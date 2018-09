Những cư dân đầu tiên của 'The EverRich Infinity' nhận chìa khóa nhà

Các gia đình sẽ sớm được sinh hoạt trong môi trường hiện đại, văn minh và đầy đủ tiện ích.

Dự án The EverRich Infinity được khởi công từ năm 2015, đã hoàn thành vượt tiến độ giai đoạn một. Tại buổi lễ bàn giao sáng nay, khách hàng đã được dẫn đi tham quan các căn hộ, hoàn tất thủ tục giấy tờ, trao chìa khóa cùng hoa và quà tặng. Dự án này có chủ đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt.

Chủ dự án The EverRich Infinity đã bàn giao chìa khóa nhà cho những cư dân đầu tiên.

The EverRich Infinity là khu căn hộ mang kiến trúc phong cách resort ấn tượng, kết hợp giữa căn hộ cao cấp, văn phòng và khu dịch vụ tiện ích trong không gian hài hòa. Dự án này có diện tích 8.000 m2, trong đó, mật độ không gian xanh và giao thông nội khu chiếm 50%, lối thiết kế độc đáo với những căn hộ có hướng nhìn ra khoảng xanh, đón ánh sáng và gió trời.

The EverRich Infinity không chỉ là nhà mà còn là nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp, thể hiện qua những tiện ích nội - ngoại khu hiện đại như phòng tập gym và spa, khu vui chơi trẻ em, khu thương mại, hồ bơi Infinity... Bên cạnh đó, sự kết hợp khu căn hộ cao cấp, văn phòng làm việc, khu mua sắm, giải trí trong một không gian thoáng đãng, xanh mát của dự án nhằm mang đến cho cư dân những trải nghiệm thú vị của một phong cách sống “resort giữa lòng thành phố”.

Các cư dân mới của The EverRich Infinity.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt khi tung ra thị trường dự án The EverRich Infinity đã tạo được niềm tin, sức hút đối với khách hàng bằng những cam kết về tiến độ, chất lượng xây dựng, hệ thống an ninh chặt chẽ, an toàn. Ngoài ra, công ty cũng có những chính sách thanh toán linh hoạt, dịch vụ hậu mãi hấp dẫn và được ngân hàng Techcombank cấp chứng thư bảo lãnh.

Dự án này thu hút dân cư bởi không gian sống đẳng cấp.

Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 20% giá trị hợp đồng trong lần đầu tiên, lãi suất và phí trả nợ trước hạn là 0%. Đồng thời, khách hàng còn được ân hạn không phải trả vốn gốc trong vòng 12 tháng. Một ưu đãi đặc biệt khác dành cho cư dân khi sở hữu căn hộ The EverRich Infinity là được nhận gói thiết bị nội thất cao cấp thương hiệu Teka, Kohler... trị giá lên đến 400 triệu đồng. Dự kiến những căn hộ còn lại của The EverRich Infinity sẽ tiếp tục bàn giao trong thời gian tới.

(Nguồn: Phát Đạt)