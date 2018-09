Những màn 'dìm hàng' đối thủ kinh điển của các thương hiệu

Các cặp kình địch kinh doanh biến 'đá xéo' thành truyền thống hai bên và phô diễn khả năng sáng tạo, hài hước.

Từ lâu, khách hàng thường biết thương hiệu rồi mới mua sản phẩm. Vì vậy, các công ty sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền và chất xám cạnh tranh bằng quảng cáo để chứng minh mình nhãn hiệu của mình vượt trên nhãn khác.

Nhìn ra thế giới, chuyện doanh nghiệp chỉ mặt đặt tên "bóc mẽ" nhau không còn mới. Tuy nhiên, trong những màn giao tranh kinh điển, họ đáp trả nhau bằng sự sáng tạo.

Wendy's và McDonald's

Với khoảng 6.500 nhà hàng, so với hệ thống 37.000 quán McDonald's trên toàn cầu, thương hiệu đồ ăn nhanh Mỹ Wendy's chỉ như đàn em, và còn là đứa em phiền nhiễu khi liên tiếp "troll" anh cả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, họ làm việc này duyên dáng và dí dỏm đến mức gần như không bao giờ thấy McDonald's đáp trả.

Trả lời câu hỏi: "Có thể tìm đồ ăn McDonald's ở đâu gần đây?" trên Twitter bằng hình ảnh một thùng rác, Wendy's mỉa mai "ông lớn" McDonald's và tăng lượng lớn follow cho mình. Ảnh: Bored Panda.

Pepsi và Coca-Cola

Lần lượt ra đời năm 1886 và 1903, Coca-Cola và Pepsi là đối thủ "truyền kiếp" của nhau cạnh tranh ngôi vương thị trường đồ uống có ga. Họ nổi tiếng với chiến tranh quảng cáo trường kỳ, mang đích danh sản phẩm của đối thủ lên để châm chọc.

Mùa Halloween 2013, Pepsi từng tung bức hình với thông điệp "Chúc bạn một Halloween khiếp đảm!", trong đó có hình lon Pepsi hóa trang thành Coca nhằm hàm ý Coca-Cola là một thứ ghê rợn dùng để hù dọa.

Nhưng Coca chứng minh đẳng cấp bằng cú "bật" không thua kém. Họ đăng nguyên bức hình lon Pepsi mặc áo choàng Coca lên, chỉ đổi chú thích thành "Ai cũng mơ ước làm siêu nhân!", như muốn nói Pepsi phải khoác trên mình tấm áo Coca thì mới thành anh hùng.

Coca-Cola chỉ thay một dòng chữ để "lật kèo" Pepsi trong mùa Halloween 2013. Ảnh: Pinterest.

Trước đó, team xanh cũng từng nhiều lần "gây sự" với team đỏ.

Pepsi tuyên bố "yêu Coca-Cola" vào ngày Cá tháng tư năm 2000. Ảnh: Hongkiat.

Khi Coca-Cola mở văn phòng tại một địa điểm, treo bảng chỉ dẫn "Coca-Cola ở tầng 2", ít ngày sau tấm biển "Pepsi ở mọi nơi" được treo chỉ cho vui. Ảnh: Hongkiat.

BMW và Audi

"Ảnh chiến" thậm chí thành truyền thống giữa hai kình địch ôtô Đức Audi và BMW kể từ năm 2006. Hồi ấy, BMW mỉa mai đối thủ bằng bức poster chúc mừng Audi thắng giải Xe của năm 2006 tại Nam Phi, không quên chú thích lời chúc: từ nhà vô địch Xe của năm 2006 toàn cầu.

BMW và Audi chúc mừng "đểu" nhau. Ảnh: Reddit.

Tuy nhiên, Audi nhanh chóng "tương kế tựu kế" bằng việc chúc mừng ngược BMW cho danh hiệu Xe thế giới của năm rồi "ký tên": từ người 6 lần liên tiếp chiến thắng giải đua 24h LeMans.

Samsung và Apple

Trong thế giới công nghệ, đặc biệt nói về lĩnh vực smartphone, không ai không biết tới cuộc bám đuổi giữa hai thương hiệu dẫn đầu là Apple và Samsung. Không chỉ cạnh tranh về tính năng, mẫu mã, đôi bên còn "chọc ngoáy" nhau bằng quảng cáo. Nổi bật nhất là hổi Samsung đặt chiếc Galaxy S3 lên bàn cân với iPhone 5.

Samsung tấn công trước, liệt kê tính năng Galaxy S3 dài gấp đôi so với iPhone 5, và tuyên bố điện thoại của họ chính là hiện tượng tiếp theo, nhại theo câu nói nổi tiếng của Apple "The Next Big Thing".

Tương quan tính năng hai smartphone đối đầu trong mắt Samsung.

Apple nhanh chóng đáp lại: "Đừng an phận với khối nhựa rẻ tiền", bổ sung một loạt tính năng độc quyền của iPhone 5 mà Samsung ghi còn thiếu.

Apple "đính chính" quảng cáo của Samsung.

Durex và 'phần còn lại của thế giới'

Nhãn hiệu bao cao su, vốn trứ danh với "đặc sản" quảng cáo in sáng tạo, đương nhiên không đứng ngoài cuộc đọ sức về độ hài hước. Họ không chỉ "đá xéo" một mà tất cả đối thủ.

Thông điệp của Durex: "Gửi tới mọi chàng trai dùng sản phẩm từ các đối thủ của chúng tôi: Chúc mừng ngày của bố".

Thanh Tùng