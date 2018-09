Cơ hội trúng iPhone 6 cùng nhiều giải thưởng khác khi tham gia chương trình khuyến mại của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú.

“Nhắn tin liền tay, rinh ngay iPhone 6” là chương trình khuyến mại đặc biệt được nhãn hàng viên uống Sắc Ngọc Khang của Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú khởi động từ ngày 1/6 đến 16h ngày 30/6. Không chỉ là lời tri ân đến khách hàng cả nước, chương trình còn đem lại nhiều niềm vui và nhiều cơ hội may mắn cho khách hàng sử dụng Sắc Ngọc Khang.

Theo đó, bạn chỉ cần mua một hộp viên uống Sắc Ngọc Khang, cào lớp tráng bạc trên tem chống hàng giả gắn ở thân mỗi lọ để lấy mã an ninh và soạn tin nhắn theo cú pháp: Mã an ninh gửi 8077 (Ví dụ: HT 1A2B3C4D5E gửi 8077). Với mỗi tin nhắn hợp lệ, khách hàng sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng mỗi ngày cùng Sắc Ngọc Khang (cước phí nhắn tin: 500 đồng một tin nhắn).

Chương trình sẽ có 30 giải Sành điệu, mỗi ngày một giải, mỗi giải một iPhone 6 (16GB) trị giá 17,249 triệu đồng; 150 giải Kết nối 1, mỗi ngày 5 giải, mỗi giải một thẻ cào điện thoại 500.000 đồng; 300 giải Kết nối 2, mỗi ngày 10 giải, mỗi giải một thẻ cào điện thoại 200.000 đồng; 1.020 giải Kết nối 3, mỗi ngày 34 giải, mỗi giải một thẻ cào điện thoại 100.000 đồng.

Liên tục trong 30 ngày tháng 6, nhãn hàng viên uống Sắc Ngọc Khang sẽ tổ chức quay số trúng thưởng công khai bằng phần mềm tự động để xác định những khách hàng may mắn trúng giải thưởng giá trị dựa trên mã an ninh khách hàng đã nhắn tin trước đó. Chương trình quay số may mắn sẽ được thực hiện vào 16h30 mỗi ngày tại Công ty Hoa Thiên Phú dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Công Thương, chính quyền địa phương, công ty và đại diện khách hàng. Ngay sau khi có kết quả, Công ty Hoa Thiên Phú sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng, đồng thời công bố danh sách chi tiết trên website và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Mỗi mã an ninh chỉ được nhắn một lần, mỗi thuê bao không được nhắn quá 6 mã an ninh một ngày. Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng mua và sử dụng sắc ngọc khang, không áp dụng cho nhân viên công ty, nhà thuốc, cửa hàng mỹ phẩm, khách hàng sỉ, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.

Thực phẩm chức năng viên uống Sắc Ngọc Khang được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như: tinh chất mầm đậu nành, tinh chất nhung hươu, dầu gấc, quy râu, thục địa, ngưu tất, ích mẫu… giúp cân bằng nội tiết tố nữ, bổ huyết, hoạt huyết, hạn chế lão hóa da, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa nám da, sạm da và tàn nhang. Nhãn hàng đã nghiên cứu cải tiến hơn nữa chất lượng sản phẩm với sự cố vấn chuyên môn của Tiến sĩ dược học Nguyễn Hoàng Tuấn - Giảng viên Đại học Dược Hà Nội để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn nữa.

Đặc biệt, Sắc Ngọc Khang là sản phẩm được phụ nữ tin dùng trong việc chăm sóc làn da, đẩy lùi nám, sạm và tàn nhang (Theo kết quả khảo sát thực tế do Epinion thực hiện vào tháng 9/2013). Thương hiệu cũng được giới chuyên môn đánh giá cao và đã đạt được nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như: Hàng Việt Nam chất lượng cao 2013; Thương hiệu, sản phẩm vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2012; Top 20 sản phẩm, dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng 2012… Thông tin chi tiết, liên hệ: 1900 6033 hoặc website: sacngockhang.com Sản phẩm không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Sắc Ngọc Khang)