'Nhận lì xì to, khỏi lo học phí' từ AMA

Ưu đãi lên đến 3 triệu đồng là món quà khai xuân ý nghĩa mà AMA dành tặng tất cả học viên khi đăng ký các khóa học tiếng Anh từ ngày 5/2 đến 25/2.

Nhân dịp xuân về, Hệ thống trung tâm Anh ngữ AMA với 20 chi nhánh trên toàn quốc sẽ đem đến chương trình ưu đãi “Nhận lì xì to, khỏi lo học phí” với hàng nghìn lì xì giá trị đến 3 triệu đồng. Với ưu đãi đặc biệt này, học sinh, sinh viên, người đi làm và những ai yêu thích học tiếng Anh sẽ luôn vững vàng về tài chính và yên tâm cho kế hoạch học tập, nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình để đạt được nhiều thành tựu trong năm 2014.

Chương trình ưu đãi cụ thể như sau:

Lì xì 3 triệu đồng cho học sinh đăng ký khóa học tiếng Anh Active Learning - Đảm bảo điểm số đầu ra IELTS 6.5+, TOEFL iBT 87+, TOEIC 700+, SAT 1850+, FCE B2.

Lì xì 2 triệu đồng khi đăng ký các khóa học tiếng Anh mẫu giáo, tiếng Anh thiếu nhi, tiếng Anh thiếu niên, tiếng Anh giao tiếp.

Lì xì 500.000 đồng khi đăng ký khóa học REAL TOEIC 550+ dành cho sinh viên.

Học viên AMA đạt thành tích cao trong các kỳ thi tiếng Anh quốc tế.

Nhiều học viên AMA đã đạt thành tích cao trong những kỳ thi chứng chỉ quốc tế để được thăng tiến trong công việc, nâng cao cơ hội đạt học bổng cũng như tìm được cơ hội nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Học viên Cao Thị Thảo Trâm - FCE B2 (72/100) chia sẻ: “Tôi rất trân trọng khoảng thời gian được hướng dẫn và học tiếng Anh với các giáo viên nhiều kinh nghiệm của AMA. Các thầy cô rất nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ và nhẫn nại khi hướng dẫn, giảng dạy và động viên để tôi cải thiện kỹ năng nói và viết tiếng Anh. Chính vì thế, điểm nói của tôi được cao nhất trong các môn. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị nhân viên dễ thương và nhiệt tình luôn sẵn sàng hỗ trợ khi tôi cần”.

Học viên Trạc Chấn Kỳ - đạt điểm tối đa TOEIC 990 cũng cho biết: “Các thầy cô bản xứ tại AMA rất giỏi chuyên môn, nhân viên luôn nhiệt tình, thân thiện. Về chương trình Active Learning, đây là một cách học mới giúp em chủ động hơn trong việc học. Các bài kiểm tra luôn cho em kết quả chính xác để em đánh giá được trình độ và khả năng của mình. Đạt được thành tích này, em cảm ơn các thầy cô và các anh chị nhân viên AMA rất nhiều”.

Học viên nhí Lê Ngọc An (14 tuổi) chia sẻ: “Em vừa học 2 tháng theo mô hình Active Learning tại AMA. Điều bất ngờ là em đã đạt được IELTS 8.0/9.0 đồng thời đạt TOEFL iBT 97/120. Khi mới vào học, điểm số của em rất thấp. Em được sự nhiệt tình chỉ bảo và động viên của các thầy cô tại AMA, đặc biệt là thầy Nigel. Những hướng dẫn, những mẹo làm bài thi của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn các bài tập, khi gặp các vấn đề về từ ngữ, thành ngữ, cách viết văn học thuật...”

Sau hơn 10 năm hoạt động và mở rộng đến 20 chi nhánh tại Việt Nam cùng 1 chi nhánh tại Thành phố Suratthani (Thái Lan), Trung tâm Anh ngữ AMA cam kết luôn đem đến những giá trị thiết thực cho học viên Việt Nam. Với các chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng quốc tế; đội ngũ giáo viên bản xứ giảng dạy và đảm bảo điểm số đầu ra các chứng chỉ quốc tế IELTS 6.5+, TOEFL iBT 87+, TOEIC 700+, SAT 1850+, FCE B2 cùng giáo trình phong phú từ những nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới được AMA chọn lọc kỹ càng để phù hợp với trình độ, nhu cầu, khả năng của người học tiếng Anh tại Việt Nam.

Hệ thống trung tâm Anh ngữ AMA:

Trụ sở chính: 186 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP HCM. ĐT: (08) 3930 2861.

Website: http://www.ama.edu.vn/tet

15 chi nhánh AMA trên toàn quốc:



- 612A 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP HCM. ĐT: (08) 38 687 655.

- 195 - 197 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP HCM. ĐT: (08) 3995 6666.

- 165 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TP HCM. ĐT: (08) 3 9246 393.

- 52-53 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM. ĐT: (08) 6260 3939.

- 02-04 Đường số 2, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM. ĐT: (08) 3751 8585.

- 156 Đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM. ĐT (08) 6295 3888.

- 73A Bùi Thị Xuân, phường 8, TP Đà Lạt. ĐT: (063) 3551552.

- 12K1 Trung Tâm Thương Mại, phường 7, TP Vũng Tàu. ĐT: (064) 357 6110.

- 53 Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0710) 373 4848.

- 96 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng. ĐT: (04) 3972 2122.

- Chi nhánh Cầu Giấy: 92/5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy. ĐT (04) 626 77 666.

- 56 Lê Đình Dương, Hải Châu, TP Đà Nẵng. ĐT (0511) 3 821 821.

- 191 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An. ĐT (038) 8690 668.

- 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

- 8 Nguyễn Văn Tiết, Thủ Dầu Một, Bình Dương. ĐT (0650) 38 87 87 67.

- 433 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM.

- Tầng 3, số 28 Lý Thường Kiệt, Huế.

- 12 Hồ Xuân Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

- AMA Suratthani – Thái Lan: 68/79 M.2, Sirvichai Road, T.Makamtia, A.Muang, P. Suratthani, Thái Lan.

