OCB chi 5 tỷ đồng tặng quà cho khách hàng

Khách hàng nhận hơn 40.000 quà tặng lên đến 5 tỷ đồng, gia tăng cơ hội trúng thưởng với giải đặc biệt là xe Ford trị giá 600 triệu đồng.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng năm nay với mức lãi trước thuế lên đến 494 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Với tình hình kinh doanh khả quan, ngân hàng quyết định chi 5 tỷ đồng để tặng quà cho khách hàng nhân dịp 21 năm thành lập.

Với mục tiêu trở thành một trong top ngân hàng tốt nhất Việt Nam, OCB từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên biệt hóa sản phẩm dành cho từng đối tượng khách hàng. Nhà băng đầu tư công nghệ chuẩn bị cho ngân hàng số và đặc biệt, xây dựng một hệ thống quản trị minh bạch, hướng đến các chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, tổng tài sản của ngân hàng này tăng trưởng 14% so với năm 2016, đạt 72.755 tỷ đồng. Tổng dư nợ thị trường một tăng 13,5%, tương đương 44.960 tỷ đồng. Tổng huy động trên thị trường một là 51.300 tỷ đồng, nợ xấu giảm về mức 1,67%. Lợi nhuận trước thuế đạt 494 tỷ đồng tăng 2% so với 2016, gấp đôi so với cùng kỳ. Nợ xấu giảm về mức chỉ còn 1,61%.

Bên cạnh đó, các chỉ số đánh giá từ những tổ chức tài chính uy tín hàng đầu thế giới cũng góp phần nâng cao vị thế của ngân hàng này. Tháng 4 vừa qua, OCB được một trong ba hãng xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Moody's công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm đạt mức B2 (đây là mức ổn định và sau mức dành cho Chính phủ). Đánh giá này phản ánh năng lực tài chính, kinh doanh và sinh lời tốt của OCB trong thời gian vừa qua.

Nhằm tri ân khách hàng, OCB đồng loạt triển khai chương trình "21 năm gắn kết" với các quà tặng và giải thưởng hấp dẫn. Gần 40.000 quà tặng tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng sẽ được dành cho khách hàng khi giao dịch tiền gửi tiết bằng VNĐ hoặc các sản phẩm khách hàng bán lẻ của OCB tại quầy. Khách hàng sẽ nhận một trong các phần quà tiện ích như áo mưa, nón bảo hiểm, dù cầm tay, ba lô, túi xách, vali kéo... và cơ hội nhận quà tặng kèm dành cho khách hàng có giao dịch đầu tiên trong "Tuần lễ vàng" và "Ngày vàng". Đặc biệt, khách hàng sẽ được tham gia rút thăm cuối chương trình với giải thưởng là một xe Ford Fiesta 4 cửa, hai giải nhì với mỗi giải một bộ nữ trang PNJ trị giá 45 triệu đồng và 9 giải ba là một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng.

Nhằm gia tăng thêm giá trị và niềm vui cho khách hàng, chương trình "21 năm gắn kết" mang đến cơ hội nhận quà ngay và được cấp các mã số dự thưởng để tiếp tục có cơ hội may mắn trúng lớn cùng OCB. Ngoài ra, OCB cũng đang triển khai gói cho vay ưu đãi hấp dẫn "Vay nhanh - Giá rẻ" với lãi suất cạnh tranh từ 5,99% một năm và thời gian ra quyết định vay chỉ trong hai giờ. Khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giấc mơ an cư hay mua xe tùy thích. Lãnh đạo ngân hàng cho biết OCB sẽ tiếp tục có những bước tiến lớn về sản phẩm dịch vụ trong thời gian tới để thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu của khách hàng.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10/6/1996. Qua hơn 21 năm hoạt động và phát triển, OCB đã khẳng định được vị thế, uy tín trên thị trường tài chính. OCB được Moody’s đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở mức cao B2 và thuộc Top 9 tổ chức tài chính ngân hàng chứng khoán trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tăng trưởng thịnh vượng. OCB đang trong quá trình thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 để trở thành một trong top Ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

