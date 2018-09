'OCB - Lan tỏa sắc xanh' tại Nghệ An

Chương trình 'Khám phá năng lực bẩm sinh' trong chiến dịch 'OCB lan tỏa sắc xanh' sẽ diễn ra vào ngày 26/12 tại tòa nhà tháp đôi Dầu Khí TP Vinh, Nghệ An.

Chương trình "Sinh trắc học dấu vân tay" khám phá năng lực bẩm sinh từng thu hút đông đảo khách hàng tham dự tại TP HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội. Vào 16h, ngày 26/12, chương trình tiếp tục được triển khai tại Nghệ An. Đến tham dự, khách hàng sẽ được nhận được voucher trị giá 1,4 triệu đồng để thực hiện bản báo cáo năng lực não bộ.

Nghiên cứu về ngành sinh trắc dấu vân tay đã có tuổi đời hơn 200 năm, dựa trên những thành tựu khoa học nghiên cứu về di truyền học, phôi học, sự cấu tạo của vân da tay và não bộ. Bằng cách phân tích dấu vân tay, ta có thể biết được sự phân bổ số lượng tế bào ở não trái và não phải, dự đoán vị trí các tiềm năng vượt trội của bộ não, từ đó, có thể xác định các điểm mạnh và điểm yếu trong tố chất bẩm sinh con người. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với việc định hướng giáo dục và phát triển năng lực cho con em.

Sự kiện "OCB - Lan tỏa sắc xanh" lần này được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 4 năm phát triển của Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Nghệ An. OCB Nghệ An là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần năng động, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Bên cạnh việc đa dạng hóa các dịch vụ, ngân hàng không ngừng tăng cường đầu tư phát triển hợp tác với các đối tác, liên kết Công ty Golden City cho khách hàng cá nhân vay mua bất động sản phân lô bán nền tại đường Mai Hắc Đế, TP Vinh và căn hộ chung cư sắp tới tại xã Nghi Phú. Ngân hàng cũng hỗ trợ khách vay mua xe trả góp tại các showroom Thaco, Vinh Ford, Toyota, Huyndai, Bình Minh… Với những thành tích đạt được, OCB Nghệ An cùng với hệ thống ngân hàng Phương Đông sẽ phát triển hơn trong lĩnh vực bán lẽ, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Sống xanh - sống khỏe - sống có ích là mục đích chính mà Ngân hàng Phương Đông muốn gửi đến tất cả mọi người trong chiến dịch “OCB - Lan tỏa sắc xanh”. OCB là một trong những ngân hàng tích cực trong các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường. Kể từ khi thực thi chiến lược tái định vị thương hiệu, công bố hình ảnh logo và bộ nhận diện thương hiệu mới (7/5/2013), ngân hàng này đã cam kết đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng qua việc triển khai hàng loạt các chương trình hoạt động - truyền thông với chủ đề "Vì một tương lai xanh”. Chiến dịch “Lan tỏa sắc xanh” của OCB cũng không nằm ngoài mục tiêu đó.

Chiến dịch của Ngân hàng Phương Đông bao gồm nhiều hoạt động như Khám phá năng lực bẩm sinh, Vui khỏe cùng OCB, Phát túi môi trường tại hệ thống siêu thị Coop Mart… OCB cũng triển khai các chương trình kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường với chiến dịch làm lồng đèn bằng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường hay cuộc thi "Xanh cùng giáng sinh an lành". Chi tiết xem tại website www.ocb.com.vn hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 1800 6678.

(Nguồn: OCB)