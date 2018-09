Resort Azerai Cần Thơ - tâm huyết của huyền thoại ngành khách sạn thế giới

Adrian Zecha - 'cha đẻ' chuỗi nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới đánh giá cao tiềm năng du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Adrian Zecha được xem là huyền thoại trong lĩnh vực khách sạn, du lịch khi sáng lập chuỗi nghỉ dưỡng Aman Resort danh tiếng toàn cầu với mức giá từ 1.000 USD một phòng. Ông còn nhạy bén trong việc xác định những địa điểm sinh lời trong tương lai. Điển hình là Amanpuri ở Phuket do ông quản lý, suốt 30 năm qua luôn được bình chọn là khu nghỉ dưỡng hạng nhất ở Thái Lan.

Adrian Zecha mang hai dòng máu Hà Lan - Indonesia.

Zecha nổi tiếng khó tính trong việc chọn địa điểm để quản lý và phát triển resort, tuy nhiên, tỷ phú lại ấn tượng mạnh về tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của miền đất phương Nam.

“Dòng sông Mê Kông trải dài qua nhiều quốc gia và kết thúc ở một trong những vùng đất đẹp nhất châu Á. Tôi yêu văn hóa sông nước, văn hóa cộng đồng và sự thanh bình của vùng quê này. Vẻ đẹp thiên nhiên, kênh rạch như giữ nguyên từ hàng thế kỷ”, ông nói.

Theo đại gia ngành khách sạn, nguồn di sản này là một trong những yếu tố khiến Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng có thể trở thành điểm thu hút khách du lịch quốc tế.

Thấy được tiềm năng của vùng “đất vàng” với lịch sử 400 năm tuổi, được sự tin tưởng của chủ đầu tư dự án - Tập đoàn Novaland, Adrian Zecha đã nhận lời quản lý khu nghỉ dưỡng với thương hiệu Azerai đầu tiên tại Việt Nam ngay trên Cồn Ấu - trung tâm thành phố Cần Thơ, với định vị theo chuẩn “affordable luxury” (chuẩn xa xỉ vừa tầm).

Khu resort Azerai Cần Thơ là tâm huyết phát triển du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn Novaland và Adrian Zecha. Ông nhận địnhdự án này sẽ giúp Cần Thơ có tên trên bản đồ du lịch thế giới.

Từ “Azerai” xuất phát từ “caravanserai”, trong tiếng Ba Tư có nghĩa là nơi dừng chân của khách lữ hành, là nơi yên bình để khách nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe và tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Theo chủ đầu tư, Azerai Cần Thơ được xây dựng theo đúng triết lý trên, không chỉ theo đuổi chuẩn mực nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn chú trọng tạo ra không gian văn hóa sông nước bình yên và gần gũi với thiên nhiên.

Du khách có thể hưởng trọn vẻ đẹp cảnh quan sông nước miền Tây.

Ngay tại khu nghỉ dưỡng sinh thái Azerai Cần Thơ, du khách được tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều trải nghiệm độc đáo, đậm dấu ấn “di sản” Tây Đô. Đó là không gian để hưởng trọn vẹn vẻ đẹp cảnh quan sông nước thoáng đãng, văn hóa ẩm thực phong phú và nghệ thuật đờn ca tài tử.

“Ốc đảo bình dị” trên Cồn Ấu này còn hòa quyện sắc màu của miền Tây Nam Bộ qua các biệt thự nghỉ dưỡng và bungalow theo phong cách kiến trúc Đông Dương tối giản, thanh thoát, ẩn dưới những hàng cây hàng trăm tuổi. Đó cũng là lý do Azerai Cần Thơ được tờ The New York Times (Mỹ) bình chọn là một trong những khu nghỉ dưỡng đáng trải nghiệm nhất trên thế giới trong năm 2018.

Thu Ngân