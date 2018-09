Những điểm săn hàng hiệu giá rẻ

Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hong Kong là những địa điểm 'săn' hàng hiệu giá rẻ dành cho các tín đồ thời trang tại khu vực châu Á.

Singapore

Vào dịp từ tháng 7 trở đi, hàng nghìn cửa hàng trên khắp đảo quốc sư tử đồng loạt giảm giá lớn. Các khu mua sắm sang trọng từ Ngee An City, Tang Plaza, Takashimaya đến những địa chỉ bình dân hơn như Mustapha, China Town… đều treo biển giảm giá từ 60% đến 90%. Bên cạnh đó, các khu Singapura Plaza, VivoCity, Wisma, Sim Lim Square... là những địa chỉ gợi ý dành cho du khách. Bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá nếu mua hàng ở những nơi có treo biển Tax Free Shopping (miễn thuế) hay Premier Tax Free (Miễn thuế cao cấp) với mức chi tối thiểu 100 đôla Singapore. Bạn sẽ được nhận lại tiền hoàn thuế ở sân bay Changi, trước khi rời khỏi Singapore.

Thái Lan

Chương trình giảm giá Amazing Thailand Grand Sale diễn ra thường niên từ 15/6 đến 15/8 với mức khuyến mãi đến 80%, áp dụng cho hàng loạt sản phẩm thời trang, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, giải trí... Với Amazing Thailand Grand Sale 2014, 15.000 cơ sở kinh doanh tại 17 thành phố du lịch quan trọng của Thái Lan sẽ tham gia phục vụ khách hàng. Siam Paragon, chợ Pratunam, chợ cuối tuần Chatuchak, chợ Bobe là những địa chỉ mua sắm yêu thích tại thủ đô Bangkok. Nếu có nhiều thời gian, khách hàng nên khám phá thêm khu mua sắm tại Ratchaprasong, Sukhumvit, Silom, khu phố Tây Khaosan, đường Charoen Krung …

Malaysia

Mega Sale Carnival từ tháng 6 đến tháng 9 là mùa giảm giá lớn trong năm tại Malaysia với mức ưu đãi lên đến 80% tại các trung tâm thương mại. Tại Kuala Lumpur, Bukit Bintang và KLCC là những khu mua sắm nổi tiếng, tập trung nhiều trung tâm thương mại hạng sang, cửa hàng thời trang cao cấp với nhiều mặt hàng khác nhau, phù hợp với túi tiền và sở thích của mọi thành phần.

Nhật Bản

Mùa hè cũng là mùa giảm giá tại Nhật Bản, nhiều cửa hàng thời trang ở Ginza và Shinjuku treo biển hạ giá từ 50% đến 70%. Khách hàng có thể tìm những món quà lưu niệm như búp bê, ô che, nón, quạt, áo kimono, túi xách… tại khu phố đi bộ Asakusa, hoặc những tiệm 100 Yên như Daiso, Natural Kitchen, Cando. Nếu muốn mua đồ điện tử, khách nên đến khu Akihabara - “thành phố điện tử”. Giá đồ điện tử ở đây rẻ hơn từ 20% đến 30% so với những nơi khác, có cả hệ thống bán ưu tiên miễn thuế cho người nước ngoài.

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam triển khai ưu đãi hoàn tiền lên tới 6 triệu đồng cho chủ thẻ ghi nợ Visa của Standard Chartered khi giao dịch tại các điểm chấp nhận thẻ Visa ở nước ngoài.

Hong Kong

Nhiều mặt hàng đồng loạt được giảm giá tới 70% tại Hong Kong. Những địa điểm không thể bỏ qua là: The Landmark - một trong 10 thiên đường mua sắm lớn; khu Cause Bay với hai trung tâm thương mại là Sogo và Mitsukoshi là một trong những địa điểm nổi tiếng dành cho du khách thích sản phẩm may mặc tầm trung; khu Jardine’s Bazaar và Jardine’s Crescent thu hút du khách với những mẫu quần áo và đồ thời trang giá rẻ. Khách hàng cũng có thể ghé qua phố Lee Garden với các cửa hàng bán đồ đã hết mốt, hoặc phố Nathan với đủ các mặt hàng xuất xứ từ Trung Quốc…

Nhằm tri ân khách hàng sử dụng thẻ của Standard Chartered Việt Nam, từ nay tới ngày 15/9, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam triển khai ưu đãi hoàn tiền lên tới 6 triệu đồng cho chủ thẻ ghi nợ Visa của Standard Chartered khi giao dịch tại các điểm chấp nhận thẻ Visa ở nước ngoài. Giá trị hoàn trả là 5% cho thẻ ghi nợ Visa Platinum & Priority và 3% cho thẻ ghi nợ Visa thường. Để tham gia chương trình, chủ thẻ chỉ cần gửi tin nhắn SMS cú pháp SC tới tổng đài 1900545406 và nhận được tin nhắn xác nhận từ ngân hàng trong thời hạn. Thông tin chi tiết, liên hệ số điện thoại 08.39110000/ 04.36960000, truy cập www.sc.com/vn hoặc liên hệ các điểm giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc.

