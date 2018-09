Nhiều sản phẩm giảm nửa giá tại Co.opmart toàn quốc

Từ nay đến ngày 10/11, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra toàn quốc giảm giá nhiều mặt hàng trong chương trình “Mua nhiều ưu đãi lớn”.

Theo đó, hạt nêm Ajingon, nui lớn Safoco, nước mắm Chin-su, gạo hương lài Minh Tâm, nước khoáng Vĩnh Hão, phô mai Teama, bánh xốp Calcheese, sữa lên men Betagen, bánh quế Cosy Kinh Đô, cà phê hòa tan Gild Vina, trà chanh Co.opmart, bánh que Co.opmart, phở bò Co.opmart, hạt nêm Co.opmart... sẽ được giảm nửa giá khi khách hàng mua sản phẩm thứ 2, 4, 6, 8...

Khách hàng mua sắm tại Co.opmart.

Chương trình khuyến mãi nằm trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng của hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, kéo dài liên tục trong ba tuần (từ ngày 4/11 đến ngày 26/11).

Khách mua hàng gia dụng tại Co.opmart.

Trong ba ngày cuối tuần của chuỗi hoạt động, chương trình Siêu ưu đãi được tổ chức. Các mặt hàng sữa tiệt trùng, dầu ăn, bột giặt, nước rửa chén... sẽ có giá bán từ 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng... Ngoài ra, các siêu thị Co.opmart và Co.opXtra sẽ luân phiên tặng khách hàng 1-4 điện thoại iPhone 8 plus và 200.000 phần quà trong 23 ngày.

Chương trình ưu đãi kéo dài từ nay đến ngày 10/11.

Đồng hành cùng Co.opmart và Co.opXtra trong thời gian này, nhiều mô hình bán lẻ của Saigon Co.op gồm Co.op Food; Co.op Smile; Sense City; Sense Market; HTVCo.op... sẽ dành ưu đãi, tặng điểm thưởng, giảm giá mạnh cho khách hàng. Ngoài ra còn có sự tham gia của các nhãn hàng tại khu tự chọn như nhà sách Fahasa; KFC; bánh su Singapore Chewy Junior; trà sữa Toco Toco; The Pizza Company; nhà hàng Cuốn Việt (Wrap and Roll); khu vui chơi; giải trí TiNi World; khu Game Kim Phát; Galaxy Cinema; trang sức cao cấp Thế Giới Kim Cương; thời trang nam, nữ, trẻ em The Blues; thời trang nam Belluni; thời trang nam John Henry; thời trang Hàn Quốc Gaviya; Takasima - mua 1 tặng 1, cửa hàng Bách Khoa Computer BKC, cửa hàng Bách Khoa IT Mart, cửa hàng Mr Bách Khoa...

(Nguồn: Co.opmart)