo vẻ sang trọng và thời trang.

Về cấu hình, sản phẩm mới được trang bị màn hình 4,3 inch, độ phân giải 720p với mật độ điểm ảnh đạt 342ppi. Máy được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon MSM8260 S4 Pro hai nhân 1,7GHz và được cài sẵn Android 4.2. Ngoài ra, Constellation mới chạy hệ điều hành Android Jelly Bean có dung lượng gồm 32GB, máy ảnh chính 13 megapixel, máy ảnh phụ 1,3 megapixel và được tích hợp dịch vụ kết nối toàn cầu riêng của Vertu là iPass.

Đây là sản phẩm được ốp bằng da bê thượng hạng. Thương hiệu chọn lựa kỹ lưỡng các nguyên liệu da sống từ dãy núi Alps của châu Âu và hợp tác chặt chẽ với xưởng thuộc da suốt 150 năm nay. Sản phẩm hiện được sản xuất với các màu khác nhau gồm cappuchino, cam, đỏ mâm xôi, mocha và đen.

Sản phẩm còn sở hữu một danh mục nhạc chuông được sáng tác riêng cho Vertu và thực hiện bởi dàn nhạc giao hưởng London. Tất cả các nhạc chuông được Vertu thực hiện kỹ lưỡng với kỹ thuật âm thanh chất lượng và công nghệ chống ồn hiệu quả.

Ông Hutch chia sẻ: "Tôi muốn bạn nghe thử một điệu nhạc của Vertu The New Constellation. Đó là bài Nightingale - họa mi. Tôi để ý hầu hết điện thoại đều có những bản nhạc chuông 'Bắt điện thoại ngay, bắt điện thoại ngay'. Trước giờ các nhạc chuông của riêng Vertu đều do dàn nhạc thính phòng London soạn và biểu diễn. Tôi nghĩ, tiếng chim hót là thanh âm dịu dàng và thanh lịch nhất để nhắc nhở một cuộc gọi, nên sản phẩm có một cuộc 'trò chuyện' của hai chú chim hoạ mi đối đáp nhau trên nền kèn clarinet, một chút hoài cổ, một chút lành thánh trong cuộc sống hiện đại bận rộn của bạn. Dàn loa vòng của sản phẩm sẽ cho phép giữ nguyên sự trong trẻo của tiếng chim hót đó. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian và công phu cho những điều nhỏ nhặt nhất, vì định nghĩa của sự xa xỉ tức là quan tâm đến những chi tiết tinh tế, để trang hoàng cho cuộc sống của bạn".

Bên cạnh các tính năng kỹ thuật, Vertu còn cung cấp các dịch vụ độc quyền khác như Vertu Life và Vertu Certainty. Vertu Life cho phép khách hàng lựa chọn theo nhu cầu cá nhân các đặc quyền và khả năng truy cập không hạn chế đối với các sự kiện chọn lọc cài sẵn trên thiết bị. Vertu Certainty bảo vệ khách hàng, điện thoại Vertu cũng như dữ liệu của họ thông qua tính năng liên lạc đã được mã hóa Silent Circle, khả năng truy cập mạng Wi-Fi trên toàn cầu với dịch vụ iPass và đặc biệt là sự bảo vệ tốt của bộ công cụ bảo mật Protect Services Group và chống vi rút Kaspersky.

Kiên định 'trường phái' thủ công

Thương hiệu đã có được 3 bộ sưu tập huyền thoại là Signature, Ascent và Constellation. Mỗi chiếc điện thoại là một tác phẩm từ tay nghề thủ công khéo léo của cơ sở nghệ thuật ở Hampshire, Anh. Vertu hiện có mặt tại hơn 500 cửa hàng, trong đó bao gồm 70 đại diện Vertu phân phối chính hãng trên 66 quốc gia. Và sau 12 tháng miệt mài sáng tạo, với tham vọng tạo ra được một sản phẩm độc đáo tinh xảo, các nghệ nhân hàng đầu của Anh đã cho ra dòng sản phẩm Vertu Constellation. Đây là màn ra mắt thứ hai cho sản phẩm chủ chốt của hãng trong năm nay.

Sản phẩm đã có trên kệ tại các cửa hàng Vertu chính hãng:

- Khách sạn Rex Arcade, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM - Hotline: 0902 90 8888

- Khách sạn Sofitel Legend Metropole Arcade, 15 Ngô Quyền, Hà Nội - Hotline: 0944 46 5555

- Sảnh khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội - Hotline: 0906 242424

(Nguồn: Vertu)