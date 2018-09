Rước lộc đầu năm với 'Thần Tài Phú Quý'

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý ra mắt bộ sản phẩm Thần Tài Phú Quý với mong muốn đem lại cho khách hàng một năm mới may mắn, phát tài, an khang thịnh vượng.

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần chuyên quản tài phúc phú quý, mang lại sung túc và may mắn cho mọi người. Theo tục lệ, sở hữu một sản phẩm vàng vào ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng sẽ mang lại phúc hiển, làm ăn phát đạt, thịnh vượng trong cả năm bởi đây là tháng khởi đầu năm mới.

Với truyền thống lâu đời của người Việt Nam, vàng vẫn luôn được coi là vật không thể thiếu trong ngày vía Thần Tài bởi giá trị thiết thực và khả năng tích trữ cao, đồng thời còn mang ý nghĩa phú quý cát tường, tài lộc may mắn. Đón năm mới Bính Thân, Phú Quý ra mắt bộ sản phẩm Thần Tài Phú Quý với mong muốn khách hàng luôn gặp may mắn, đắc tài đắc lộc, an khang thịnh vượng, phú quý song hành.

Bộ Lộc 12 con giáp Phú Quý.

Năm Bính Thân, hình tượng khỉ vàng chính là linh vật may mắn và được xem là biểu tượng của trí tuệ tinh anh, tài ba và nhanh nhẹn. Đầu xuân, sở hữu đồng xu khỉ vàng sẽ mang lại cho gia chủ nhiều may mắn và thành công.

Với hai màu chủ đạo đỏ may mắn và vàng tài lộc, mẫu bao bì năm nay được Phú Quý thiết kế đẹp mắt, tinh tế. Bộ lộc 12 con giáp Phú Quý bằng vàng 24K (999.9) với công nghệ dập nổi 3D độc đáo là sản phẩm tinh xảo của thương hiệu. Đặc biệt, sự xuất hiện của chữ "Lộc" đằng sau mỗi đồng xu như lời chúc năm mới may mắn, an khang thịnh vượng mà Phú Quý gửi tới khách hàng. Với định lượng một chỉ, sản phẩm phù hợp làm món quà biếu tặng trong dịp Tết cổ truyền.

Khỉ vàng may mắn trong bộ lộc 12 con giáp Phú Quý.

Sản phẩm nhẫn tròn trơn truyền thống bằng vàng 24K (999.9) được sản xuất bởi công nghệ hiện đại, đảm bảo về thẩm mỹ và bảo toàn trọn vẹn giá trị sản phẩm. Phú Quý có đầy đủ các định lượng khác nhau từ 0,5 chỉ đến 5 chỉ. Năm nay, công ty còn sản xuất thêm định lượng 10 chỉ, nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy dài lâu của khách hàng.

Bộ sản phẩm nhẫn tròn trơn Phú Quý.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý cung cấp những sản phẩm trang sức vàng 9999 đa dạng và độc đáo, phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Một số sản phẩm nổi bật của thương hiệu như 12 con giáp vàng SJC đúc khối 3D; miếng kim bài Thần Tài SJC; mặt dây 12 con giáp, vòng tay phong thủy kết hợp hạt charm vàng 24K, sản phẩm trang sức vàng 24K độc đáo như nhẫn họa tiết đồng tiền, nhẫn cóc ngậm đồng tiền, mặt dây chuyền phật bà Quan Âm Bồ Tát…

Bộ sản phẩm Thần Tài Phú Quý đã được bày bán tại hệ thống showroom Phú Quý.

