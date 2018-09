Quà tặng cho phái đẹp từ truyền hình K+

Từ nay đến ngày 27/10, K+ tặng thêm 3 tháng thuê bao tương ứng cho khách mua và đăng ký mới trọn bộ thiết bị và thuê bao Access+, Premium+ và HD+ với bất kỳ thời hạn nào.

Nhiều chương trình nấu ăn hấp dẫn dành cho phái đẹp.

Gói Access+ cung cấp hơn 63 kênh truyền hình chuẩn SD bao gồm kênh K+PC phù hợp với những khách hàng có ngân sách nhỏ vì mức phí thuê bao một tháng chỉ từ 65.000 đồng. Gói Premium+ có hơn 73 kênh truyền hình chuẩn SD với điểm nhấn là 4 kênh truyền hình K+1, K+NS, K+PM và K+PC, phát sóng đầy đủ các giải bóng đá hấp dẫn như Premier League, La Liga, Serie A, Champion League, Europa League… Mức phí thuê bao hàng tháng từ 190.000 đồng tùy theo thời hạn đăng ký.

Nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn của Mỹ và châu Á.

Còn gói thuê bao HD+ mang đến cho khán giả 73 kênh truyền hình SD thuộc gói Premium+ và 10 kênh truyền hình HD được đông đảo khán giả yêu thích nhất gồm K+1HD, K+NS HD, K+PM HD, HBO HD, Star Movies HD, AXN HD, FOX PLUS, NGC HD, DISCOVERY HD, VTV3HD.

Sự khác biệt về gói kênh HD của K+ so với các nhà cung cấp khác trên thị trường chính là những kênh này có tín hiệu gốc là HD. Thêm vào đó, K+ sử dụng công nghệ truyền dẫn số vệ tinh theo tiêu chuẩn quốc tế nên chất lượng tín hiệu được bảo toàn, luôn nét, đẹp hơn các hình thức truyền dẫn khác. Mức phí thuê bao một tháng của gói HD+ là 270.000 đồng cho thời hạn 12 tháng.

Các kênh HD trên K+ hình ảnh sắc nét, long lanh.

Với quà tặng ý nghĩa và thiết thực dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu, khách hàng của K+ có thể tiết kiệm từ 225.000 đồng đến 900.000 đồng với ba tháng thuê bao, tương ứng miễn phí được tặng thêm trong thời gian khuyến mại từ nay đến hết ngày 27/10.

Chương trình áp dụng tại 14 cửa hàng K+ dưới đây và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của kênh này. Bạn đọc có thể liên hệ 1900-1592 để được tư vấn thêm hoặc xem thêm thông tin, dịch vụ của K+ tại website www.kplus.vn.

Địa chỉ các cửa hàng K+ áp dụng chương trình:

- K+ Store HCM: 149A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

- Gian hàng K+ tại Kiosk CLM11, TTTM Big C, 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM

- Gian hàng K+ tại Kiosk 04, Co.op Xtra Thủ Đức, số 934 quốc lộ 1A, KP4 Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM

- K+ Store Đà Nẵng: 22 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng

- K+ Store Hải Phòng: 204A Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng

- K+ Store Quảng Ninh: 803 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh

- K+ Store Hà Nội: 2F Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (tức 39/1 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

- K+ Store Gia Lâm: 312 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

- Gian hàng K+ tại Kiosk 1-42, tầng 1, TTTM Savico Mega Mall, 7-9 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội

- K+ Store Cần Thơ: 42 Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

- Gian hàng K+ tại Kiosk 13, Big C Cần thơ, lô số 1, khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ

- Gian hàng K+ tại Kiosk 12, tầng trệt, TTTM Big C tại 555B đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Gian hàng K+ tại Kiosk 12, TTTM Big C Green Square, quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương

- K+ Store tại 93 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh

Thư Kỳ