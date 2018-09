Những điều cần biết về quy hoạch đất nghĩa trang

Nhà nước không có quy định về việc cấp sổ đỏ cho đất nghĩa trang và người đăng ký trước không được chuyển nhượng phần mộ cá nhân.

Hiện nay, do thiếu quỹ đất dành cho người đã khuất, nhiều nghĩa trang được quy hoạch ở khu ngoại ô, thành phố lân cận TP HCM. Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về việc quy hoạch đất nghĩa trang, dẫn đến nhiều hiểu lầm đáng tiếc liên quan đến việc sử dụng mộ. Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý.

Khuôn viên Hoa viên nghĩa trang Bình Dương nhìn từ trên cao.

Cấp sổ đỏ mộ huyệt

Những năm gần đây, người dân xôn xao về việc được cấp sổ đỏ khi mua mộ huyệt tại nghĩa trang. Đây là cách hiểu sai về quyền sử dụng đất mộ huyệt. Theo Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng của Chính phủ, không có quy định nào về việc cấp sổ đỏ cho đất nghĩa trang. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể yên tâm rằng khi mua đất tại các nghĩa trang hiện đại được quy hoạch lâu dài thì phần đất đó vẫn là của mình.

Kinh doanh đất nghĩa trang

Nghị định 23/2016/NĐ-CP quy định rõ về việc đăng ký và chuyển nhượng phần mộ cá nhân tại các nghĩa trang do nhà nước quản lý. Theo đó, người được đăng ký trước phần mộ cá nhân không được chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng quyền tại các nghĩa trang tư nhân phải được thực hiện thông qua hợp đồng được ký kết giữa đại diện chủ đầu tư và người sử dụng dịch vụ. Khi có nhu cầu cho, tặng, chuyển nhượng hợp đồng cho người khác sử dụng thì người sở hữu mộ phần phải lập lại hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và người nhận cho, tặng, chuyển nhượng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Những người được đăng ký trước phần mộ cá nhân trong nghĩa trang bao gồm người từ 70 tuổi trở lên, mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định do Bộ Y tế ban hành, có vợ hoặc chồng đã được an táng trong nghĩa trang.

Ngoài ra, những nghĩa trang kinh doanh lâu dài thường chỉ bán cho người có nhu cầu thực sự và có giấy chứng tử của chính quyền địa phương. Những năm gần đây, nhiều người dân TP HCM và các tỉnh thành lân cận tỉnh Bình Dương chọn Hoa viên nghĩa trang Bình Dương do Công ty cổ phần đầu tư Chánh Phú Hòa Cphaco quản lý cũng vì tính lâu dài và chất lượng dịch vụ của dự án. Khi khách hàng mua mộ phần trọn gói, đội ngũ của Hoa viên sẽ chăm sóc mộ, bao gồm lau dọn, thắp nhang, chăm sóc cây cảnh quanh mộ hàng ngày, trong suốt khoảng thời gian 50 năm.

Khuôn viên 200 ha của Hoa viên mới chỉ được đưa vào sử dụng một phần nhỏ.

Chọn nhà đầu tư nghĩa trang phù hợp

Các nghĩa trang được đầu tư của nhà nước luôn là lựa chọn phù hợp vì tính lâu dài. Hoa viên nghĩa trang Bình Dương với cổ phần tư nhân và nhà nước là một điển hình. Nói về kế hoạch kinh doanh của Hoa viên, ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Cphaco, cho biết hiện nay Hoa viên đã thực hiện được 10 năm trong kế hoạch 50 năm của mình. Nhằm đảo bảo dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho khách hàng và tránh tình trạng bán tháo mộ phần, Hoa viên không khai thác hết phần đất 200 ha mà chỉ thực hiện từng phần. Tuy nhiên, không gian Hoa viên vẫn cung cấp các lựa chọn đa dạng với nhiều khu đất mộ khác nhau như mộ đơn, đôi, gia tộc, dành cho cán bộ, người có công với đất nước và được phân bổ hợp lý.

Bên cạnh đó, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương có nhiều mức giá mộ phần ứng với tình hình tài chính của tất cả khách hàng. Tại đây, các ngôi mộ được xây theo ý thích của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với cảnh quan và quy hoạch của nghĩa trang. Điều này khiến cho khuôn viên của Hoa viên luôn hài hòa và có cảm giác của một nơi an nghỉ dành cho tất cả mọi người.

