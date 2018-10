Người vợ tỷ phú ít được biết đến của Steve Jobs

Laurene Powell Jobs là một trong những phụ nữ giàu và quyền lực nhất hành tinh nhưng âm thầm đóng góp cho các hoạt động xã hội.

Theo News, Laurene Powell Jobs là cái tên ít được biết đến. Gắn với khối tài sản 21,3 tỷ USD nhưng vợ góa của nhà sáng lập Apple không muốn mình nổi tiếng. Bà mẹ ba con từ lâu lặng lẽ cống hiến bằng dự án cộng đồng tham vọng, Emerson Collective.

Trong danh sách người giàu nhất nước Mỹ năm 2018, Powell Jobs là nữ tỷ phú được Forbes cho tối đa điểm thiện nguyện.

Người vợ góa của Steve Jobs là nhà hoạt động xã hội quan trọng. Ảnh: Emerson Collective.

Gặp mặt Steve Jobs

Laurene Powell gặp Steve Jobs năm 1989, khi tình cờ bị bạn kéo đến một buổi thuyết giảng của ông tại ĐH Stanford, nơi Powell đang theo học MBA. Cái tên không mấy thu hút Powell lúc ấy và bà chỉ miễn cưỡng đi theo.

Thậm chí, trong lúc mường tượng hình ảnh Jobs, Powell nhầm lẫn với gương mặt Bill Gates. Nhưng cái duyên đưa Jobs tình cờ đến ngồi cạnh Powell, khi bà lẻn lên hàng ghế đầu. Hai người bắt đầu trò chuyện trong lúc nhân vật chính chờ được giới thiệu, sau đó nhanh chóng làm thân. Họ ăn tối với nhau trong 4 tiếng đồng hồ ngày đầu gặp mặt, còn Jobs trước đó đặt bữa bàn công việc nhưng rồi cho nhân viên "leo cây". Sau tối ấy, Powell và Jobs gắn bó cuộc đời với nhau.

Dù nổi tiếng với vai trò tại Apple, phần lớn thu nhập của Steve Jobs đến từ cổ phần tại Walt Disney. Ông sở hữu chúng sau khi bán xưởng hoạt hình Pixar của mình cho Disney năm 2006, với giá 7,4 tỷ USD.

Ở tuổi 56, Jobs không qua khỏi bệnh ung thư tuyến tụy. Năm 2011, người vợ thừa kế toàn bộ tài sản của ông, khi ấy đã lên 12,7 tỷ USD do cổ phiếu tăng giá.

Bà có thể đã giàu hơn nhiều lần nếu như năm 1985, thời điểm bị sa thải, Steve Jobs không bán gần hết 11% cổ phần Apple - có giá trị ước tính hơn 60 tỷ USD ngày nay.

Tiền thừa kế lập tức đưa Powell Jobs thành phụ nữ giàu thứ 6 thế giới, nhưng quan trọng hơn, cho phép bà có nguồn tài nguyên khổng lồ dành cho các tâm huyết nhân văn.

Lauren Powell và Steve Jobs kết hôn năm 1991, có với nhau ba con, bên cạnh con riêng Lisa của Steve. Ảnh: Business Insider.

Không chỉ viết séc từ tài sản thừa kế

Bố mất từ sớm, mẹ một mình nuôi 4 đứa con, những đứa trẻ nhà Powell hiểu chỉ bằng học tập mới mong đổi đời và vì thế rất coi trọng sự tiếp cận với giáo dục. Điều này trở thành một phần không thể thiếu trong các dự án của bà Jobs về sau.

Tổ chức Emerson Collective, do Powell Jobs sáng lập năm 2004, được Washington Post mô tả là "một trong những thành quả ra lò từ thung lũng Silicon gây ảnh hưởng nhất".

Mặc dù vậy, quỹ Emerson Collective vẫn hầu như là một tổ chức phi lợi nhuận ít người biết sau hơn 10 năm thành lập.

Tổ chức này âm thầm trợ cấp tiền và đầu tư cho các dự án về người nhập cư, công lý xã hội và giáo dục. Họ hoạt động dưới dạng công ty tư nhân (hơn là tổ chức phi lợi nhuận kiểu truyền thống), rót tiền cho một loạt startup. Chẳng hạn AltSchool, hệ thống trường đứng sau là giới đầu tư mạo hiểm, đặt mục tiêu biến đổi giáo dục bằng sáng kiến cá nhân hóa việc học của mỗi học sinh.

Chủ nhân Emerson Collective nói với Washington Post: "Tôi muốn là một nơi mà các thủ lĩnh giỏi tìm đến với ý định làm những việc khó. Tôi nghĩ chúng tôi mang lại nhiều thứ hơn là tiền... Nếu chỉ viết séc, bạn rồi sẽ rỗng túi mà chẳng giải quyết được vấn đề gì".

Powell Jobs gần đây được biết đến chi 100 triệu USD cho dự án "siêu trường học XQ", theo đuổi những thay đổi triệt để trong cách xây dựng chương trình giảng dạy của nhiều trường phổ thông. Hiện bà chính là chủ tịch hội đồng quản trị của XQ.

Bên cạnh đó, bà Jobs nằm trong hội đồng thành viên của một loạt tổ chức phi lợi nhuận lớn như Teach for America (Giảng dạy vì nước Mỹ), Conservation International (Tổ chức Bảo tồn quốc tế), và New America Foundation (Quỹ Nước Mỹ mới), Council on Foreign Relations (Hội đồng Quan hệ đối ngoại). Giờ đây, bà cũng thuộc ban điều hành ĐH Stanford từng theo học.

Chủ tịch Emerson Collective ăn tối tại Nhà Trắng năm 2016. Ảnh: AP.

Kể từ ngày chồng mất, Powell Jobs mới xuất hiện nhiều hơn trên báo chí và bắt đầu thực hiện những cuộc phỏng vấn, chủ yếu phục vụ cho những hoạt động xã hội của mình.

Miêu tả về người phụ nữ này, Billy Moore, người đồng hành Emerson trong chương trình chống bạo lực nói: "Bà ấy hòa mình vào đám đông, nhưng có lẽ lại là phụ nữ quyền lực nhất thế giới... Bạn có thể thấy tính cách đích thực của bà là khiêm nhường. Bà ấy không dùng uy thế để làm bản thân nổi bật".

Ngoài các hoạt động đã nêu, Powell Jobs là một tên tuổi lớn trong làng sưu tập nghệ thuật. Bà được Art News xếp hạng trong số 200 nhà sưu tầm hàng đầu thế giới năm 2018, với quan tâm chủ yếu dành cho các tác phẩm đương đại.

Tỷ phú 54 tuổi cũng được Fortune dự đoán trở thành một trong những nữ đầu tư quyền lực nhất vào thể thao Mỹ, sau khi thâu tóm phần lớn cổ phần Monumental Sports & Entertainment cách đây một năm. Đây là công ty thể thao và giải trí hàng đầu nước này.

Cùng với đó, Powell Jobs sở hữu gần như toàn bộ tạp chí The Atlantic lâu đời, chuyên về mảng văn học, nghệ thuật, chính trị. Nó sẽ được sử dụng như công cụ truyền thông kêu gọi bình đẳng, dân chủ và gây ảnh hưởng lên các chính sách xã hội.

Bà nói: "Tôi cảm thấy bắt đầu đưa được mọi thứ vào guồng... Mục tiêu của tôi là khai thác hiệu quả tài chính trong tay. Nếu chết đi không còn gì, không thành vấn đề".

Thanh Tùng