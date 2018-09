Những ý tưởng kinh doanh của ca sĩ Taylor Swift

Nữ ca sĩ Taylor Swift luôn khiến người ta ngỡ ngàng trước sự thông minh và nhạy bén trong các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là bất động sản.

Ở tuổi 28, Taylor Swift thành công rực rỡ trong sự nghiệp âm nhạc với 286 giải thưởng lớn nhỏ. Hiện nay cô sở hữu khối tài sản ước tính lên đến 280 triệu USD. Theo Forbes, Swift xếp thứ 9 trong danh sách những nữ nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2017.

Sự giàu có của Taylor Swift không chỉ đến từ thành quả của việc lao động âm nhạc miệt mài hơn 10 năm qua mà còn nhờ vào khả năng nhạy bén của cô trong kinh doanh. Taylor luôn khiến người ta phải ngỡ ngàng trước sự thông minh và nhạy bén trong các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là bất động sản.

Công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift hiện đã có trong tay 10 giải Grammy - Ảnh: CNN

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, cha của Swift từng là một nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng tại ngân hàng Merrill Lynch, mẹ cô từng là giám đốc tài chính cho một quỹ hỗ trợ. Vì vậy, Swift học được không ít những bài học kinh doanh từ gia đình để áp dụng vào các hoạt động riêng của mình.

Hiện nay Taylor Swift đứng ở vị trí 60 trong danh sách những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Swift thể hiện sự thông minh và tài năng của mình về kinh doanh khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, vận động và đấu tranh cho các quyền của nghệ sĩ. Dưới đây là một số ý tưởng kinh doanh của Swift khiến ai cũng nể phục.

Khi hợp tác với ứng dụng nghe nhạc trực tuyến của hãng công nghệ khổng lồ Apple, Taylor Swift đã đưa ra ý tưởng ba điểm quảng cáo hấp dẫn để hâm mộ của cô có thể tiếp cận và ủng hộ âm nhạc của cô dễ dàng nhất. Nhờ vậy "Jumpman" trên iTunes đã tăng 431% trên toàn thế giới trên, "The Middle" tăng 298% doanh thu. Và chỉ sau 5 ngày khi quảng cáo của Apple "I Believe in a Thing Called Love" tung ra đã đạt mức tăng trưởng 119%. Thành công này đã giúp Swift bỏ túi hàng triệu USD từ ông lớn công nghệ này.

Taylor Swift là người luôn đấu tranh cho vấn đề bản quyền tác phẩm của các nghệ sĩ. Vì vậy cô đã thẳng thắn chỉ trích ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Apple Music không trả tiền cho các ca sĩ, nhạc sĩ khi tung ra dịch vụ dùng thử miễn phí ba tháng. Apple đã phải nhượng bộ và đồng ý trả phí cho các nghệ sĩ trên ứng dụng này.

Đối với Spolify cô quyết định dừng hợp tác với "ông trùm nhạc trực tuyến" sau những vi phạm bản quyền và quyền lợi của nghệ sĩ. Người hâm mộ muốn tiếp cận âm nhạc của cô chỉ còn cách mua đĩa đang phát hành. Điều này giúp số lượng đĩa bán ra tăng kỷ lục và cô bỏ túi một số tiền lớn.

Năm 2016, Taylor Swift nhanh chóng nhập cuộc với nền công nghiệp 4.0, cô đã làm việc cùng với nhà sản xuất trò chơi Glu Mobile để phát triển trò chơi di động đầu tiên của mình. Đây cũng là một trong những trò chơi mà người hâm mộ có thể tích điểm để mua vé tham dự các buổi biểu diễn âm nhạc của cô.

Taylor Swift được mệnh danh là bà trùm bất động sản New York - Ảnh: CNN

Ngoài ra, Taylor rất thành công trong việc kinh doanh bất động sản. Hiện nay cô sở hữu khối bất động sản giá trị hàng trăm triệu USD rải rác khắp các thành phố của Mỹ. Điều này giúp cho "Công chúa đồng quê" thu về một số lượng tiền không hề nhỏ.

Mỗi năm Swift thường xuyên tậu những biệt thự giá trị và sẵn sàng bán nó khi được giá. Khi yêu Conor Kennedy, Swift đã mua hẳn một căn hộ bên bờ biển có giá gần 4,9 triệu USD để được gần bạn trai. Sau khi chia tay cô đã không ngần ngại bán căn hộ này với giá 5,9 triệu USD.

Năm 2014, Swift từng mua đứt 2 tầng của một tòa nhà căn hộ nằm trên đại lộ Franklin ở New York với giá 19,95 triệu USD (450 tỷ đồng). Sau đó, cô lại mua thêm căn nhà kế bên với giá 18 triệu USD (400 tỷ đồng). Và gần đây nhất Swift tiếp tục mua thêm cả tầng thứ 2 của tòa nhà căn hộ trên với giá 9,75 triệu USD (220 tỷ đồng). Ước tính khối bất động sản nằm sát nhau này của cô có tổng giá trị 47,7 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng).

Ngoài các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Swift còn nổi tiếng với các hoạt động vận động và gây quỹ giúp người hâm mộ của mình. Cụ thể, cô đã thành lập một chiến dịch GoFundMe cho một người hâm mộ qua đời trong một tai nạn xe hơi để trợ giúp việc tổ chức tang lễ. Hoạt động này đã trở thành chiến dịch được nhiều người ủng hộ và vận động được số tiền không nhỏ ủng hộ các nạn nhân tai nạn giao thông.

Hiện nay khối tài sản của Taylor Swift vẫn không ngừng tăng lên, cô luôn nằm trong top những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới và là người tích cực trong các hoạt động xã hội. Trong tương lai Taylor Swift còn ấp ủ mong muốn xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Thảo Nguyên Tổng hợp