Nhà đồng sáng lập Zone 9 gây ấn tượng với chuỗi homestay Home of Dreamers

Tùng Lê phát triển nhiều dự án homestay phong cách truyền thống kết hợp hiện đại tại Hà Nội, Đà Lạt, Quy Nhơn, TP HCM và Nam Hội An.

Trong căn homestay Home of Dreamers tại Nam Hội An, làn hơi sương cùng chút nắng sớm đầu ngày tạo cho du khách những trải nghiệm thú vị. Người tạo ra không gian đó là Tùng Lê - một trong những nhà sáng lập Khu vui chơi Zone9 tại Hà Nội.

Tùng Lê tại cửa hàng Dreamers trên phố Âu Cơ, Hà Nội.

Home of Dreamers Nam Hội An thuộc thương hiệu The Dreamers, là dự án thứ bảy được Tùng Lê cùng các cộng sự phát triển, vận hành. Ngoài ra, thương hiệu gồm các homestay Home of Dreamers xây tại Hà Nội, Đà Lạt, Quy Nhơn, TP HCM và hai cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ Dreamers. Nhờ tài năng và nhiệt huyết trong kinh doanh, Tùng Lê được bạn bè gọi vui là chàng lãng tử ưa xê dịch, thích sáng chế trong thế giới mộng mơ.

Tùng Lê cho biết, anh yêu cái đẹp và muốn những mặt hàng do người Việt tạo ra lan tỏa đến người tiêu dùng. Nhận thấy những sản phẩm làng nghề thủ công địa phương đang dần được mai một, Tùng Lê và những người trẻ tại The Dreamers nỗ lực đưa những sản phẩm của truyền thống hòa quyện với nét hiện đại trong từng kiến trúc, nội thất.

Không gian Homestay nhà gió tại Đà Lạt.

"Ban đầu, ý tưởng của tôi gặp nhiều khó khăn, tôi phải thuyết phục từng người dân. Khi những người đầu tiên làm được ra sản phẩm đẹp, nhiều hộ dân ở đó mới chịu làm giúp chúng tôi", Tùng Lê nhớ lại.

Không chỉ phát triển kinh doanh cho chuỗi homestay, anh cùng các cộng sự còn định hướng cộng đồng địa phương làm du lịch, hướng dẫn người dân làm homestay đủ tiêu chuẩn đón khách, từ đó nhân rộng mô hình để phát triển cộng đồng bền vững.

Chiếc đèn ngủ được làm thủ công.

Đáp ứng tính chất công việc, Tùng Lê phải di chuyển nhiều nơi, quản lý nhiều người tại những địa điểm khác nhau. Anh cho biết, công nghệ và smartphone là bí quyết giúp anh quản lý tốt công việc. Tùng Lê kể lại: “Có lần đi sâu vào những làng chài sóng kém, cách 20 km so với trung tâm, nhờ có mạng 4G giúp tôi nắm bắt được công việc kịp thời, nên đi đâu sóng 4G cũng phải thật tốt. 4G đang hỗ trợ thật sự cho doanh nghiệp của tôi”.

Vừa điều hành chuỗi dự án, Tùng Lê còn là một người bố tâm lý của hai cô con gái. "Những lần xa nhà, tối nào tôi cũng dành thời gian để ba bố con facetime, lắng nghe hai cô con gái kể chuyện trường lớp. Nhờ vậy mà dù đi đâu, tôi cũng không cảm thấy có khoảng cách với gia đình”, Tùng Lê cho biết.

Sắp tới, Home of Dreamers sẽ đi vào hoạt động tại Nam Hội An, Bắc Ninh; phát triển rộng hơn về phía Tây Bắc (gồm Sapa, Đông Bắc, Hà Giang) và trải dài ba miền đất nước. Với công nghệ hiện đại cùng mạng 4G, Tùng Lê sẽ an tâm hơn trên hành trình xây dựng những giấc mơ.

Thu Ngân