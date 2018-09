Nhân viên ngân hàng mở dịch vụ ship đồ ăn trị giá 2 tỷ USD

Nghỉ việc ở ngân hàng hàng đầu thế giới, Will Shu startup ứng dụng giao thức ăn trực tuyến được định giá lớn nhất ở Anh sau 4 năm.

Dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến Deliveroo được thành lập bởi Will Shu, cựu nhân viên ngân hàng, và Greg Orlowski, kỹ sư phần mềm. Ứng dụng này nhanh chóng nổi tiếng và được đánh giá là dự án công nghệ thành công nhất ở Anh. Hiện Deliveroo được định giá 2 tỷ USD và có mặt tại hơn 200 thành phố thuộc các quốc gia như: Ireland, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Australia, Hong Kong, Singapore, Trung Đông…

Will Shu, 39 tuổi, là người Mỹ gốc Hoa, và hiện sống tại thành phố New York, Mỹ. Năm 2003, Will tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành tài chính tại Đại học Northwestern và nhanh chóng đảm nhận vị trí chuyên viên phân tích tại ngân hàng Morgan Stanley, chi nhánh London, Anh.

Will Shu ấp ủ kế hoạch sáng lập Deliveroo từ năm 24 tuổi khi còn là nhân viên tại ngân hàng Morgan Stanley. Ảnh: Business Insider.

Trong thời gian làm việc tại Morgan Stanley, Will luôn gặp nhiều bất tiện mỗi khi cần gọi đồ ăn về nhà hoặc đến văn phòng. Anh thấy khó khăn trong việc lựa chọn menu thức ăn, nhà hàng cung cấp và quan trọng là không biết món ăn đó ngon hay dở, chất lượng nhà hàng ra sao.

Với nhiều người, trở thành một chuyên viên tài chính của một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới là điều đáng mơ ước. Nhưng với Will, anh muốn có một cuộc sống nhiều thử thách hơn.

Sau 9 năm làm ngân hàng, Will quyết định bỏ việc và trở về Mỹ theo học trường kinh doanh. Anh chia sẻ: "Tôi về Mỹ để học kinh doanh bởi muốn làm một thứ hoàn toàn khác. Tôi đã dành hai năm để học và suy nghĩ về ý tưởng khởi nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật mà ai cũng gặp phải".

Năm 2013, Will cùng người bạn thời thơ ấu Greg Orlowski cho ra mắt ứng dụng giao thức ăn trực tuyến Deliveroo tại London. Ứng dụng giúp người dùng có thể tự do lựa chọn menu, nhà hàng và được giao đến tận nơi theo yêu cầu. Đồng thời, ứng dựng còn tích hợp những đánh giá từ cộng đồng để người dùng lựa chọn nhà hàng hợp khẩu vị nhất.

"Tôi là người giao hàng đầu tiên của Deliveroo và tôi đã làm công việc này mỗi ngày suốt một năm", Shu chia sẻ.

Chỉ trong vòng 12 tháng, Deliveroo thu hút một lượng lớn người dùng, các nhà hàng cũng tìm đến hợp tác cùng. Will nhận thấy nếu muốn phát triển, Deliveroo cần thêm vốn đầu tư.

Ngay trong vòng gọi vốn đầu tiên, Will đem về cho Deliveroo 4,5 triệu USD. Nhờ vậy, cả hai tiếp tục ra mắt ứng dụng giao thức ăn trực tuyến tại thành phố Brighton. Will và Greg biết rằng nếu không nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thì sẽ dễ dàng thất bại. Họ cần phải hệ thống hóa và mở rộng phạm vi hoạt động không chỉ trong nước Anh.

Tháng 1/2015, Will tiếp tục gọi vốn lần hai và nhận được số tiền lên đến 25 triệu USD. Đến tháng 7, Deliveroo nhận thêm 70 triệu USD tiền đầu tư. Với số vốn lớn và sự hỗ trợ của nhiều nhà đầu tư, Deliveroo nhanh chóng có mặt tại 30 thành phố ở Anh và Ireland. Từ năm 2015 đến năm 2016, Deliveroo đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc khoảng 611%.

Dịch vụ giao thức ăn trực truyến Deliveroo có mặt tại hơn 12 quốc gia. Ảnh: Business Insider.

Startup được định giá 2 tỷ USD duy nhất tại Anh

Hiện nay, Deliveroo hợp tác với hơn 10.000 nhà hàng, trên 200 thành phố ở 12 quốc gia. Số lượng nhân viên là 13.000 người làm toàn thời gian và khoảng 20.000 nhân viên giao hàng ngoài giờ.

Mô hình của Deliveroo ngoài việc hợp tác với các nhà hàng địa phương giao thức ăn đến tận tay khách hàng còn giúp các đầu bếp xây dựng gian bếp riêng để chế biến món ăn và bán trên Deliveroo.

Năm 2017, Deliveroo nhận được tổng cộng 865 triệu USD vốn đầu tư và được định giá hơn 2 tỷ USD. Tại châu Âu, các startup kỳ lân không nhiều, và Deliveroo là trường hợp được định giá thuộc loại lớn nhất ở Anh.

"Hiện tại tôi vẫn đi giao hàng hai tuần một lần để tìm hiểu về các nhà hàng, nhu cầu của người dùng và cả suy nghĩ, mong muốn của nhân viên giao hàng. Tôi cho rằng điều này rất đáng giá để xây dựng và phát triển bền vững", Will nói.

Will cho biết hiện công ty sẽ tiếp tục tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng và lên kế hoạch tiến chân vào thị trường Mỹ cũng như các nước trong khu vực châu Á.

Thảo Nguyên

Theo Businessinsider