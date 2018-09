Phó TGĐ Nhựa Long Thành: 'Tôi thay đổi từ khi trở về từ Nepal'

Doanh nhân Minh Nhựa cho biết dù hành trình đầy gian nan, khó khăn nhưng khiến anh thay đổi cách nhìn nhận về giá trị cuộc sống.

Phó tổng giám đốc Nhựa Long Thành - Phạm Trần Nhật Minh vừa kết thúc cuộc hành hương "A Walk to support Nepal’s Recovery" do Live to Love Nepal và Hiệp hội Young Drukpa - YDA tổ chức, để cầu nguyện tại Nepal vào cuối tháng ba (từ ngày 21 đến 26/3). Chuyến đi mang đến cho anh nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Nam doanh nhân trải qua cuộc hành hương kéo dài 5 ngày cùng hơn 200 tình nguyện viên khác dưới sự hướng dẫn của Đức Nhiếp Chính Vương - Gyalwa Dokhampa. Anh cho biết từ lúc khởi hành, đã luôn tâm niệm cuộc hành trình ấy là của sự thành tâm, chứ không phải hơn thua hay chứng minh rằng mình giỏi giang hơn ai.

Đức Nhiếp Chính Vương (trái) chụp ảnh cùng doanh nhân Nhật Minh.

Suốt hành trình, Phó tổng giám đốc Nhựa Long Thành đã đi bộ vượt hàng chục km đường núi mỗi ngày. Anh mang theo túi hành lý nặng hơn 15 kg với sách kinh, chuỗi hạt, lều, quần áo mùa đông, thức ăn, nước... Nam doanh nhân đã trải qua hàng loạt những khó khăn về điều kiện sinh hoạt, đường đi hiểm trở. Dù thường xuyên vận động nhưng anh vẫn bị đau cơ, liên tục phải xịt thuốc và tự xoa bóp để theo kịp đoàn. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ được 4 tiếng, từ 22h đến 2h hôm sau, vì ở núi cao, nhiệt độ thấp và sương giá, cái lạnh làm tỉnh giấc.

Nam doanh nhân nói: "Với những bữa cơm trưa giản dị, bàn ăn là những mỏm đá trên đường lên núi, cả đoàn người cứ vậy, tự nhiên ngồi bên nhau thưởng thức bữa ăn. Giữa đất trời, bữa ăn không hề vướng bận lo toan thường nhật, các món ăn giản dị nhưng ăn lại ngon đến lạ thường. Vì thế, mỗi hạt cơm, từng giọt nước đều quý giá vô cùng".

Chuyến hành hương chứa đầy những trải nghiệm khó khăn.

Trong 5 ngày hành hương, anh Nhật Minh chỉ mang theo hai bộ đồ và không được tắm gội. Nhưng chuyến đi cho nam doanh nhân biết thế nào là cuộc sống, niềm vui và hạnh phúc. Vì vậy, anh không bận tâm mình sống như thế nào trong chuyến đi ấy. Sau hành trình, anh nhận ra những thứ tưởng bình thường như cái ăn cái mặc, thực sự rất quý giá.

Phó tổng giám đốc Nhựa Long Thành tiết lộ điều khiến anh cảm động nhất là dù chỉ mới theo ngài Nhiếp Chính Vương được một tháng nhưng suốt hành trình, anh luôn được ngài quan tâm hỏi thăm. Đến điểm dừng chân, Đức Nhiếp Chính cùng các tình nguyện viên và người dân nơi đây tụng kinh, chia sẻ khó khăn với cuộc sống của cư dân hiện tại.

Anh cho biết: "Nhiều người thắc mắc với tôi rằng tại sao cuộc sống hàng ngày sung sướng như thế mà không chịu hưởng thụ, lại đi đến vùng hoang vu ấy chịu cực khổ làm gì? Nhưng chính nhờ chuyến đi ấy, tôi như được vượt qua mọi giới hạn của bản thân mình. Chỉ 5 ngày ngắn ngủi thôi, tôi đã cảm nhận được một cuộc sống hoàn toàn khác".

Trở về từ Nepal, doanh nhân Nhật Minh chia sẻ mình đã vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Sau khi trở về từ Nepal, Phó tổng giám đốc điều hành Công ty Nhựa Long Thành có thêm nhiều dự định khác cho các công tác từ thiện, cộng đồng. Trước đó, anh cũng từng tham gia trao nhiều học bổng khuyến học, đồng hành cùng các chương trình xã hội...

