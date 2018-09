Nhiều thương hiệu mới gia nhập Tràng Tiền Plaza

Trung tâm thương mại Tràng Tiền quy hoạch và bố trí lại các gian hàng, tạo điều kiện kinh doanh cho nhiều thương hiệu lớn trên thế giới.

Tràng Tiền là một trong những trung tâm thương mại lớn và là địa danh có ý nghĩa biểu trưng của thủ đô Hà Nội. Đợt quy hoạch sẽ bắt đầu từ 4/8 đến cuối tháng 11. Sau tháng 11, Trung tâm thương mại Tràng Tiền sẽ đem đến cho khách hàng sự tiện nghi, cùng các mặt hàng mua sắm phong phú và đa dạng, phù hợp với giai đoạn phát triển của nền kinh tế năng động hiện nay.

Cụ thể, gian hàng tại các tầng 3, 4, 6, và một phần của tầng 5 sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày 4/8 và mở cửa hoạt động lại vào tháng 11. Trong thời gian này, các thương hiệu thời trang cao cấp tại tầng 1, 2 và một số gian hàng ăn uống tại tầng 5 vẫn hoạt động bình thường theo giờ đóng và mở cửa của trung tâm.

Tràng Tiền là một trong những trung tâm thương mại lớn và là địa danh có ý nghĩa biểu trưng của thủ đô Hà Nội.

Sau khi quy hoạch lại, nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm trung cấp và cao cấp uy tín được người tiêu dùng hâm mộ sẽ có mặt tại Tràng Tiền Plaza, bao gồm Banana Republic, Just Cavalli, Diesel, Guess, CK Underwear, Roberto Cavalli, Paul and Shark, Furla, Victoria Secret, Triumph, Wacoal, Beyond (Cosmetic), Converse, Vans, Ecco, Timberland, Nautica, Lare Boss, Polo World. Ngoài ra, một số thương hiệu nhà hàng cũng sẽ hiện diện tại đây bao gồm Dunkin Donuts, nhà hàng Charcoal (BBQ)...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền chia sẻ: “Chúng tôi khẳng định việc xây dựng Tràng Tiền trở thành một trung tâm mua sắm cao cấp, sang trọng là hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập chung với thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục quy hoạch mặt bằng các tầng trên để TTTM Tràng Tiền không chỉ cao cấp, sang trọng mà còn là một địa điểm thu hút những thương hiệu uy tín cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng hơn nữa để phục vụ các phân khúc khách hàng trong nước và bạn bè quốc tế khi tới du lịch tại Việt Nam”.

Được xây dựng lần đầu vào năm 1901 với tên gọi Les Grand Magasins Reunis, tòa nhà được đổi tên thành "Bách hoá tổng hợp" vào năm 1960 và kể từ đó trở thành một địa điểm tiếng tăm của Hà Nội. Trải qua một vài cuộc cải tổ quan trọng và được mở cửa trở lại vào 30/1/2013, tòa nhà mang tên Tràng Tiền Plaza, là một trong những trung tâm mua sắm cao cấp của Việt Nam, tọa lạc tại khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội.

Thông tin chi tiết, truy cập: http://www.trangtienplaza.vn, hoặc: https://www.facebook.com/TrangTienPlazapage.

(Nguồn: Tràng Tiền Plaza)