'RockStorm 2013' tới từ Thụy Điển 

Andromeda - ban nhạc tới từ Thụy Điển đã khiến cho sân khấu rock thực sự 'dậy sóng' với những màn trình diễn sôi động.

Là một đại diện tên tuổi của dòng Progessive Metal đương đại nhưng Andromeda lại chưa được nhiều rock fan Việt biết tới. Có lẽ, do thể loại mà nhóm theo đuổi vốn không phải "món yêu thích" của số đông hoặc cũng có thể do ảnh hưởng của những cái tên như: Dream Theater hay Savatage tại Việt Nam vẫn còn quá lớn. Chưa kể, khi tìm đến với nguồn rock band Bắc Âu, phần lớn sẽ chọn những nhóm chơi như Death, Black… hay Epic, Power… Tóm lại, dù là vì lý do gì đi nữa thì cái tên Andromeda vẫn là một ẩn số. Ngay cả khi nhóm xuất hiện trong buổi giao lưu trước đêm diễn, nhiều người vẫn loay hoay tìm hiểu về lý lịch của họ trên... Google.

Andromada vẫn là một ẩn số trước khi xuất hiện trên sân khấu RockStorm 2013.

Trong lần đầu tiên quyết định làm mới RockStorm bằng việc mời một nhóm nhạc nước ngoài biểu diễn, MobiFone đã khiến không ít khán giả vừa cảm thấy hào hứng, lại vừa có chút nghi ngờ. Bởi dù sở hữu một profile hoành tráng, nhưng không ai dám chắc những anh chàng đến từ Thụy Điển có thể nhanh chóng chinh phục được một cộng đồng nghe nhạc có phần bảo thủ như rockfan Việt.

Tuy nhiên, không phải chờ đợi lâu, ẩn số Andromeda đã nhanh chóng được giải mã. Là nhóm nhạc khép màn liveshow thứ 5 của mùa RockStorm 2013 tại sân vận động quân khu 7, nhóm đã "đập tan" tất cả những nghi ngờ chỉ trong vòng... một nốt nhạc. Không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một cây đại thụ Progessive Metal nào, Andromeda chơi thứ âm nhạc của riêng mình với kết cấu chặt chẽ nhưng biến hóa. Trong đó, vai trò của từng cá nhân đều nổi bật.

Tay trống Thomas Lejon với những đoạn trống đầy uy lực.

Đó là những đoạn trống dồn dập, đầy uy lực của drumer Thomas Lejon, là lối chơi đậm chất funk - fusion với cây bass 6 dây của bassist Linus, là những câu solo đầy ngẫu hứng nhưng tốc độ của guitarist Johan, là tiếng keyboard được hòa trộn một cách ma mị với âm thanh điện tử của Martin. Ngoài ra, còn có giọng hát “méo mó” rất dị của vocalist David.

Tất cả họ khi kết hợp với nhau đã tạo nên một “dream team” chất lượng, giàu kỹ thuật và đầy mê hoặc. Chính vì thế mà dù mang đến TP HCM tới 9 ca khúc, vốn là những sáng tác đã đồng hành cùng nhóm trong chuyến lưu diễn “dài hơi” qua 15 nước châu Âu trong tháng 11 vừa qua nhưng Andromeda vẫn có thể giữ chân 2 vạn khán giả ở lại cho đến những phút cuối.

Andromeda vẫn giữ chân khán giả đến những giây phút cuối cùng.

Không chỉ lấy lòng được các rock fan, nhóm còn truyền cảm hứng cho những rockband Việt đứng chung sân khấu với mình. Tiếp theo, đến lượt KOP, Bức Tường, Microwave khẳng định vị thế của mình trong làng Rock Việt với những phần trình diễn thăng hoa và tràn trề năng lượng. Trước khi nhường sàn diễn cho các vị khách đến từ Thụy Điển, Ngũ Cung đã cho thấy lý do nhóm luôn được xếp ở vị trí “vedette” trong hầu hết các đêm diễn.

Sau đêm, diễn tại TP HCM, Andromeda còn tiếp tục chung tay với các rockband Việt để mang “bão” tới hai địa điểm còn lại là Cần Thơ (4/1/2014) và Hà Nội (11/1/2014).

(Nguồn: Mobifone)