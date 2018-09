NutiFood chiếm thị phần cao nhất phân khúc sữa bột đặc trị cho trẻ

GrowPlus+ của NutiFood là sản phẩm đặc trị cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi bán chạy số một Việt Nam trong toàn ngành sữa bột đặc trị, theo Nielsen.

Cụ thể GrowPlus+ của NutiFood chiếm 39,3% thị phần trong phân khúc sữa bột đặc trị dành cho trẻ em trên toàn quốc so với tỷ lệ 21,9% của nhãn hàng có thị phần cao thứ hai. Sữa bột đặc trị dành cho trẻ em bao gồm sữa đặc biệt trong các trường hợp suy dinh dưỡng, thấp còi, biếng ăn, chậm tăng cân, nhẹ cân, tiêu chảy, dị ứng, tiêu hóa kém, nôn ói, bệnh nặng mới hồi phục...

Bên cạnh đó, Nielsen cũng công bố sữa bột pha sẵn GrowPlus của NutiFood là nhãn hiệu đứng đầu trong phân khúc sữa bột pha sẵn trên toàn quốc với thị phần 37,4%, trong khi nhãn hàng đứng thứ hai chiếm 19,1%.

Kết quả do Nielsen khảo sát trên thị trường toàn quốc bao gồm kênh bán lẻ truyền thống và kênh bán lẻ hiện đại (ngoại trừ MM Mega Market Việt Nam) từ tháng 1-12/2017 trong ngành hàng sữa bột và sữa nước trên toàn quốc. Đây là năm thứ hai liên tiếp sản phẩm GrowPlus+ của NutiFood nhận chứng nhận này.

Vào ngày 1/4/2012, NutiFood đã giới thiệu ra thị trường GrowPlus+ - dòng sản phẩm đặc trị dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty đã phải bỏ ra gần 5 năm mới nghiên cứu thành công sản phẩm này.

Tiếp đó, NutiFood hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện đề tài chứng minh hiệu quả sử dụng sản phẩm GrowPlus+ lên tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, phát triển tâm vận động của trẻ suy dinh dưỡng thấp còi tại tỉnh Bắc Giang.

Sau 6 tháng thực hiện đề tài, các chuyên gia đã theo dõi, đánh giá và cho thấy hiệu quả cải thiện rõ rệt tình trạng trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, biếng ăn, giảm tỷ lệ trẻ bị mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp trên, giảm tiêu chảy, táo bón. Các bé tăng cân và tăng chiều cao tốt hơn nhóm trẻ không sử dụng sản phẩm GrowPlus+ của NutiFood. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ bà mẹ tin tưởng và cảm thấy sản phẩm phù hợp với con mình lên đến 93,4 %, trong đó 83,6% cho rằng sữa giúp con tăng cân và ngủ ngon hơn, 82% nói sữa hỗ trợ con ăn ngon hơn.

Ông Lê Nguyên Hòa - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood đánh giá thị trường sữa Việt Nam mang tính cạnh tranh cao vì có sự tham gia của hàng loạt công ty đa quốc gia nổi tiếng toàn cầu. Ở nhiều nước châu Á, ít khi sữa đặc trị của công ty địa phương vượt qua sản phẩm của các công ty đa quốc gia, trừ Nhật Bản vì sản phẩm này được chính phủ bảo hộ.

"Chúng tôi tự hào về kết quả đánh giá của Nielsen, minh chứng sản phẩm của một công ty thuần Việt có thể trụ vững trước các thương hiệu toàn cầu sừng sỏ. Doanh số lúc vừa ra đời chỉ khoảng vài trăm tỷ thì đến năm 2017 đã tăng lên vài nghìn tỷ và tăng trưởng đều đặn qua các năm", ông Hòa chia sẻ.

Riêng về sữa bột dinh dưỡng pha sẵn, NutiFood bắt đầu nghiên cứu từ năm 2010 để giải quyết khó khăn của các bà mẹ không có điều kiện pha sữa bột cho con khi đi xa. Hộp pha sẵn tiện lợi có thành phần dinh dưỡng tương tự như sữa bột pha chuẩn cùng dung tích. Công ty đã đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại để đảm bảo sản phẩm tiệt trùng nhưng vẫn giữ nguyên các dưỡng chất như vitamin, khoáng vi lượng, axit amin thường dễ bị phân hủy hoặc biến chất ở nhiệt độ cao.

NutiFood ký hợp đồng xuất khẩu sữa qua Mỹ. Ảnh: NutiFood.

Ngoài Grow Plus+, công ty NutiFood còn sở hữu nhiều dòng đặc trị khác được người tiêu dùng đón nhận, trong đó sản phẩm Pedia Plus vừa được đối tác Delori ký hợp đồng xuất khẩu qua Mỹ. Theo đó Delori sẽ phân phối sản phẩm sữa bột pha sẵn dành cho trẻ biếng ăn Pedia Plus vào khoảng hơn 300 siêu thị tại bang Califonia.

Để vào thị trường Mỹ, công ty NutiFood phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA và đã được tổ chức này cấp giấy chứng nhận FDA). Tổ chức kiểm nghiệm độc lập Michelson Laboratories (Mỹ) cũng tiến hành kiểm nghiệm và chứng nhận tiêu chuẩn FDA cho nhà máy NutiFood để có thể sản xuất sản phẩm vào thị trường khó tính hàng đầu thế giới.

Minh Trí