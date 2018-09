Nguyên nhân trẻ chậm tăng cân và chiều cao

Trẻ ăn nhiều nhưng nếu không hấp thu tốt, các bé sẽ không đủ dưỡng chất để phát triển toàn diện.

Không có nhiều khác biệt về sự phát triển của trẻ 0 - 6 tháng tuổi ở nước ta so với các quốc gia khác trong khu vực, cũng như trên thế giới. Đến giai đoạn ăn dặm, chỉ số chiều cao, cân nặng của các em có phần giảm. Nguyên nhân là do sự thiếu hụt năng lượng, chất đạm, các acid béo thiết yếu và nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết như A, B, C, D; sắt, kẽm, selen, canxi... gây ảnh hưởng đến sức khỏe và trí lực của trẻ.

Kẽm và selen cần cho sự phát triển chiều cao, cân nặng của trẻ.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết, nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng chậm lớn ở trẻ: khẩu phần ăn mất cân bằng (nhiều chất bột đường nhưng thiếu chất đạm, vitamin, khoáng chất); bữa ăn của trẻ thất thường (ăn nhiều, ít, không đúng giờ); thức ăn nghèo nàn, không thay đổi thực phẩm thường xuyên, thiếu dưỡng chất cần thiết; trẻ bị giun, sán, trẻ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, hô hấp, tiêu chảy… Tuy nhiên, nguyên nhân thường gặp nhất là chế độ ăn thiếu 2 vi chất quan trọng là kẽm và selen. Đây là 2 thành phần chủ chốt, cần thiết cho sự tăng trưởng chiều cao, cân nặng, đồng thời nâng cao hệ miễn dịch ở trẻ. Vì vậy, cơ thể các bé thiếu 2 chất này sẽ gây ra tình trạng chậm lớn, rối loạn chức năng hấp thu, rối loạn tiêu hóa và hay mắc bệnh đường hô hấp.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm cho biết: “Ở trẻ biếng ăn, khả năng hấp thu dinh dưỡng kém hơn trẻ bình thường nhiều lần. Là những vi chất cần thiết để gia tăng chuyển hóa, tăng cường hấp thụ, giúp trẻ ăn nhanh và cao lớn nhưng kẽm và selen lại là 2 vi chất cơ thể không tự sinh ra. Do đó, để đủ lượng kẽm và selen cần thiết, cha mẹ cần cho trẻ ăn các thực phẩm tự nhiên như hải sản, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, củ cải trắng, giá đỗ…Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể sử dụng siro ăn ngon có chứa kẽm và selen nguồn gốc thực vật - có tỷ lệ hấp thu cao để bổ sung trực tiếp cho trẻ”.

(Nguồn: Nam Dược)