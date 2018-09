Những điều chưa biết về Ngày của mẹ

Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, Ngày của mẹ đã được đông đảo giới trẻ biết đến và ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều có thể bạn chưa biết về ngày lễ ý nghĩa này.

Dành thật nhiều thời gian bên mẹ sẽ giúp tình cảm mẹ con thêm gắn bó.

Bên cạnh ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay lễ Vu Lan thì Ngày của mẹ (chủ nhật thứ hai của tháng Năm) cũng là ngày ý nghĩa để tri ân những người mẹ. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn về ngày ý nghĩa này chưa được đông đảo giới trẻ biết đến.

Ngày của mẹ có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại và La Mã

Các hoạt động kỷ niệm về Ngày của mẹ lần đầu tiên được tổ chức ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại và La Mã. Khi đó, người Hy Lạp tổ chức lễ hội thường niên vào mùa xuân để cúng hiến các nữ thần, đặc biệt là tôn vinh vị thần Rhea - mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Trong khi đó, người La Mã lại tổ chức lễ hội mùa xuân Hilaria để tưởng nhớ mẫu chúa Cybele vào ngày 15/3. Lễ hội kéo dài ba ngày bao gồm: diễu hành, trò chơi và dạ hội hóa trang. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tư liệu, do lễ hội này khá tốn kém, gây phẫn nộ trong quần chúng nê đã khép lại sau đó không lâu.

Bên cạnh đó, cũng có nguồn tài liệu cho rằng Ngày của mẹ đã được tổ chức hàng năm tại Anh từ năm 1600, trước lễ Phục Sinh 40 ngày. Vào Ngày của mẹ, những người con được khuyến khích mang hoa, bánh bột nhân trái cây đến tặng và tri ân mẹ của mình. Tuy nhiên, phong tục này bị quên lãng vào thế kỷ thứ 19.

Được khởi xướng trở lại sau Thế chiến II

Ngày lễ được khởi xướng trở lại bởi Anna Marie Jarvis, người quyết tâm thực hiện di nguyện của người mẹ quá cố. Khi còn sống, mẹ Anna là một nhân viên an sinh, luôn đấu tranh không ngừng để làm rạng danh các bà mẹ, tri ân công sức của họ trong đời sống và vì hòa bình. Sau khi mẹ mất, cùng với thái độ thờ ơ lãnh đạm của người dân Mỹ với mẹ của mình càng thôi thúc bà quyết tâm thực hiện di nguyện này. Bà đã viết bài đăng báo, thuyết trình tại các nhà thờ, gửi thư cho các viên chức chính phủ.

Trước tấm lòng và sự kiên trì của bà, ngày 8/5/1914, Tổng thống Woodrow Wilson đã ban hành một sắc lệnh chọn ngày chủ nhật thứ hai của tháng Năm làm Ngày của mẹ. Kể từ đó, hàng năm không phải chỉ tại Mỹ mà hàng tỷ người tại hơn 65 quốc gia trên thế giới đã chọn ngày này để tôn kính người mẹ.

Ngày lễ tôn vinh những người mẹ

Đây không chỉ là ngày lễ tôn vinh những người mẹ, mà còn là dịp để con cái thể hiện lòng biết ơn với mẹ, mong muốn mẹ luôn vui và hạnh phúc. Ở nước ngoài, những người con thường tặng hoa cẩm chướng cho mẹ vào dịp lễ này (xuất phát từ việc Anna yêu thích loài hoa này), như một biểu tượng cho tình yêu trọn vẹn mà người con muốn dành tặng cho mẹ.

Hoa cẩm chướng như một biểu tượng cho tình yêu trọn vẹn của con dành cho me.

Có nhiều cách để thể hiện tấm lòng với mẹ. Đơn giản như dành thật nhiều thời gian cho mẹ vào ngày này hoặc đưa mẹ đi chơi, mua sắm. Hay tự mình dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thay mẹ cũng là những cách giúp bạn và mẹ gần gũi nhau hơn và có thêm nhiều phút giây thật ý nghĩa giữa hai người.

Cầu kỳ hơn, bạn có thể lựa chọn một món quà thật xinh, như một niềm vui tinh thần dành tặng mẹ yêu. Quyển Look Book Wow Your Mom (Sổ tay gợi ý Ngày của mẹ) của Trung tâm thương mại Crescent Mall sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn. Ngoài các quyển Look book được phát hành miễn phí ngay tại quầy thông tin, ngay tại tầng trệt trung tâm, bạn sẽ còn thấy quyển Look book khổng lồ và có thể tham gia chụp hình để nhận ngay khung ảnh với những lời chúc đáng yêu tặng mẹ, từ ngày 1/5 đến 10/5.

Nhiều quà tặng hấp dẫn nhân Ngày của mẹ.

Cơ hội sở hữu quà giá trị trong quyển Look book khi tham gia mini game đơn giản tại Fanpage Crescent Mall.

(Nguồn: Crescent Mall)