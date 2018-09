Nhân viên bán hàng trở thành chủ của hơn 400 trung tâm tiếng Anh

Không biết tiếng Anh và thiếu vốn, chàng trai Brazil gây dựng 440 trung tâm ngoại ngữ ở nhiều nước nhờ khả năng lên kế hoạch cho từng bước đi.

Năm 1991, tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, chàng thanh niên Flavio Augusto da Silva, 19 tuổi, tìm được công việc đầu tiên là nhân viên bán các khóa học tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ.

Công việc gọi điện và bán hàng không yêu cầu chàng trai trẻ phải đến công ty mà có thể làm việc tại nhà. Tuy nhiên, nhà của Augusto không có điện thoại. Bố mẹ của Augusto không thể trả phí thuê bao 272 USD bởi đó là cả một khoản tiền lớn với gia đình nghèo tại Rio de Janeiro.

Flavio Augusto da Silva, 46 tuổi, là một trong những triệu phú tự thân nổi tiếng nhất tại Brazil. Ảnh: Money.

Lúc đó, Augusto đứng giữa hai lựa chọn: Phải tìm ra cách để hoàn thành công việc hoặc kiếm một công việc mới. Cuối cùng, Augusto cũng tìm ra giải pháp là sử dụng điện thoại công cộng tại sân bay Santos Dumont thuộc thành phố Rio de Janeiro.

Augusto gặp nhiều khó khăn khi trao đổi qua điện thoại bởi tiếng ồn tại sân bay nhưng điều đó không khiến anh nản chí. Augusto vô cùng thích thú với công việc này. Với sự nhiệt tình và thái độ vui vẻ, anh trở thành nhân viên bán hàng giỏi nhất tại công ty và nhanh chóng được cất nhấc lên vị trí giám đốc thương mại.

Bốn năm sau, Augusto quyết định mở trường dạy tiếng anh riêng mang tên Wise Up. Anh chia sẻ trên BBC: "Tôi thấy đã đến lúc cần thay đổi. Công ty tôi làm việc không muốn đầu tư để cải thiện chất lượng các khóa học, trong khi tôi là người bán hàng, tôi hiểu khách hàng muốn gì và mình cần phải phục vụ họ tốt hơn".

Tuy nhiên, khi mở trường dạy tiếng anh, Augusto gặp phải hai khó khăn lớn. Thứ nhất, là người bán hàng giỏi song Augusto không giỏi tiếng Anh. Vì vậy, anh gặp khó khăn khi triển khai một chương trình học thực tế. Thứ hai, Augusto không vay được tiền từ ngân hàng và phải vay tư nhân 20.000 USD với lãi suất cao để mở trường.

Augusto chụp hình cùng các cộng sự năm 1995 khi trung tâm tiếng Anh Wise Up ra đời. Ảnh: BBC.

Augusto khắc phục khó khăn trên bằng cách thuê 18 người có kỹ năng tiếng Anh tốt để xây dựng giáo trình và phương pháp học. Đồng thời, anh ra sức tìm kiếm khách hàng để trung tâm có thể trụ vững trong thời gian đầu.

Thời điểm ấy, hầu hết các ngôi trường dạy tiếng Anh ở Brazil chỉ tập trung vào trẻ em và những người có nhu cầu học để du lịch nước ngoài. Augusto nhìn xa hơn thế, anh tập trung vào nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt những người đang trong độ tuổi lao động.

Augusto nhớ lại: "Có rất nhiều công ty đa quốc gia đến Brazil đầu tư và nhu cầu tuyển dụng nhân viên biết tiếng Anh rất lớn. Tuy nhiên, các trung tâm ngoại ngữ lại không có một chương trình học nào dành cho người ở độ tuổi lao động".

Dự đoán của Augusto đã đúng, mặc dù bối cảnh kinh tế khó khăn, chỉ số lạm phát năm 1995 lên đến 148%, nhu cầu học tiếng Anh của người đi làm rất lớn. Khóa học đầu tiên, Wise Up có đến 1.000 người đăng ký. Chỉ sau 3 năm, Wise Up mở được 24 chi nhánh khắp Brazil với hơn 1.000 nhân viên.

Hai năm sau, Wise Up được mở rộng nhanh hơn khi Augusto quyết định nhượng quyền thương hiệu. Năm 2012, Wise Up đã có 400 chi nhánh khắp cả nước. Đó cũng chính là lúc Augusto nghĩ sứ mệnh của ông tại công ty đã hoàn thành.

Augusto nói: "Tôi muốn xây dựng một dự án thành công và sau đó tiếp tục những thử thách mới". Anh quyết định bán Wise Up với giá 480 triệu USD cho tập đoàn truyền thông Grupo Abril.

Thử thách tiếp theo Augusto theo đuổi chính là bóng đá, bộ môn thể thao được yêu thích nhất tại xứ sở samba. Năm 2013, Augusto mua số lượng lớn cổ phiếu ở câu lạc bộ Orlando City (Mỹ) với giá 120 triệu USD.

Một thời gian ngắn sau, đội bóng Orlando City được tham gia giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Những năm gần đây, giải đấu này được nhiều người quan tâm hơn và giá trị của đội bóng tăng vọt. Câu lạc bộ Orlando City hiện trị giá khoảng 490 triệu USD.

Câu lạc bộ Orlando City hiện là câu lạc bộ giàu nhất giải MLS. Ảnh: BBC.

Năm 2015, Wise Up gặp khó khăn và tập đoàn Grupo Abril đã bán lại hệ thống trung tâm tiếng Anh này cho ông chủ cũ của nó là Augusto với giá chỉ 107 triệu USD. Là một người giàu kinh nghiệm, Augusto đã đưa Wise Up thoát khỏi khủng hoảng và tiếp tục mở rộng một lần nữa. Đến nay Wise Up có 440 chi nhánh khắp Brazil, Argentina, Colombia và Mexico.

Augusto đặt mục tiêu mở rộng Wise Up lên con số 1.000 chi nhánh vào năm 2020. Hiện doanh thu hằng năm của Wise Up đạt 113 triệu USD. Augusto đang sở hữu khối tài sản khoảng 700 triệu USD.

Chuyên gia kinh tế người Brazil, Ricard Motta cho rằng Augusto có được thành công là bởi sự nhạy bén và táo bạo. Augusto mở rộng công ty nhanh chóng bởi doanh nhân này có khả năng lên kế hoạch rõ ràng cho từng bước đi.

Mặc dù bận rộn, doanh nhân sinh năm 1976 vẫn thường xuyên đưa những lời khuyên và khuyến khích người trẻ đạt được thành công. Augusto chia sẻ: "Tôi không thấy mình giỏi hơn bất cứ ai. Quan trọng nhất là bạn phải biết cách học hỏi để đạt được thành công mong muốn".

