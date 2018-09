Opal Jew ưu đãi 60% trang sức ngọc trai

Chuỗi ngọc trai được biến tấu với những phong cách khác nhau mang đến cảm giác mới mẻ cho style của bạn.

Coco Chanel nói “A women needs ropes and ropes of pearls” (Mỗi người phụ nữ đều cần một chuỗi ngọc trai). Trải qua bao nhiêu thời gian, ngọc trai không mất đi giá trị vốn có, nó chỉ biến đổi trong phong cách sử dụng qua từng thời đại. Với nhiều kiểu dáng, thiết kế lạ mắt và hiện đại, chuỗi vòng cổ, vòng tay ngọc trai đang góp phần làm nên phong cách sang trọng và kiêu kỳ cho các người đẹp.

Trong bộ sưu tập tháng 4, thương hiệu Opal đã làm mới lại món phụ kiện xa xỉ với hình ảnh trẻ trung, thanh lịch được nhấn nhá với chiếc vòng cổ, vòng tay kết ngọc trai ấn tượng. Các thiết kế vừa đảm bảo nét đẹp cổ điển vốn có, lại vừa sang trọng, đẳng cấp cho phái đẹp nhất là khi kết hợp với váy áo dự tiệc. Cũng trong tháng 4, Opal Jew tổ chức sự kiện ưu đãi tới 60% cho trang sức ngọc trai.

Một số mẫu thiết kế ấn tượng:

(Nguồn: Opal)