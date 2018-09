Người phụ nữ thành công nhất giới đầu tư mạo hiểm tại Mỹ

Học kỹ thuật nhưng đam mê kinh doanh, Theresia Gouw gia nhập giới đầu tư mạo hiểm, thực hiện nhiều thương vụ thành công và bỏ túi 500 triệu USD.

Theresia Gouw nổi tiếng trong giới đầu tư mạo hiểm ở Mỹ với nhiều thương vụ thành công ở các công ty công nghệ lớn như Facebook, ForeScout. Hiện cô có tên trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn năm 2018.

Theresia Gouw sinh ra tại Indonesia trong gia đình có cha là nha sĩ, mẹ làm y tá. Gia đình Theresia chuyển đến Mỹ đầu năm 1970 khi cô mới 3 tuổi. Tại Mỹ, bố mẹ Theresia đều phải bắt đầu lại sự nghiệp từ con số 0. Bố của Theresia từng phải rửa bát kiếm tiền và học chứng nhận nha khoa tại SUNY Buffalo để có thể làm việc tại Mỹ.

Gia đình cô sống ở ngoại ô thành phố Buffalo, tiểu bang New York, nơi chỉ có 40% học sinh trung học có thể vào đại học. Năm 1986, sau khi tốt nghiệp, Theresia ghi danh vào Đại học Brown chuyên ngành kỹ sư. Cô là người đầu tiên sống ở ngoại ô thành phố Buffalo được nhận vào ngôi trường danh tiếng này.

Theresia Gouw, 46 tuổi, nổi tiếng với vai trò cố vấn và đầu tư cho các công ty khởi nghiệp tại thung lũng Silicon. Ảnh: The Muse.

Trong thời gian thực tập tại các công ty lớn như General Motors, British Petroleum, Theresia nhận thấy mình có niềm đam mê với kinh doanh hơn là kỹ thuật.

"Tôi làm việc với hàng nghìn kỹ sư và nhận ra điều khiến tôi quan tâm nhất là quản lý sản phẩm. Từ một nhân viên kỹ thuật trở thành nhân viên quản lý sản phẩm không dễ dàng vì ít nhất phải có bằng MBA (thạc sĩ Quản trị kinh doanh)", Theresia nhớ lại.

Do đó, sau khi tốt nghiệp Đại học Brown năm 1990, Theresia nhanh chóng vượt qua kỳ thi GMAT (đánh giá năng lực dành cho các ứng viên đăng ký học MBA) và học MBA tại Đại học Stanford. Trong thời gian này, cô đảm nhận vị trí tư vấn quản lý tại công ty Bain & Company ở thành phố Boston.

Có bằng MBA năm 1996, Theresia cùng một số bạn học góp 1 triệu USD thành lập Release Software, công ty dịch vụ công nghệ với sản phẩm là ứng dụng công nghệ thanh toán cho ngành công nghiệp phần mềm.

Từ năm 1998 đến năm 1999, Release Software phát triển với quy mô lớn và chuẩn bị phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên khi đó, Release Software thay 3 CEO chỉ trong vòng 12 tháng. Công ty sau đó phải dừng kế hoạch lên sàn.

Theresia Gouw tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân và một thành viên trong hội đồng quản trị Release Software đã gợi ý cô tham gia giới đầu tư mạo hiểm.

Theresia kể: "Ông ấy đã giới thiệu tôi với 3 startup trong danh mục đầu tư của mình và 3 quỹ đầu tư mạo hiểm. Ông nói với tôi rằng: 'Cô có bằng kỹ thuật và là một phần của startup. Hãy nhảy vào và thử sức ở lĩnh vực này'".

Bốn nữ doanh nhân quyền lực nhất tại thung lũng công nghệ Silicon (từ trái sang): Gina Bianchini, CEO của Ning; Sukhinder Singh sáng lập Joyus (Google), Sheryl Sandberg, COO của Facebook và Theresia Gouw quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm Aspect. Ảnh: Fortune.

Nhận lời khuyên, năm 1999 Theresia gia nhập Accel với tư cách là nhà phân tích đầu tư. Suốt 15 năm làm việc tại Accel, cô dẫn đầu với nhiều khoản đầu tư thành công lớn vào các thương vụ như: Website bất động sản Trulia, công ty an ninh mạng Imperva.

Thập niên 90 của thế kỷ trước, Theresia là nhà đầu tư nữ và nữ quản lý đầu tiên tại công ty Accel Partners. Năm 2014, cô rời Accel để thành lập Aspect Ventures, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Thung lũng Silicon được điều hành bởi nữ giới. Aspect Ventures được Theresia và nhà đầu tư kỳ cựu Jennifer Fonstad đồng sáng lập bằng chính tiền túi của cả hai.

"Tôi đồng sáng lập Aspect với ý tưởng đầu tư mạo hiểm giống như cuối thập niên 90, tập trung vào giai đoạn đầu (vòng seed) và dẫn dắt các startup qua giai đoạn khó khăn nhất. Đồng thời chúng tôi cũng muốn giữ khoản đầu tư mức ở mức nhỏ và linh động", Theresia cho biết.

Aspect chuyên đầu tư vào giai đoạn đầu cho các startup trong lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, sức khỏe, kỹ thuật số. Từ khi thành lập đến nay, Aspect đã huy động được khoảng 350 triệu USD, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư nổi tiếng như Melinda Gates, vợ tỷ phú công nghệ Bill Gates, và CEO của Cisco Chuck Robbins. Gần đây, Aspect thu về khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD khi công ty an ninh mạng ForeScout IPO thành công vào cuối năm 2017.

Theresia cũng tham gia sáng lập của All Rise, tổ chức hỗ trợ những người sáng lập và nhà đầu tư là phụ nữ ở thung lũng Silicon. All Rise gây được tiếng vang khi thành lập cộng đồng Founders for Change với sự tham gia của 600 người sáng lập startup kết nối và chia sẻ về hệ sinh thái khởi nghiệp. Founders for Change giúp các nhà khởi nghiệp giải đáp thắc mắc về cổ phần, giá trị cổ phần ở mỗi vòng đầu tư, nhà đầu tư. Các tỷ phú công nghệ như nhà sáng lập Instagram Kevin Systrom và CEO Dropbox Drew Houston cũng tham gia cộng đồng này.

Phần lớn khối tài sản của Theresia đến từ khoản đầu tư thành công vào mạng xã hội Facebook và ForeScout ở giai đoạn đầu. Sau khi các công ty này IPO thành công, giá cổ phiếu tăng vọt giúp Theresia bỏ túi số tiền không nhỏ và tổng số tài sản lên đến 500 triệu USD.

Sơn Nam

Theo Forbes