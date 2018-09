Ốc Thanh Vân chia sẻ bí quyết nuôi con

Ngay từ khi mang thai con đầu lòng, Ốc Thanh Vân đã chú trọng tìm các giải pháp dinh dưỡng phù hợp để con luôn khỏe mạnh.

Là mẹ của 3 nhóc tì đáng yêu, Ốc Thanh Vân luôn cảm thấy hạnh phúc vì các con luôn khỏe mạnh. Dù công việc tất bật, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, cô vẫn luôn tìm hiểu kỹ thông tin về các loại thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu cho sản phụ như sắt, đạm, canxi, acid folic, vitamin D, vitamin C..., đặc biệt là trái cây. Cô chọn Kiwi Zespri cho cả gia đình không chỉ bởi nó có nhiều chất xơ mà còn có nhiều hàm lượng dinh dưỡng tốt cho bà bầu, đặc biệt là folate.

Trong quả Zespri kiwi chứa chất dinh dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa ở cả người lớn và trẻ em.

Kiwi Zespri có nhiều chất xơ, cả loại hoà tan và không hoà tan. Ăn quả kiwi Zespri thường xuyên sẽ góp phần làm cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh; giảm cảm giác đầy bụng, cải thiện các thói quen đường ruột. Nguồn chất xơ không những góp phần tích cực biến đổi các enzym đường ruột mà có thể giúp xây dựng sức đề kháng tự nhiên, tạo điều kiện cho các vi khuẩn có lợi phát triển và ức chế các vi khuẩn có hại.

Sau khi sinh, các mẹ có thể giảm cân và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Đặc biệt, trong quả kiwi xanh của Zespri có chứa enzym Actinidin. Trong những lần khám thai, bác sĩ cũng tư vấn cho Ốc nên ăn thường xuyên kiwi xanh vì sẽ tốt cho cả mẹ lẫn con. Sau khi sinh, các mẹ vẫn có thể kết hợp kiwi Zespri trong các chương trình giảm cân để bổ sung đầy đủ vitamin và chất dinh dưỡng có ích cho cơ thể bởi enzym Actinidin trong Zespri Kiwi xanh giúp phá vỡ các protein khó tiêu, hay các chất xơ hòa tan và không hòa tan trong kiwi xanh cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Qua tìm hiểu, Ốc Thanh Vân cũng phát hiện rằng cơ thể không thể tự tái tạo vitamin C, do đó cô luôn chủ động bổ sung C tự nhiên cho gia đình bằng kiwi Zespri. Quả kiwi Zespri xanh chứa hàm lượng cao vitamin C (gấp 1,6 lần cam cùng trọng lượng) nên chỉ một quả Zespri Kiwi cũng giúp cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết hàng ngày và cải thiện chức năng của hệ miễn dịch.

Ngoài kiwi tươi, Ốc Thanh Vân còn sưu tầm thêm công thức nấu ăn kết hợp với kiwi.

Không chỉ cung cấp chất xơ, axit folic, kali, kiwi Zespri còn cung cấp vitamin E, giúp chống oxy hóa, tốt cho cả mẹ và thai nhi. Thêm vào đó, folate có trong kiwi là một chất cần thiết, quan trọng đối với phụ nữ mang thai giúp cho sự phát triển di truyền của thai nhi.

Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ bí quyết chọn và bảo quản kiwi. Theo đó, bạn cần giữ quả ở nhiệt độ phòng, không bảo quản trong tủ lạnh nếu quả chưa chín. Để kiwi chín nhanh, bạn có thể giữ quả cùng với táo và chuối. Để kiểm tra độ chín, bạn chỉ cần bóp nhẹ, nếu trái kiwi mềm nghĩa là đã chín.

Kiwi Zespri được phân phối tại Việt Nam bởi hệ thống Zespri nên các bà mẹ có thể yên tâm về nguồn gốc, giá cả cũng như hàm lượng dinh dưỡng. Zespri có hơn 100 năm kinh nghiệm trong việc chọn lựa và mang đến người tiêu dùng toàn thế giới những dòng kiwi ngon, chất lượng, cũng như đảm bảo giống kiwi được chọn lọc công phu, không đột biến gien nên không có nhiều sâu bệnh, không cỏ dại, đảm bảo an toàn thực phẩm.

(Nguồn: Zespri)