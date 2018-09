Nhân đôi cơ hội học tiếng Anh cùng AMA

Chào mừng năm học mới, Hệ thống trung tâm Anh ngữ AMA trên toàn quốc tổ chức chương trình khuyến học "Chia sẻ chi phí - Nhân đôi cơ hội".

Theo đó, khi đăng ký một khóa học tiếng Anh, học viên sẽ được tặng ngay một khóa tương đương dành cho người thân, bạn bè. Chương trình được áp dụng từ ngày 26/8 đến 24/9 tại tất cả các chi nhánh và tỉnh thành trong hệ thống AMA.

Chương trình được áp dụng cho toàn bộ các khóa học tiếng Anh gồm: tiếng Anh thiếu nhi, tiếng Anh thiếu niên, tiếng Anh giao tiếp cấp, Đảm bảo điểm số đầu ra IELTS 6.5+, TOEFL 87+, TOEIC 700+, SAT 1850+, FCE B2. Đây là chương trình khuyến học giúp học viên tiết kiệm chi phí và chia sẻ cơ hội học tập với người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhằm trang bị cho mình kỹ năng giao tiếp, sử dụng Anh ngữ nhuần nhuyễn.

Với chương trình này, học sinh - sinh viên sẽ có cơ hội luyện tập, chia sẻ kiến thức Anh ngữ cùng nhau hoặc người đi làm có thêm cơ hội để mở rộng giao tiếp, rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Đặc biệt là phụ huynh có thể hòa nhập vào thế giới học đường của con em mình để cùng rèn luyện, kèm cặp và thực hành tiếng Anh với các em.

Khóa học có những lợi điểm giúp học viên tiến bộ ngay sau mỗi buổi đến lớp như học tiếng Anh và luyện phát âm tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ; được luyện phát âm giọng chuẩn Bắc Mỹ; được đảm bảo điểm đầu ra: IELTS 6.5+, TOEFL 87+, TOEIC 700+, SAT 1850+, FCE B24.

Các em được tập trung phát triển kỹ năng và phản xạ nghe - nói; ôn luyện chứng chỉ Cambridge như Starters, Movers, Flyers, KET, PET7; giáo trình giao tiếp kinh doanh mới nhất của nhà xuất bản Cengage.

Sĩ số lớp giới hạn để tối đa hóa sự tương tác giữa thầy và trò. Giáo trình được cá nhân hóa theo từng học viên. Trung tâm áp dụng tiếng Anh vào hoạt động như kịch, game show, bình phim, viết email, báo cáo, thương lượng, thuyết trình bằng tiếng Anh...

Học viên Trạc Chấn Kỳ đạt 990 điểm TOEIC chia sẻ: “Các thầy cô bản xứ tại AMA giỏi chuyên môn, nhân viên luôn nhiệt tình, thân thiện. Về chương trình Active Learning, đây là một cách học mới giúp em chủ động hơn trong việc học. Các bài kiểm tra luôn cho em kết quả chính xác để em đánh giá được trình độ và khả năng của mình. Đạt được thành tích này, em cảm ơn các thầy cô và các anh chị nhân viên AMA rất nhiều”.

Học viên Phan Nhật Tiến đạt điểm TOEFL iBT 110/120 cũng cho biết, học ở AMA dưới sự hướng dẫn hết mình của các anh chị nhân viên và các giáo viên bản ngữ giúp em trở nên tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong bài thi cũng như khi giao tiếp với người nước ngoài. Các giáo trình học tập tại AMA đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu của em và những khi em có thắc mắc, em được thầy cô hỗ trợ, giảng dạy rất chi tiết, cụ thể.

Bác Lâm Tân Hiệp, phụ huynh bé Lâm Thị Tuệ Minh lớp CK2 thì nói: “Theo dõi chương trình học tập của cháu, tôi thấy rất phấn khởi vì cháu không bị gò bó, học được nhiều điều mới, thích thú và vận dụng ngay khi về nhà. Chính điều đó khiến cho tôi, gia đình và bạn bè mong muốn rằng trung tâm Anh ngữ AMA sẽ tổ chức được thêm nhiều chương trình học tiếng Anh chất lượng, thực tế như thế này cho các bé”.

Liên hệ: Trụ sở chính học viện Anh ngữ Quốc tế AMA

Số 186 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP HCM. ĐT: (08) 3930 28 61. Website: http://www.ama.edu.vn/chiasechiphi/

