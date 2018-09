Phó tổng giám đốc VPM chia sẻ hướng đi mới của thương hiệu trà sữa Xiang Piao Piao

Chị Lại Thu Hương – Phó tổng giám đốc Công ty VPM cho biết sẽ khai trương cửa hàng thứ ba tại Hà Nội vào ngày 13/1.

- Chị giới thiệu đôi nét về trà sữa uống liền cao cấp Xiang Piao Piao?

- Xiang Piao Piao là trà sữa cao cấp uống liền đã có thương hiệu 12 năm, là một sản phẩm tiện lợi và chiếm thị phần lớn trong ngành trà sữa tại Trung Quốc. Mỗi năm, thương hiệu bán được 1,4 tỷ cốc và hiện nay sản phẩm không chỉ được ưa chuộng tại thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu ra quốc tế như Mỹ, Italia, Singapore,... Ngày 30/11, Công ty Thực phẩm Xiang Piao Piao lên sàn chứng khoán Thượng Hải và trở thành cổ phiếu đầu tiên của ngành trà sữa Trung Quốc.

Qua quá trình nghiên cứu và lựa chọn khắt khe từ hơn 500 loại trà trên thế giới, cuối cùng, Xiang Piao Piao đã lựa chọn hồng trà Assam Ấn Độ kết hợp với sữa bò New Zealand cho cả 12 sản phẩm với hương vị khác nhau. Tất cả nguyên liệu được kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt như Quản lý chất lượng ISO 9001:2008; Hệ thống quản lý môi trường ISO 1400:2004; Tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005, HACCP, CMS và FDA của Mỹ.

Cốc giấy đựng trà sữa được làm hoàn toàn từ bã mía sản xuất theo công nghệ thân thiện với môi trường và hoàn toàn hướng đến bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Nắp hộp được làm từ nhựa PP5, là loại nhựa duy nhất được phép thông qua dùng để chứa, đựng thực phẩm, chịu nhiệt lên đến 167 độ C.

Chị Lại Thu Hương – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ và thiết bị VPM.

- Tại sao chị quyết định đưa sản phẩm này về thị trường Việt Nam?

- Đầu năm 2017, tôi đã có cơ hội được tham quan nhà máy và dây chuyền máy móc sản xuất của Công ty Thực phẩm Xiang Piao Piao tại Hồ Châu, Chiết Giang. Tôi được chứng kiến trực tiếp quy trình sản xuất từ khâu chọn lọc nguyên liệu đến khâu chế biến thành phẩm và bảo quản. Tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng rằng đây là một sản phẩm "an toàn, tiện lợi, triệu cốc như một" mà người Việt Nam đang thực sự cần. Vì vậy, tôi đã quyết định đưa thương hiệu này đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Bên cạnh trà sữa Xiang Piao Piao 12 vị, sắp tới, chúng tôi còn cho ra mắt thêm dòng sản phẩm trà sữa tiệt trùng cao cấp của hãng là Meco và Lan Fong Yuen (thương hiệu trà sữa được coi là di sản văn hóa phi vật thể của người Hong Kong). Đây là dòng sản phẩm thượng hạng sử dụng công nghệ chiết rót vô trùng của hãng Bosch – Đức.

Trà sữa Xiang Piao Piao đã được thẩm định về chất lượng và được tin dùng tại nhiều quốc gia.

- Ngoài phân phối tại các cửa hàng trải nghiệm của công ty, sản phẩm bên chị còn được bán ở đâu?

- Sản phẩm chính thức ra mắt vào tháng 6/2017, ngoài có mặt tại hai cửa hàng trải nghiệm của công ty tại Tây Nam, Linh Đàm và Tố Tịch, còn được bày bán tại một số hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi lớn. Đó là Siêu thị Mường Thanh Mart (20 siêu thị), T-Mart (46 siêu thị), Hapro (3 siêu thị), Circle-K (91 cửa hàng), Shop&go (18 cửa hàng), Seika Mart (4 siêu thị), Family Mart (188 cửa hàng), Ministop (120 cửa hàng), Queenland Mart (6 siêu thị), Amart (22 cửa hàng)... với hơn 500 điểm bán trên toàn quốc. Ngoài ra, chúng tôi còn đang triển khai phân phối cho hệ thống GT (kênh bán hàng truyền thống) quy mô toàn quốc.

- Làm cách nào khách hàng có thể nhận biết sản phẩm chính hãng trên thị trường?

- Công ty cổ phần Công nghệ và thiết bị VPM là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Trà sữa uống liền cao cấp Xiang Piao Piao tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi hy vọng người tiêu dùng thông thái nên tìm mua các sản phẩm có tem nhãn phụ ghi đầy đủ thông tin sản phẩm, xuất xứ và công ty nhập khẩu là VPM, để tránh mua nhằm hàng giả và kém chất lượng. Ngoài ra, nhằm giúp khách hàng có thể phân biệt hàng chính hãng rõ ràng hơn, công ty sẽ phân phối sản phẩm trà sữa Xiang Piao Piao có bao bì bằng tiếng Anh trong quý 1 năm 2018 nay.

Chuỗi cửa hàng Xiang Piao Piao mang đến không gian trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

- Chị chia sẻ đôi nét về không gian của cửa hàng trải nghiệm trà sữa?

- Cửa hàng trải nghiệm của chúng tôi vừa là showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm, vừa là nơi để khách hàng uống thử miễn phí và trải nghiệm cảm giác tự pha chế cốc trà sữa cho riêng mình. Khách hàng có thể hiểu rõ hơn về thương hiệu, đồng thời đóng góp ý kiến đánh giá cho sản phẩm được phù hợp hơn với khẩu vị người Việt.

- Dự định sắp tới của công ty là gì?

- Ngoài Tây Nam, Linh Đàm, cửa hàng thứ hai tại số 9A, Tô Tịch, Hoàn Kiếm, Hà Nội và cửa hàng thứ ba, chúng tôi dự kiến khai trương vào ngày 13/1, tại tầng 1, Trung tâm thương mại Big C, số 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Còn riêng về khu vực miền Nam, chúng tôi đánh giá đây là thị trường lớn và tiềm năng, công ty đã có chi nhánh văn phòng tại TP HCM và đang xây dựng kế hoạch mở rộng. Chúng tôi vẫn đang triển khai và xây dựng thương hiệu để khách hàng có thể biết đến và công nhận Xiang Piao Piao là một thương hiệu tiêu dùng sạch cũng như đáng tin cậy.

Nhân sự kiện khai trương lần này, Hương Phiêu Phiêu triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn với mức giá ưu đãi. Đặc biệt, trong ba ngày 12/1 – 14/1, khi mua hai cốc trà sữa bất kỳ tại gian hàng Big C Thăng Long, khách hàng sẽ được tặng một cốc trà sữa Hương Phiêu Phiêu vị chocolate trị giá 23.000 đồng.

Chi tiết tham khảo tại website: trasuaxiangpiaopiao.vn; Fanpage: facebook.com/xiangpiaopiao.vn.

(Nguồn: Xiang Piao Piao)