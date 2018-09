Những bóng hồng trong 'Sóng gió chính trường'

Bộ phim đề tài chính trị thu hút khán giả trên kênh K+1 có sự tham gia của diễn viên kỳ cựu Kevin Spacey trong vai Tổng thống Mỹ và nhiều 'bóng hồng' khác.

Robin Wright - 'Nữ hoàng băng giá'

Nữ diễn viên sinh năm 1966 đã giành một đề cử Quả cầu vàng nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 1995 cho vai Jenny Curran trong Forrest Gump, phim giành 6 tượng vàng Oscar. Đóng nhiều phim (Moneyball, The Girl with the Dragon Tattoo…) nhưng trong một thời gian dài, bà chỉ được nhắc tới với tư cách vợ của nam diễn viên lừng danh Sean Penn. Chỉ khi "Sóng gió chính trường" lên sóng đầu năm 2013, Robin mới khẳng định tên tuổi của mình.

Claire được đánh giá là một trong những vai diễn nổi bật của series "Sóng gió chính trường" với vẻ ngoài sắc sảo. Từ ngoại hình đến diễn xuất, Robin đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật "Nữ hoàng băng giá" trong Nhà Trắng. Robin đã phải chờ tới 3 thập kỷ mới gặp được một vai diễn biến bà trở thành ngôi sao tên tuổi. Ngay sau khi xuất hiện trong 2 mùa "Sóng gió chính trường", Robin đã lọt danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Kate Mara - Diễn viên khách mời xuất sắc

Một trong những gương mặt nữ đáng chú ý khác trong 'Sóng gió chính trường' là Kate Mara, người thủ vai Zoe Barnes, nhân vật có mối quan hệ tình ái với Tổng thống Frank. Kate Mara là gương mặt không còn xa lạ với những người yêu điện ảnh. Nữ diễn viên sinh năm 1983 này đã từng tham gia nhiều bộ phim đình đám của Hollywood. Năm 2007, cô lọt danh sách 100 mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí Maxim bình chọn.

Tuy đã từng đóng nhiều phim nhưng vai Zoe Barnes trong "Sóng gió chính trường" được coi là bước ngoặt sự nghiệp của nữ diễn viên 32 tuổi. Vai diễn mang về cho Kate đề cử Emmy cũng như của Hiệp hội phim truyền hình và trực tuyến 2014 cho nữ diễn viên khách mời xuất sắc nhất trong series phim tâm lý. Sau "Sóng gió chính trường", Kate Mara sẽ trở lại màn ảnh rộng với vai Sue Storm trong phiên bản mới của phim bom tấn "Fantastic Four" (Bộ tứ siêu đẳng).

Molly Parker - Điểm nhấn của mùa thứ 3

Molly Parker là một trong số những gương mặt nổi trội tham gia "Sóng gió chính trường". Riêng với vai Jackie Sharp, một nhân vật thân cận với Tổng thống Frank, cô cùng các bạn diễn trong phim được đề cử ở hạng mục dàn diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Hiệp hội diễn viên Mỹ.

Chuyển sang đóng phim sau 13 năm học múa ballet, Molly Parker chỉ được biết đến với vai bà góa Alma Garret trong series phim truyền hình ăn khách Deadwood (2004-2006). Nữ diễn viên 43 tuổi đến từ Canada này đóng phim từ những năm 1990 và đã tham gia hàng chục tác phẩm lớn nhỏ cả điện ảnh và truyền hình. Bà đã giành nhiều giải thưởng trong các phim: Who Loves the Sun, Trigger, Marion Bridge, Men with Brooms, Last Wedding, The War Bride, Kissed, The Playroom, The Firm...

"Sóng gió chính trường" và những bóng hồng thu hút khán giả trên sóng K+1 vào 21h các tối thứ năm. Phần 3 của bộ phim đã được K+ đưa về Việt Nam ngay sau khi ra mắt tại Mỹ nhằm đáp ứng sự yêu thích và say mê của khán giả đối với tác phẩm Mỹ ăn khách này.

“Sóng gió chính trường” cũng là một trong những nội dung mới đặc sắc được K+ tăng cường trong năm 2015, khởi đầu cho sự bùng nổ những dòng phim truyền hình mới thời gian tới. Bên cạnh đó, một bộ phim truyền hình bom tấn khác là "Ám ảnh ngoài không gian" (Extant) cũng vừa lên sóng K+1 lúc 21h tối thứ ba hàng tuần trên K+1. Năm 2015, K+ đã hợp tác với hãng RTL-CBS, liên doanh giữa hai nhà cung cấp nội dung hàng đầu châu Âu (RTL), Mỹ (CBS) và một số nhà cung cấp lớn khác để mang đến cho khán giả Việt Nam những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Sóng gió chính trường (House of Cards), Dưới mái vòm (Under the Dome), Bọ Cạp (Scorpion); Đặc nhiệm liên bang (Fringe), Mũi tên xanh (Arrow), Người đẹp và quái thú (Beauty and the Beast)...

