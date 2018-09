Nhạc hội kỷ niệm 30 năm ra đời đồng hồ G-Shock

Chương trình đại nhạc hội kỷ niệm 30 năm ra đời đồng hồ Casio G-Shock đã thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thích nhãn hiệu đồng hồ này.

Sự kiện ý nghĩa này được tổ chức để kỷ niệm 30 năm ra đời đồng hồ G - Shock do Casio và Công ty An Khánh - nhà phân phối độc quyền Casio tại Việt Nam tổ chức. Chương trình quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí như ca sĩ Quang Vinh, Tuấn Hưng, nhà thiết kế Lý Quý Khánh, nhóm 365, diễn viên Trương Nam Thành và quán quân "So you think you can dance" Lâm Vinh Hải... Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân với vai trò là 2 đại diện hình ảnh của chương trình.

Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân chia sẻ niềm vui và tự hào khi dấu ấn của mình được in trên dòng sản phẩm nổi tiếng.

Ông Koyu Kotani, Giám đốc Casio châu Á - Thái Bình Dương cho biết, lần đầu tiên ông đến Việt Nam cách đây 3 năm (tháng 11/2010). Khi đó, ông thật sự cảm nhận được sức trẻ dồi dào của đất nước hình chữ S. Tuy nhiên, có một điều lạ là ông nhận thấy các bạn Việt Nam ít đeo đồng hồ. Ông lập tức đặt ra câu hỏi tại sao họ lại ít sử dụng đồng hồ và câu trả lời mà ông nhận được là do đồng hồ dễ hỏng, không chịu được nước, nên mọi người ít dùng. Trước hoàn cảnh đó, ông nhận thấy rằng G-Shock, cũng như Baby-G đang có cơ hội rất lớn để phát triển tại đây, bởi những ưu điểm về sự bền bỉ, chất lượng tốt và hợp với những bạn trẻ Việt Nam.

Ngô Thanh Vân “catwalk” với chiếc đồng hồ Baby-G phiên bản dành riêng cho mình .

Đồng hồ G-Shock ra đời vào tháng 4/1983, do ông Ibe thiết kế xuất phát từ ý tưởng muốn tạo ra một chiếc đồng hồ bền bỉ, chịu va đập mà không gây hư hỏng bên trong. Kể từ đó, Casio vẫn luôn theo đuổi cảm hứng thiết kế về một chiếc đồng hồ bền bỉ, chống sốc, chống va đập. Đồng thời, công ty luôn nghiên cứu ra những công nghệ tiên tiến mới để áp dụng cho dòng sản phẩm này.

G-Shock liên tục đón nhận những thách thức của thời gian và sự thay đổi của thế giới. Nhưng dòng sản phẩm này vẫn nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng trong suốt 30 năm qua. Trong tương lai, công ty cam kết sẽ tiếp tục phát triển thêm dòng sản phẩm này với những công nghệ tiên tiến.



Casio đã dành tặng riêng cho Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân, hai đại diện hình ảnh của chương trình, phiên bản đồng hồ G-Shock và Baby-G có in hoa văn và chữ ký của chính hai diễn viên này như một dấu ấn nhân kỷ niệm 30 năm ra đời đồng hồ G-Shock. Bên cạnh đó, công ty cũng muốn gửi món quà này đến những người yêu mến Casio, yêu mến G-Shock và Baby-G tại Việt Nam.

Tuấn Hưng cực “chất” mang lại những màn biểu diễn máu lửa.

Mục tiêu của hãng là mang đến cho khách hàng những dòng sản phẩm đẹp về kiểu dáng và cả tính năng thông minh, hỗ trợ tối đa cho người dùng. Mặt khác, thương hiệu này cũng muốn tạo ra xu hướng thể hiện cá tính của khách hàng thông qua những thông điệp về thời trang, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao. Mỗi người dùng sẽ hòa chung vào xu hướng sành điệu nhưng vẫn thể hiện chất cá tính riêng biệt.

Thư Kỳ