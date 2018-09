Nhiều hoạt động mới lạ tại lễ hội 'Trái cây Nam bộ 2017'

Hội thi "Trái ngon an toàn Nam Bộ" có hơn 600 loại trái cây tươi ngon, chất lượng đến từ các tỉnh thành Long An, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận. 65 mẫu dự thi đạt giải trái ngon, an toàn. Trong đó, có 3 giải nhất, 11 giải nhì, 19 giải ba, 32 giải khuyến khích.