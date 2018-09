Quà tặng 'An Tài Lộc' cho ngày Tết

Bạn có thể biếu ông bà, cha mẹ lời chúc 'Tài và Lộc' để kết thành bộ ba 'Coca-Cola An - Tài - Lộc' đầy ý nghĩa.

Ông bà, cha mẹ càng lớn tuổi thì sức khỏe càng trở nên quý giá. Mỗi dịp Tết đến xuân về cũng là lúc các đấng sinh thành thêm tuổi mới và ước mong lớn nhất vẫn là sức khỏe dồi dào để sống vui vầy, bình an bên con cháu. Vì vậy, khi chọn quà Tết, chị em nên tinh ý chọn những món quà mang tới những lời chúc tốt đẹp này.

Hàng vạn cánh én vàng kết thành bộ 3 Coca-Cola An-Tài-Lộc đầy ý nghĩa.

Ngoài việc gửi trao lời chúc bình an, đặc biệt đối với những gia đình đông con cháu, chị em có thể biếu ông bà, cha mẹ lời chúc "Tài và Lộc" để kết thành bộ ba "Coca-Cola An - Tài - Lộc" đầy ý nghĩa. Có tài, có lộc ở trong nhà sẽ mang đến cho gia đình nhiều may mắn, hứa hẹn một năm sung túc và thịnh vượng, con cái làm ăn "thuận buồm xuôi gió" là điều ông bà, cha mẹ luôn mong muốn.

Quà Tết của Coca-Cola rất đa dạng trong mùa Tết năm 2014.

Bạn còn có thể chọn thêm quà Tết khác như: Fanta vị cam xá xị, Sprite vị chanh hay sữa trái cây Nutriboost và cam ép Minute Maid Teppy.

(Nguồn: Nhãn Doanh)