Quản lý thị trường chỉ ra nghi vấn tại chuỗi siêu thị Con Cưng

Hàng loạt cửa hàng Con Cưng tại TP HCM bị kiểm tra

Trước khiếu nại của một khách hàng tại TP HCM về việc bộ quần áo thun có mã sản phẩm CF G127011 mua tại chuỗi siêu thị Con Cưng có dấu hiệu bị cắt tem nhãn và thay thế bằng tem xuất xứ "Made in Thái Lan", hôm 21/7, Chi cục quản lý thị trường TP HCM đã tiến hành kiểm tra, bước đầu phát hiện một số nghi vấn.

Đơn cử, tem dán trên sản phẩm được in rất nhỏ sản xuất tại Thái Lan, vò qua đã phai. Hoặc sản phẩm kem nhãn hiệu Titione có tem dán tên công ty khác chồng lên tên công ty in trên bao bì. Tuy nhiên do lượng hàng lớn, lực lượng quản lý thị trường cần rà soát, kiểm tra mã tem từng sản phẩm và đối chiếu với sổ sách, hoá đơn, chứng từ của các cửa hàng.

Ông Trần Hùng, Phó cục trưởng Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho hay, lực lượng quản lý thị trường sẽ mở rộng kiểm tra toàn bộ hệ thống siêu thị Con Cưng trên toàn quốc, không riêng TP HCM và sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra sớm nhất tới lãnh đạo Bộ Công Thương.

Hệ thống siêu thị Con Cưng bị nghi thay đổi nhãn mác sản phẩm từ Trung Quốc thành "made in Thailand". Ảnh: Phương Đông.

Trả lời về nghi vấn nguồn gốc tem nhãn sản phẩm, ông Lưu Anh Tiến, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Con Cưng, cho biết sản phẩm CF G127011 nằm trong lô hàng được sản xuất bởi Công ty International Incorporated tại Thái Lan. Toàn bộ lô hàng theo hợp đồng này đã được cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa bởi Sở Ngoại thương trực thuộc Bộ Thương mại Thái Lan. Trên chứng nhận xuất xứ cho lô hàng nêu rõ "toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan, sử dụng 100% nguyên phụ liệu có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan và các nước ASEAN". Trong đó, ngày xuất hàng từ Bangkok - Thái Lan là 27/11/2017; ngày nhập cảng tại Cảng Cát Lái, TP HCM là 1/12; ngày nhập kho Con Cưng 11/12/2017 và ngày bán hàng trên hệ thống là 4/1/2018.

Ông Tiến cho hay sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, Công ty đã tiến hành kiểm tra và xác nhận lỗi sản phẩm này, đồng thời lập tức thu hồi toàn bộ 5.982 sản phẩm của lô hàng đang trưng bày tại cửa hàng. Việc thu hồi này tiến hành trên toàn bộ hệ thống cửa hàng và từ những khách hàng đã mua, kể cả những sản phẩm không có lỗi tương tự.

Ngày 13/6/2018 Con Cưng đã gửi tin nhắn đến 3.942 khách hàng để thông báo thu hồi sản phẩm và gửi phiếu quà tặng với giá trị tương đương để mua sản phẩm mới.

Công ty Cổ phần Con Cưng cũng ngay lập tức làm việc với nhà sản xuất để xác minh nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật nêu trên. Theo giải thích của Tổng giám đốc Lưu Anh Tiến, lô hàng này được Con Cưng đặt sản xuất dưới thương hiệu CF (Concung Fashion) tại Thái Lan và sau khi kiểm tra theo phản ánh từ khách hàng thì sản phẩm không đạt yêu cầu để bày bán tại Con Cưng, vì vậy Công ty đã tiến hành thu hồi sản phẩm.

"Qua rà soát lại toàn bộ quy trình đặt hàng, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và nhận thấy lỗi của Con Cưng là đã không kiểm tra hết toàn bộ lô hàng. Chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng, và nghiêm túc kiểm điểm nội bộ, cam kết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để không xảy ra các sai sót tương tự", ông Tiến nói.

Con Cưng hiện là chuỗi có quy mô lớn nhất trên thị trường với 318 siêu thị trên toàn quốc, bao gồm 288 siêu thị với thương hiệu Con Cưng và 30 cửa hàng ToyCity.

Được thành lập từ năm 2011, chuỗi siêu thị mẹ và bé này tập trung chủ yếu ở TP HCM và các tỉnh phía Nam, đối thủ chính của hai chuỗi siêu thị Kids Plaza, Bibo Mart ở thị trường này. Đầu năm 2017, Con Cưng đã nhận khoản đầu tư từ Daiwa-SSIAM II và bắt đầu giai đoạn đánh mạnh vào thị phần khi liên tục mở rộng địa bàn. Chỉ riêng số mở ra trong năm 2017 sau khi được "đỡ đầu" đã cao hơn số cửa hàng mở ra trong 5 năm trước.

"Việc mở 130 cửa hàng năm vừa qua nằm trong kế hoạch phát triển vượt 1.000 cửa hàng đến năm 2020, vì thế bản chất con số 130 là chưa nhiều", ông Tiến chia sẻ với VnExpress hồi đầu năm. Theo số liệu của Công ty cổ phần Nghiên cứu ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC), doanh thu của chuỗi cửa hàng này đã tăng vọt từ 114 tỷ năm 2015 lên gần 524 tỷ vào năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt gần 8 tỷ đồng.

