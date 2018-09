Phan Thị Mơ khoe nét đẹp mong manh tại sự kiện

Người đẹp xuất hiện đầy quyến rũ trong chiếc đầm màu pastel tinh tế nhấn nhá nơ đen trên vai.

Dù bận rộn nhưng Phan Thị Mơ đã sắp xếp công việc để tham dự chương trình ra mắt sản phẩm của người chị em thân thiết - nữ doanh nhân Cherry Đào. Với lối trang điểm nhẹ, tôn những đường nét tự nhiên, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2015 ghi điểm với vẻ đẹp trong sáng nhưng cũng đầy sang trọng và quyến rũ. Gu thời trang của người đẹp quê Tiền Giang ngày càng tiến bộ.

Người đẹp rạng rỡ bên cạnh nữ doanh nhân Cherry Đào.

Sau khi tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và có được vị trí nhất định trong lòng khán giả, thời gian gần đây, Phan Thị Mơ còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cô được đánh giá cao bởi sự tự nhiên, đa dạng trong biểu cảm và thần thái. Người đẹp đang tập trung thời gian để học hỏi, trau dồi để thử sức với sự nghiệp điện ảnh và dẫn chương trình.

Vẻ đẹp mong manh, thuần khiết của Phan Thị Mơ.

Chia sẻ tại chương trình ra mắt mỹ phẩm mới của doanh nhân Cherry Đào, Phan Thị Mơ cho biết, dòng mỹ phẩm mới có những hiệu quả tích cực và sẽ sớm trở thành bí quyết làm đẹp của nhiều chị em Việt Nam. Thị trường xuất hiện ngày càng nhiều loại mỹ phẩm, do vậy, chị em cần tìm hiểu kỹ để lựa chọn sản phẩm an toàn, hiệu quả. Người đẹp cũng chia sẻ, cô luôn ủng hộ những sản phẩm Việt an toàn trong việc chăm sóc sắc đẹp của bản thân.

Người đẹp chụp ảnh lưu niệm với các khách mời trong chương trình.

Hiện tại, Phan Thị Mơ đang theo đuổi nghiệp diễn. Cô mong muốn sẽ được mọi người đón nhận qua bộ môn nghệ thuật thứ 7. Thay vì đóng khung trong những vai diễn hiền lành, yếu đuối, Phan Thị Mơ hy vọng sẽ có sự "lột xác" với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ hơn.

Thu Ngân