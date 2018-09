Những ngộ nhận về máy làm sữa đậu nành

Ông Lê Long Hậu, Trưởng phòng quản trị chất lượng Công ty cổ phần Tara giải đáp những ngộ nhận phổ biến của người tiêu dùng về máy làm sữa đậu nành.

Sữa đậu nành đã trở thành thức uống của mọi nhà vì đặc tính thơm mát, giải nhiệt và bổ dưỡng cho sức khỏe mỗi người. Nhiều gia đình đã sắm riêng một chiếc máy làm sữa đậu nành để sử dụng hàng ngày. Đại diện công ty cổ phần Tara - đơn vị phân phối sản phẩm máy làm sữa đậu nành BlueStone tại Việt Nam, ông Lê Long hậu có những chia sẻ hữu ích dành cho người sử dụng.

- Khi sử dụng máy làm sữa đậu nành, tại sao người dùng cần ngâm đậu trước?

- Với máy làm sữa đậu nành BlueStone, người dùng có thể ngâm đậu trước khi nấu hoặc thực hiện ngay với đậu khô đã rửa sạch. Tuy nhiên, nếu có thời gian, bạn vẫn nên ngâm đậu qua đêm để hạt đậu nở mềm, tách vỏ, giúp mẻ sữa thành phẩm được thơm béo, đượm mùi sữa non. Hơn nữa, đậu được ngâm sẽ giúp giảm tiếng ồn phát ra do xay nghiền trong quá trình vận hành máy.

Chỉ với một chiếc máy làm sữa đậu nành, người dùng có thể chế biến ra nhiều món phục vụ cho nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

- Tại sao cho nước đun sôi vào máy để nấu sữa thay vì nước lạnh lại giúp tiết kiệm điện?

- Đây là hiểu lầm phổ biến của nhiều người sử dụng. Máy làm sữa đậu nành BlueStone có cơ chế vận hành tự động với thời gian được lập trình là 20 - 25 phút, sẽ tự đun nóng thành phẩm đến chín trong quá trình xay nấu.

- Ngoài làm sữa đậu nành, máy có thể chế biến được thức uống nào khác?

- Chế biến sữa đậu nành là chức năng chính được thiết kế của máy làm sữa đậu nành BlueStone. Bên cạnh đó, máy còn được tích hợp nhiều chức năng khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài sữa đậu nành, máy còn có thể “biến hóa” ra các món sữa bắp, sữa ngũ cốc, cháo dinh dưỡng, mứt, các loại sinh tố trái cây.

- Có sự khác nhau nào giữa sữa đậu nành làm bằng máy và sữa nấu theo phương pháp thủ công?

- Được chế biến trong một quy trình khép kín, sữa đậu nành làm bằng máy cho chất lượng đồng nhất nhờ vào cơ chế lập trình. Máy làm sữa đậu nành BlueStone có lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, tốc độ vòng quay lên đến 20.000 vòng một phút, xay đậu nành nhuyễn mịn, sữa không bị lợn cợn, đẹp mắt về mặt cảm quan. Nhờ vào cơ chế tỏa nhiệt 3 chiều của máy, nhiệt độ tại mọi điểm trong thân bình giống nhau, giúp sữa chín đều. Bên cạnh đó, chất dinh dưỡng cũng như hương vị truyền thống của sữa đậu nành sẽ được bảo toàn ở mức cao. Phương pháp đun nấu thủ công với thời gian kéo dài có thể khiến cho một phần đáng kể dưỡng chất có từ sữa đậu nành bị tiêu hủy do nhiệt.

Máy làm sữa đậu nành BlueStone được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Máy đậu nành BlueStone được thiết kế như thế nào để đảm bảo an toàn cho người sử dụng?

- Máy làm sữa đậu nành BlueStone được thiết kế và lập trình nhằm đảm bảo chất lượng và sự an toàn cao: lớp nhựa chịu nhiệt chất lượng cao bên ngoài và mặt bên trong được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo cách nhiệt và an toàn cho người sử dụng và trẻ nhỏ; hệ thống vi mạch hoạt động thông minh như một não bộ điều tiết mọi hoạt động của máy với 6 chức năng vận hành tự động: chống tràn, ngắt điện an toàn, ngưng vận hành khi thiếu nước hoặc nhiệt độ quá cao, tự động giảm áp lực và ngăn nước vào động cơ.

Các model máy làm sữa đậu nành BlueStone đang có mặt trên thị trường, giá dao động từ 1,39 triệu đồng đến 3,49 triệu đồng.

(Nguồn: BlueStone)